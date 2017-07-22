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Все про:работа (406) Чехия (790) труд (84) рабочие (52)

 Минсельхоз Чехии предлагает трудоустроить 1,5 тыс. украинцев по упрощенной процедуре

чехия флаг чехии

Министерство сельского хозяйства Чехии предлагает ускорить набор работников из Украины в аграрный сектор и ввести новые правила их приема.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Radio Praha, вопрос включен в повестку заседания правительства на 24 июля.

Ведомство полагает, что ежегодно можно принимать по срочному трудовому договору около 1500 человек, которые работали бы в Чехии от 6 месяцев до года. По мнению Минсельхоза, украинцам, заинтересованным в данной работе, следует выдавать трудовую карту без необходимости их регистрации в специальной системе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенат Польши ужесточил правила трудоустройства иностранцев
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" Министерство сельского хозяйства Чехии предлагает ускорить набор работников из Украины в аграрный сектор и ввести новые правила их приема "

Езжайте и не думайте . Без шуток . Пока чиновники вас не убили .
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И Венгрия предлагает принимать украинцев на работу по ид паспортам. Тоже новость в Инете была.
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Стыдно. что все типа трудоустраивают наших граждан по всей Европе и миру... И только в Украине им работы не находится. А почему?
А потому что власти насрать на граждан. Не привлекают инвестиций, не создают новые рабочие места, а только обворовывают народ и разводят коррупцию.
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А почему он лично обязан создавать рабочие места? Это обязанность власти. Или властям мало волонтёров, которые армию обеспечивают, так хотят, чтобы они ещё и рабочие места создавали?
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А почему он лично обязан создавать рабочие места? Это обязанность власти


Окстись, СССР распался в 1991 году
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ты что то путаешь и уходишь в сторону.... Все вменяемые люди в мире знают, что рабочие места в стране создаёт власть, привлечением инвестиций.
Боишься спросить воровскую власть, почему не идут инвестиции и не создаются рабочие места?
Если ты из минстець, а значит по определению, дибил, поэтому не поймёшь, что наёмные работники не создают рабочие места.
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Все вменяемые люди в мире знают, что рабочие места в стране создаёт власть


КНДР, Кацапия и Венесуэла с Зимбабве - это не весь мир.

В остальном мире рабочие места создают частные лица,
а государство создаёт исключительно рабочие места для чиновников.

чиновников у нас выше крыши.
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частные лица, как ты говоришь, а вернее инвесторы не будут никогда в жизни инвестировать деньги и тем самым создавать рабочие места в страну, где правит откровенный вор и коррупционер. Это аксиома.
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да чем там троллить?
там IQ соответствует возрасту )))
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Никто нас никуда благотворительно не трудоустраивает. Кажый думает, в первую очередь, о собственной выгоде. Просо здесь совпадает: им - дешёвые работники, нашим - зарплата поинтереснее украинской. Что касается работы вУкраине - её как грязи... Открывай любую газету, там аж трещит от вакансий. Другое дело, что платят три копейки...
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вот именно копейки, за них никто не хочет работать
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Чехи и поляки тоже считают,что у них платят копейки,и едут на заработки в Англию или страны ЕС побагаче.Освобождаются рабочие места,которые занимают уже наши.Точно так из стран Балтии люди ищут работу в других странах.Но главное,что украинцы везут заработаные деньги в Украину.
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Админ, Вы по какой-то странной причине удаляете мои тактичные ответы этому персонажу, но настойчиво сохраняете его хамство
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" копейки, за них никто не хочет работать" нет смысла - можно плохо закончить , не дождавшись пенсии
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И состригут с заробитчан в виде ндс и дани за коммуналку. Вот они успехи винницкого базара
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Когда граждане страны покидают страну ради лучшей жизни и население страны стремительно сокращается, это самый объективный показатель работы власти и проводимых нею реформ!!!
Численность украинского населения ежегодно будет сокращаться на 150 тысяч человек - демограф
http://ru.golos.ua/social_problem/chislennost_ukrainskogo_naseleniya__ejegodno_budet_sokraschatsya_na_150_tyisyach_che
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Побачать світ, зароблять гроші- і повернуться, аби розпочати власний бізнес. Прикладів- безліч.
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бизнес с обнищавшим населением и мизерной покупательской способностью
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Очередная партия патриотов Украины готова поддержать сельское хозяйство Чехии.
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никто не запрещает работать на себя за средние деньги.

я именно так и живу
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средние деньги, это сколько ты получаешь от минстець?
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Очередная партия патриотов Украины хочет работать за достойною зарплату...
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Человеческий капитал дороже золота вообще то..

Минсельхоз Чехии предлагает трудоустроить 1,5 тыс. украинцев по упрощенной процедуре - Цензор.НЕТ 6559
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у него однака біла ДИКТАТУРА и вся пресса хажоханная сидела с горой кирпичей!! не то что квартирные журналюги
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Целенаправленное опустошение Украинских плодородных земель .
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это нормально, многие открывали свое дело, отработав сначала в других странах
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а еще многие не вернулись в эту криминально-олигархическую Украину, где то Гонгадзе голову отрежут, то Шеремета грохнут.....
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странная история)) вот тут ,как обычно, все опять государство обвиняют - но в данном случаи это точно не так - 90% работает на частных лиц - с именами и фамилиями - государство и так сделало минималку сейчас 3200 и повысило зарплаты гос служащим - сейчас зарплаты в гос секторе больше, чем в бизнесе, шо наблюдается редко и не логично в общем - но об этом большинство забывает,продолжая обвинять мифическое государство ,а не конкретного работодателя,получающего сверх доходы - но у нас нет профсоюзов и не кому за это бороться,а жаль
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с одной сторони плохо что работают не у себя дома, а с другой - будет стимулировать внутреннего (зажравшегося) жлоба-работодателя к повишению зарплати
а нет, так пуская сами работают на свои нищенские зарплати
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пока на 1 рабочее место будет 5 человек так и будет,вот в 2007 году,когда был пузырь по недвижимости надут и кредитованию безумному - людей не хватало и зарплаты поползли вверх искусственно - со временем все станет на свое место,тенденция уже пошла
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трудовая миграция во всем мире - это нормально.
смотрел передачу по national geographic, в дубайском аэропорту под 80-90% работников - иностранцы. причем из таких небедных стран, как США, Кагада, Австралия и почти всех европейских стран. и шо?

другое дело, что да. в данном конкретном случае - это реальный показатель проводимых реформ в стране...
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реформи есть, но чтоби их увидеть, нужна позорная труба
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В Эмиратах вообще около 7 млн трудовых мигрантов, а коренного населения меньше 2 млн
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Я не злорадствую. Ну це жити по новому. В Україні потрібно 10 максимум 15 000 000 жителів щобобслуговувати олігархів. Решта їм не потрібно.думайте.
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Чем больше украинцев едут в Европу или США зарабатывать деньги, тем большая конкуренция на трудовом рынке Украины. А это повышение заработной платы и лучшее отношение к рабочему персоналу. Скоро такого изречения как незаменимых рабочих не бывает и на твое место сотни других придут будет не актуально. Кому не выгоден отток украинцев - это работодателям...
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Я лично смотрю на проблему трудовых рабов иначе. В Украине слишком много лишних ртов и пенсионеров. В следующем году субсидиантов ожидается в два раза больше, несмотря на повышение минималки и другие хитрости от Гройсмана. Одних надо либо усыпить, либо создать невыносимые условия для жизни, т.е. сделать пенсию недостижимой до гробовой доски, что сейчас и планируется, лекарства и лечение дорогими и недоступными, других добровольно выслать в рабство по безвизу, т.к. в Европе поняли, что от мусликов толку никакого, а украинцы образованные и трудолюбивые, канадцы до сих пор не нарадуются. Оставить миллионов двадцать пипла на трудоустройство к ахметовым и коломойским с тарутами. Как-то так мне видится эта проблема. Петя ведь не думает о простых людях, у него планы глобальнее. За день назад 11 убитых пацанов, а на экране два голубя, один наш, другой белорусский, целуются и воркуют. Тьху!
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