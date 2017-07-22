 Минсельхоз Чехии предлагает трудоустроить 1,5 тыс. украинцев по упрощенной процедуре

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Radio Praha, вопрос включен в повестку заседания правительства на 24 июля.
Ведомство полагает, что ежегодно можно принимать по срочному трудовому договору около 1500 человек, которые работали бы в Чехии от 6 месяцев до года. По мнению Минсельхоза, украинцам, заинтересованным в данной работе, следует выдавать трудовую карту без необходимости их регистрации в специальной системе.
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Езжайте и не думайте . Без шуток . Пока чиновники вас не убили .
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А потому что власти насрать на граждан. Не привлекают инвестиций, не создают новые рабочие места, а только обворовывают народ и разводят коррупцию.
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Окстись, СССР распался в 1991 году
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Боишься спросить воровскую власть, почему не идут инвестиции и не создаются рабочие места?
Если ты из минстець, а значит по определению, дибил, поэтому не поймёшь, что наёмные работники не создают рабочие места.
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КНДР, Кацапия и Венесуэла с Зимбабве - это не весь мир.
В остальном мире рабочие места создают частные лица,
а государство создаёт исключительно рабочие места для чиновников.
чиновников у нас выше крыши.
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там IQ соответствует возрасту )))
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Численность украинского населения ежегодно будет сокращаться на 150 тысяч человек - демограф
http://ru.golos.ua/social_problem/chislennost_ukrainskogo_naseleniya__ejegodno_budet_sokraschatsya_na_150_tyisyach_che
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я именно так и живу
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а нет, так пуская сами работают на свои нищенские зарплати
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смотрел передачу по national geographic, в дубайском аэропорту под 80-90% работников - иностранцы. причем из таких небедных стран, как США, Кагада, Австралия и почти всех европейских стран. и шо?
другое дело, что да. в данном конкретном случае - это реальный показатель проводимых реформ в стране...
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