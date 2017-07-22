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 Политика Украины
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 Грицак назвал имена российских военных, находившихся на Донбассе с Агеевым

армия рф

В состав бригады, в которой числился взятый в плен на Донбассе российский военнослужащий Виктор Агеев, входили еще как минимум 15 российских военных.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак.

Он напомнил, что 24 июня в Луганской области разведчики Вооруженных сил Украины обнаружили диверсионно-разведывательную группу "4-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса "ЛНР". "Во время боя двое боевиков были уничтожены, четверо взяты в плен. В составе разведгруппы - два гражданина Российской Федерации. Это кадровые офицеры Вооруженных сил Российской Федерации - капитан Щерба (убит) и контрактник Вооруженных сил Российской Федерации Агеев (взят в плен)", - уточнил Грицак.

"Кроме Щербы и Агеева, в составе только одной разведывательной роты так называемой четвертой бригады 2-го армейского корпуса "ЛНР" воюют как минимум 15 граждан Российской Федерации - так называемые ихтамнет", - сказал он. "Показательно, что в этом подразделении почти все командные посты занимают кадровые и контрактные военнослужащие Вооруженных сил РФ", - добавил Грицак.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Консул РФ не посещал российского контрактника Агеева в старобельском СИЗО, - журналист

Он назвал фамилии российских военных: начальник разведки бригады, майор Вооруженных сил РФ Сергей Данилов (позывной - Мангуст), командир разведроты Алексей Калугин (Калуга). Установлены также имена Владимира Архипова (Тайга), Валерия Карасева (Карась), Анатолия Кандаурова (Веселый), Михаила Хилько (Скиф), Игоря Стрижевского (Стриж), а также Александра Бублеева, Андрея Букреева, Александра Демченко, Сергея Капитоненко, Юрия Лисицына, Антона Нечайко, Александра Петрова и Николая Ширина.

Кроме того, установлено, что в состав "1-го разведывательного взвода 4-й бригады" входят его командир Александр Мельниченко (Негр), Владимир Сигонин (Местный), Константин Нестеренко (Фантом). В состав "2-го разведывательного взвода" входят Константин Лебеденец, Никита Куевский. В состав "3-го разведывательного взвода" входят командир Станислав Полетаев (Татлер) и Александр Головатенко (Профессор).

"Все это также подтверждается показаниями захваченного в плен военнослужащего Вооруженных сил Российской Федерации Агеева", - сказал Грицак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У нас в райцентре есть мама, у которой сын погиб на Донбассе, - мать российского контрактника Агеева. ВИДЕО

Напомним, Агеев был задержан украинскими военнослужащими в Луганской области. В настоящее время он содержится в СИЗО в Старобельске.

В интервью украинскому телеканалу Агеев заявил, что служит в Новочеркасске, в полку связи и учебном центре Воздушно-космических сил России. Он подтвердил, что в марте 2017 года приехал в Ростовскую область и подписал контракт на службу в Вооруженных силах РФ. По его словам, он приехал в свою часть, пробыл там 4 дня, подписал контракт и буквально сразу был отправлен на Донбасс.
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петушок агеев поет - это хорошо.... правильно...
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даже говняный петух хочет жить, так что пусть кукарекает
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на русосайтах пишут чтобы он донган не возращался за сдачу своего отряда, и попросил, через 20 лет, украинское гражданство.
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да на эхе среди комментов сегодня было. Точно искать не знаю.
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Вот эту фразу надо выбить в граните на границе с ордой (с эхи)

Русские - они, конечно, своих не бросают,но они их потрясающе умеют кидать.И это лишний раз получило свое подтверждение на Донбассе.
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да нет - так же пели и все - сейчас,впрочем как и раньше (если только не в кино) молчать не возможно - ну или только самоубийство
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А может, г-н Грицак знает ответ и на этот вопрос:

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Предлагаю свой вариант ответа: подобное притягивает подобное.
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Украинская фехтовальщица на саблях Ольга Харлан выиграла чемпионат мира

Украинская фехтовальщица на саблях Ольга Харлан выиграла чемпионат мира, который в эти дни проходит в немецком Лейпциге. В финале Мундиаля 26-летняя уроженка Николаева одержала разгромную победу над соперницей из Туниса - 15:5.
Весь поединок прошел при тотальном доминировании украинки, которая в третий раз в карьере стала победительницей мирового первенства.ВИДЕО ТРИУМФА УКРАИНСКОЙ АМАЗОНКИ https://www.obozrevatel.com/sport/sport/51709-ukrainka-tretij-raz-v-karere-vyiigrala-chempionat-mira-po-fehtovaniyu.htm
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а про гепу я давно подозревал,шо он тоже дупа...доказательств не было
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"От кого вы меня хотите защитить?" Народный артист Украины поставил на место россиянhttp://goruzont.blogspot.com/2017/07/blog-post_332.html

Грицак назвал имена российских военных, находившихся на Донбассе с Агеевым - Цензор.НЕТ 1117
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Не совсем так было. Филимонов сказал, что старается поменьше разговаривать на русском. А на вопрос потому что боится, что побьют украинцы. Ответил, потому что боится , что придут спасать русские.
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Я ні разу не юрист. Мені просто цікаво, яку цінність мають слова цього урода. Як реально наші можуть довести в суді, що оці його вякання правдиві ? що насправді такі типи служать в тій бригаді, мають такі позивні ? Бо тріскотіти воно може, язик без кісток.

Хтось писав (не моє), що в тій копії військового квитка, що наші виклали, ніде не вказано, що воно служило в цій бригаді ? Копії контракту не маємо, офіційна москальська влада, починаючи від їхнього МО, категорично заперечує його "службу" і статус, та й їхню присутність.

Отже ?
До речі, Вася, ти агейкіну персонально зустрічав, за ручку водив ? Мо, розціловував ? А якщо вона тебе не послухає і ніякого звернення до х**** не зробить ? І взагалі - ні пари з вуст не пустить ? Чи ти думаєш, що її на мордорі зараз навперебій почнуть запрошувати на тб ?
От не буде ніякого висліду і реакції на раші (Ляксандров і Ифремов де ? відпущені заблукалі десантники, Старков де ?). Чим тоді поясниш свою "геніальну" операцію і як спишеш державні гроші ?
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Евгению Чуднецову (псевдо Чудик), бойцу полка "Азов", дали больше 30 лет тюрьмы. Помиловать Агеева, отдать его матери, пусть заберёт сына домой. А Чудика, взамен, пусть выпустят из макеевской тюрьмы. Это будет справедливо.
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Грицак, скока справок на кнтрабас выдал, сообщи...
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Боевым подразделением считается группа из 5-ти человек. Составы ДРГ имеют в составе 2-3 российских военных, чтобы нельзя было сказать, что это боевое подразделение армии. Если предъявить пять российских военных билетов в одном месте, живых или мертвых - это будет стопроцентным доказательством участия регулярных войск России в войне и такое доказательство примет любой суд. Все это знают.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГрицак назвал имена российских военных, находившихся на Донбассе с Агеевым
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