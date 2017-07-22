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 Американские военные будут вынуждены покинуть Сирию, если Россия будет на этом настаивать, - начальник командования спецоперациями США Томас

сирия

В скором времени американские военные могут быть вынуждены покинуть Сирию.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, такое мнение высказал начальник командования спецоперациями США Рэймонд Томас.

"Недалек тот день, когда россияне скажут: "Почему вы все еще в Сирии?" Мы вошли туда оправданно, но если россияне разыграют эту карту, то, возможно, мы и захотим остаться, но не будем иметь возможности сделать это", - сказал он.

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Томас добавил, что цель военной операции в Сирии, проводимой международной коалицией во главе с США, - борьба с терроризмом. В то же время, по его словам, правительство президента Сирии Башара Асада не предоставляло Вашингтону мандат на ведение боевых действий на своей территории.
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Я их не понимаю! Почему все забыли взять мандат у ИГИЛ??
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Ну вот и все...бобик сдох.. Что кацапы, что пиндосы, одна и таже блевотина
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А DW можно доверять?
Там говорят, кремль наложил свою грязную лапу...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомАмериканские военные будут вынуждены покинуть Сирию, если Россия будет на этом настаивать, - начальник командования спецоперациями США Томас
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