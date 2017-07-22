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Все про:Латвия (621) опрос (1555) Россия (71510) телевидение (429)

 63% латвийцев смотрят российское телевидение

латвия

63% жителей Латвии смотрят программы российского телевидения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дождь", об этом говорится в исследовании Министерства культуры.

Респонденты уточнили, что смотрят ПБК, который ретранслирует передачи "Первого канала", "НТВ Мир Baltic" и "РТР Россия".

45% опрошенных смотрят на российских телеканалах фильмы и сериалы, 33% предпочитают юмористические шоу и концерты, 28% - новостные программы.

Большинство из них относится к старшей возрастной группе. Зрителей российского ТВ в Латвии среди людей младше 34 лет менее половины.

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Только 40% опрошенных ответили, что могут отличить достоверную информацию от предвзятой и сфабрикованной. 27% не подозревали, что информация в СМИ может быть необъективной.

Как сообщает Минкультуры, те, кто получает информацию из местных и англоязычных СМИ, чаще всего могут критически оценивать контент, в то время как у пользователей русскоязычных СМИ наблюдаются сложности с разграничением информации.

Кроме того, по информации ведомства, на умение критически отбирать факты из СМИ влияет уровень образования и дохода. Люди с высоким доходом и хорошим образованием, как правило, понимают, что одно событие в разных СМИ могут преподносить под разным углом.

В исследовании участвовали 1082 жителя Латвии.
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из статьи, 63% понимают по-русски, а наделе почти никто! вывод, придуриваются!
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Ето, пропаганда кацапов смотрят самие руские, какие живут там то можна верить . Вчера смотрела канал Планета, что такое концерт .Дорогие мои смотреть страшно на них .Артисти виходит на сцену, как бомжи в светрах и чорних в пиджаке не красиво позорище кацапское нечего смотреть, лица неаукратние спитие небритие туфли с гуманитарки фу .В зале люди одетие победному и росия магучая, только Путин и Дума живет ,а остальние стадо бедноти.Еще за СССР то били артисти, а сейчас 0000000000000 НЕЧЕГО СМОТРЕТЬ. В УКРАИНЕ КРАСИВИЕ,АКУРАТНИЕ АРТИСТИ ПРИЯТНО СМОТРЕТЬ ПЕСНИ ПОЮТ СНОГ ЩЕБАТЕЛЬНИЕ очень красивие песни МОЛОДЦИ..........СЛАВА УКРАИНЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!
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Я тоже смотрю и че? Счас по рентв Пирл Харбор показывают. Правда один раз нарвался на ватное ток шоу с менталитетом курятника, где прав тот, кто громче кукарекает. Минут 15 вытерпел.Я, кстати, такое не запрещал , а даже школьникам и студентам показывал бы,чтобы знали какая мразота ватная на земле имееться.
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Зато ЛатЫши лечат Украинских солдат ! Протезирование!!! За их налоги !!! Вот что надо написать Недоцензуру !
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Тоже самое в Литве. Лечат украинских солдат, украинские дети у нас отдыхают. А еще мой друг готовит украинских снайперов. Натаскивает их на FN SCAR. Они ему нашивку Автара подарили, мне показывал)))
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ну так ты же литовец и друг значит тоже , а не наследник переселённых . Имья , это самоё первое на что я обращаю внимание
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Да ну. Бред это. Можно уже сказать по организатору опроса.
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В Латвии нет пакетов кабельных операторов ТВ без российских каналов. Хотя и тот же скандинавский спутниковый Виасат пихает в пакет. Но это абсолютно не значит, что их смотрят. Ну точно не 63%. Это пропаганда.
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смотрите, смотрите, надо знать что о вас думают "вЯликие" голожопые соседи и весь их гонор.
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В Латвии есть контингент, оставшийся мозгами в СССР. И для них рассказы о вяликой державе и гейевропе, в том числе о нищей Прибалтике, манна небесная. Надо же потешить своё самолюбие, что причина того, что ты в сраных штанах не пустота в голове, а в том, что сволочи латыши зажимает. Есть и такие.
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Это да, проблема в том, что нет альтернативы- эстонцы могут финское смотреть, у литовцев своего тв хватает, а Латвия как небольшая и одинокая не может достаточно качественного тв продукта произвести, поэтому смотрят русскоязычное- т.е. российское. "Косяк" Евросоюза- уже могли бы выделить деньги и давать альтернативное тв, кроме Евроньюс на русском.
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Можно смотреть Дискавери, фильмовые виасатовские каналы на русском и многие другие. Вполне хватает каналов на русском без политической окраски. Так что альтернатива есть. Проблема в том, что свинья везде грязь найдёт. Некоторым эти пропагандийские новости нужны как воздух. Но это точно не 63%.
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Да, дискавери хорошо. А с "политической окраской"? Вокруг меня немало из Латвии, практически все новости про Украину из офиц.рос.тв черпают; что не полностью ватноголовые спасает то, что всё-таки в Англии находятся, здесь какое би-би-си посмотрят, интернет почитают. Ну, или я в меру возможностей что расскажу)
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом63% латвийцев смотрят российское телевидение
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