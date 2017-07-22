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 Гран-при Одесского международного кинофестиваля получила лента "Король бельгийцев"

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На Одесском международном кинофестивале объявили победителей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Гран-при Одесского кинофестиваля получила лента "Король бельгийцев" режиссеров Джессики Вудворт и Питера Бросенса.

Лучший фильм - "Лето 1993" режиссера Карлы Симон.

Главную награду за короткометражный фильм получила лента "Выпуск '97" режиссера Павла Острикова.

Награду за лучший национальный полный метр - фильм Dixie land режиссера Романа Бондарчука.

Награду за лучшую актерскую работу получила Нина Антонова за фильм "Главная роль".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинско-словацкий фильм "Межа" о жизни контрабандистов получил приз на кинофестивале в Карловых Варах

Лучшая актерская работа, а также лучшая режиссерская работа в международном конкурсе: весь актерский ансамбль фильма "Моя счастливая семья" режиссеров Наны Еквтимишвили и Cимона Гросса.

Польский режиссер Агнешка Холланд получила почетного Дюка.

Специальную награду короткометражного фильма также получила лента "Сирень", полнометражного - лента "Припутни" режиссера Аркадия Непиталюк.

Специальным дипломом отметили фильм "Свободно и легко" китайского режиссера Гэн Цзюня.

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Специальная гостья Одесского международного кинофестиваля, французская актриса Изабель Юппер получила Золотого Дюка за вклад в киноискусство.
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