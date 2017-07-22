 "Динамо" на выезде побеждает "Шахтер"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Единственный гол на 46 минуте забил динамовец Мбокани.
Составы команд:
Шахтер: Пятов, Срна, Кривцов, Ракицкий, Исмаили, Степаненко (Коваленко, 66), Алан Патрик (Бланко-Лещук, 88), Бернард (Дентиньо, 77), Марлос, Тайсон, Феррейра
Динамо: Коваль, Морозюк, Хачериди, Вида, Кадар, Шепелев, Сидорчук, Гармаш (Корзун, 79), Ярмоленко, Гонсалес (Цыганков, 70), Мбокани (Беседин, 76)
Напоминаем, предыдущая встреча этих команд в матче за Суперкубок закончилась победой "Шахтера" со счетом 2-0.
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Украинская фехтовальщица на саблях Ольга Харлан выиграла чемпионат мира, который в эти дни проходит в немецком Лейпциге. В финале Мундиаля 26-летняя уроженка Николаева одержала разгромную победу над соперницей из Туниса - 15:5.
Весь поединок прошел при тотальном доминировании украинки, которая в третий раз в карьере стала победительницей мирового первенства.
ВИДЕО ТРИУМФА УКРАИНСКОЙ АМАЗОНКИ https://www.obozrevatel.com/sport/sport/51709-ukrainka-tretij-raz-v-karere-vyiigrala-chempionat-mira-po-fehtovaniyu.htm
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Конфликтов не было...
Комментатор был нейтрален...
Сейчас смотрю Сопко и Морозова - приятно слушать...
С точки зрения стратегии чемпионата - хотел победы Динамо...
Перед игрой с Янг Бойз - результат должен дать натхнення Динамо...
И Шахтёр будет в тонусе - некогда расслабляться теперь...
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