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Все про:Динамо (707) футбол (3149) Харьков (4330) Шахтер (575)

 "Динамо" на выезде побеждает "Шахтер"

шахтер динамо

В Харькове состоялся матч второго тура чемпионата Украины между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо". Выездную победу со счетом 0-1 одержали киевляне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Единственный гол на 46 минуте забил динамовец Мбокани.

Составы команд:

Шахтер: Пятов, Срна, Кривцов, Ракицкий, Исмаили, Степаненко (Коваленко, 66), Алан Патрик (Бланко-Лещук, 88), Бернард (Дентиньо, 77), Марлос, Тайсон, Феррейра

Динамо: Коваль, Морозюк, Хачериди, Вида, Кадар, Шепелев, Сидорчук, Гармаш (Корзун, 79), Ярмоленко, Гонсалес (Цыганков, 70), Мбокани (Беседин, 76)

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Аброськин: ФК "Мариуполь" впервые за последние годы сыграет в матче Премьер-лиги в родном городе. ФОТОрепортаж

Напоминаем, предыдущая встреча этих команд в матче за Суперкубок закончилась победой "Шахтера" со счетом 2-0.
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на удивление Динамо держалось молодцом , недало в очередной раз ткнуть мордой в унитаз , в конце правда подсели , и даж судья дров неналомал все картрчки поделом и бойни небыло , нормальный матч , понравился.
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Хорошо играл Коваль. Особенно запомнился сейв после расстрела в упор Ферейры.
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Чудес он не показал,но сыграл уверенно и надёжно,что для вратаря является признаком класса !!!
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В среду посмотрим кто из ху ,ну бегать вроде уже начали ...
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Украинская фехтовальщица на саблях Ольга Харлан выиграла чемпионат мира

Украинская фехтовальщица на саблях Ольга Харлан выиграла чемпионат мира, который в эти дни проходит в немецком Лейпциге. В финале Мундиаля 26-летняя уроженка Николаева одержала разгромную победу над соперницей из Туниса - 15:5.
Весь поединок прошел при тотальном доминировании украинки, которая в третий раз в карьере стала победительницей мирового первенства.
ВИДЕО ТРИУМФА УКРАИНСКОЙ АМАЗОНКИ https://www.obozrevatel.com/sport/sport/51709-ukrainka-tretij-raz-v-karere-vyiigrala-chempionat-mira-po-fehtovaniyu.htm
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В любом случае за Динамо, против сепаров Ахметова.
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Наконец-то была видна самоотдача со стороны "Динамо".Такого форварда,как Мбокани явно не хватало.Может,пойдет при Хацкевиче.
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Оказывается, иногда и шоколадка бывает полезной!
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Трансляции нужно забирать у рыжего. Почему Динамо мы должны смотреть по сраному футбол-1 в интернете?
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Матч хороший...
Конфликтов не было...
Комментатор был нейтрален...
Сейчас смотрю Сопко и Морозова - приятно слушать...
С точки зрения стратегии чемпионата - хотел победы Динамо...
Перед игрой с Янг Бойз - результат должен дать натхнення Динамо...
И Шахтёр будет в тонусе - некогда расслабляться теперь...
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Просто кротов надо в лугандонии закопать!
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ДА, а динамо в столице! Две команды "зверков" ----украинский ХутболТ
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Скажем так повезло. Но просматривается попытка игры от обороны с сильной командой и на быстрых контратаках. Но пока так себе. Болельщик Динамо с 1975г.
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