 63% латвийцев смотрят российское телевидение

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дождь", об этом говорится в исследовании Министерства культуры.
Респонденты уточнили, что смотрят ПБК, который ретранслирует передачи "Первого канала", "НТВ Мир Baltic" и "РТР Россия".
45% опрошенных смотрят на российских телеканалах фильмы и сериалы, 33% предпочитают юмористические шоу и концерты, 28% - новостные программы.
Большинство из них относится к старшей возрастной группе. Зрителей российского ТВ в Латвии среди людей младше 34 лет менее половины.
Только 40% опрошенных ответили, что могут отличить достоверную информацию от предвзятой и сфабрикованной. 27% не подозревали, что информация в СМИ может быть необъективной.
Как сообщает Минкультуры, те, кто получает информацию из местных и англоязычных СМИ, чаще всего могут критически оценивать контент, в то время как у пользователей русскоязычных СМИ наблюдаются сложности с разграничением информации.
Кроме того, по информации ведомства, на умение критически отбирать факты из СМИ влияет уровень образования и дохода. Люди с высоким доходом и хорошим образованием, как правило, понимают, что одно событие в разных СМИ могут преподносить под разным углом.
В исследовании участвовали 1082 жителя Латвии.
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