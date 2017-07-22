 Американские военные будут вынуждены покинуть Сирию, если Россия будет на этом настаивать, - начальник командования спецоперациями США Томас

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, такое мнение высказал начальник командования спецоперациями США Рэймонд Томас.
"Недалек тот день, когда россияне скажут: "Почему вы все еще в Сирии?" Мы вошли туда оправданно, но если россияне разыграют эту карту, то, возможно, мы и захотим остаться, но не будем иметь возможности сделать это", - сказал он.
Томас добавил, что цель военной операции в Сирии, проводимой международной коалицией во главе с США, - борьба с терроризмом. В то же время, по его словам, правительство президента Сирии Башара Асада не предоставляло Вашингтону мандат на ведение боевых действий на своей территории.
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Там говорят, кремль наложил свою грязную лапу...
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