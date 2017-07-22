 Гран-при Одесского международного кинофестиваля получила лента "Король бельгийцев"

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
Гран-при Одесского кинофестиваля получила лента "Король бельгийцев" режиссеров Джессики Вудворт и Питера Бросенса.
Лучший фильм - "Лето 1993" режиссера Карлы Симон.
Главную награду за короткометражный фильм получила лента "Выпуск '97" режиссера Павла Острикова.
Награду за лучший национальный полный метр - фильм Dixie land режиссера Романа Бондарчука.
Награду за лучшую актерскую работу получила Нина Антонова за фильм "Главная роль".
Лучшая актерская работа, а также лучшая режиссерская работа в международном конкурсе: весь актерский ансамбль фильма "Моя счастливая семья" режиссеров Наны Еквтимишвили и Cимона Гросса.
Польский режиссер Агнешка Холланд получила почетного Дюка.
Специальную награду короткометражного фильма также получила лента "Сирень", полнометражного - лента "Припутни" режиссера Аркадия Непиталюк.
Специальным дипломом отметили фильм "Свободно и легко" китайского режиссера Гэн Цзюня.
Специальная гостья Одесского международного кинофестиваля, французская актриса Изабель Юппер получила Золотого Дюка за вклад в киноискусство.
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