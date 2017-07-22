 Грицак назвал имена российских военных, находившихся на Донбассе с Агеевым

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак.
Он напомнил, что 24 июня в Луганской области разведчики Вооруженных сил Украины обнаружили диверсионно-разведывательную группу "4-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса "ЛНР". "Во время боя двое боевиков были уничтожены, четверо взяты в плен. В составе разведгруппы - два гражданина Российской Федерации. Это кадровые офицеры Вооруженных сил Российской Федерации - капитан Щерба (убит) и контрактник Вооруженных сил Российской Федерации Агеев (взят в плен)", - уточнил Грицак.
"Кроме Щербы и Агеева, в составе только одной разведывательной роты так называемой четвертой бригады 2-го армейского корпуса "ЛНР" воюют как минимум 15 граждан Российской Федерации - так называемые ихтамнет", - сказал он. "Показательно, что в этом подразделении почти все командные посты занимают кадровые и контрактные военнослужащие Вооруженных сил РФ", - добавил Грицак.
Он назвал фамилии российских военных: начальник разведки бригады, майор Вооруженных сил РФ Сергей Данилов (позывной - Мангуст), командир разведроты Алексей Калугин (Калуга). Установлены также имена Владимира Архипова (Тайга), Валерия Карасева (Карась), Анатолия Кандаурова (Веселый), Михаила Хилько (Скиф), Игоря Стрижевского (Стриж), а также Александра Бублеева, Андрея Букреева, Александра Демченко, Сергея Капитоненко, Юрия Лисицына, Антона Нечайко, Александра Петрова и Николая Ширина.
Кроме того, установлено, что в состав "1-го разведывательного взвода 4-й бригады" входят его командир Александр Мельниченко (Негр), Владимир Сигонин (Местный), Константин Нестеренко (Фантом). В состав "2-го разведывательного взвода" входят Константин Лебеденец, Никита Куевский. В состав "3-го разведывательного взвода" входят командир Станислав Полетаев (Татлер) и Александр Головатенко (Профессор).
"Все это также подтверждается показаниями захваченного в плен военнослужащего Вооруженных сил Российской Федерации Агеева", - сказал Грицак.
Напомним, Агеев был задержан украинскими военнослужащими в Луганской области. В настоящее время он содержится в СИЗО в Старобельске.
В интервью украинскому телеканалу Агеев заявил, что служит в Новочеркасске, в полку связи и учебном центре Воздушно-космических сил России. Он подтвердил, что в марте 2017 года приехал в Ростовскую область и подписал контракт на службу в Вооруженных силах РФ. По его словам, он приехал в свою часть, пробыл там 4 дня, подписал контракт и буквально сразу был отправлен на Донбасс.
4198 25
Материалы по теме: Агрессия России против Украины Доказательства российской агрессии в Украине
Консул РФ не посещал российского контрактника Агеева в старобельском СИЗО, - журналист(33)
СБУ разоблачила фирму, поставлявшую спецсредства террористам "ЛНР", - Грицак. ФОТОрепортаж(55)
Более 500 граждан РФ, воюющих в Сирии, до этого воевали на Донбассе, - СБУ(20)
Мать российского наемника Агеева встретилась с сыном в СИЗО. ВИДЕО(311)
Огляд блогосфери від UAINFO. 1 липня 2016(0)
Для открытия уголовного дела заявления человека об участии в войне на Донбассе не достаточно, - глава МВД Беларуси Шуневич(28)
Сторонам конфликта на Донбассе не хватает политической воли для прекращения огня, - МИД Германии(107)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Русские - они, конечно, своих не бросают,но они их потрясающе умеют кидать.И это лишний раз получило свое подтверждение на Донбассе.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Украинская фехтовальщица на саблях Ольга Харлан выиграла чемпионат мира, который в эти дни проходит в немецком Лейпциге. В финале Мундиаля 26-летняя уроженка Николаева одержала разгромную победу над соперницей из Туниса - 15:5.
Весь поединок прошел при тотальном доминировании украинки, которая в третий раз в карьере стала победительницей мирового первенства.ВИДЕО ТРИУМФА УКРАИНСКОЙ АМАЗОНКИ https://www.obozrevatel.com/sport/sport/51709-ukrainka-tretij-raz-v-karere-vyiigrala-chempionat-mira-po-fehtovaniyu.htm
Ответить
Ответить
Порвало в лохмотья :D
Ответить
Ответить
http://www.metroplus.com.ua/uchite-matchast-laytes-po-ukrayinski/
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Хтось писав (не моє), що в тій копії військового квитка, що наші виклали, ніде не вказано, що воно служило в цій бригаді ? Копії контракту не маємо, офіційна москальська влада, починаючи від їхнього МО, категорично заперечує його "службу" і статус, та й їхню присутність.
Отже ?
До речі, Вася, ти агейкіну персонально зустрічав, за ручку водив ? Мо, розціловував ? А якщо вона тебе не послухає і ніякого звернення до х**** не зробить ? І взагалі - ні пари з вуст не пустить ? Чи ти думаєш, що її на мордорі зараз навперебій почнуть запрошувати на тб ?
От не буде ніякого висліду і реакції на раші (Ляксандров і Ифремов де ? відпущені заблукалі десантники, Старков де ?). Чим тоді поясниш свою "геніальну" операцію і як спишеш державні гроші ?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить