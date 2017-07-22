 55 россиян получили гражданство Украины в 2017 году

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответах Администрации Президента и Государственной миграционной службы на запросы "Українських Новин".
"С 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года в гражданство Украины были приняты 405 лиц", - говорится в ответе Администрации.
В свою очередь, миграционная служба уточнила, что среди принятых в украинское гражданство 373 человека имели иностранное гражданство, а 47 были лицами без гражданства.
Порошенко принял в гражданство Украины 55 граждан России, 54 - Сирии, 47 лиц без гражданства, 44 гражданина Армении, 35 - Афганистана и 31 - Молдовы. 17 принятых лиц были гражданами Ирана, 16 - Грузии, 15 - Ливана, 11 - Узбекистана, 10 - Иордании.
Также Порошенко принял в гражданство Украины 9 граждан Ирака, 8 - Азербайджана, по 7 - Египта и Пакистана, 6 - Нигерии, 5 - Туркменистана, по 4 - Беларуси и Казахстана, по 3 - Турции и Вьетнама, по 2 - Алжира и Туниса, по 1 - США, Бразилии, Литвы, Таджикистана, Кот д'Ивуара, Того, Ливии, Марокко, Судана и Палестины.
"За этот период было прекращено гражданство Украины 1 567 лиц", - говорится в ответе Администрации. В частности, гражданство 1 280 лиц было прекращено в связи с выходом из украинского гражданства, 19 - вследствие потери гражданства, а 268 - по предусмотренным международными договорами основаниям.
1114 43
15 "беркутовцев", причастных к расстрелу Майдана, получили гражданство РФ. ДОКУМЕНТ(70)
Расстрелянный в Киеве мужчина оказался уроженцем РФ, - полиция. ВИДЕО 18+(168)
Госдума максимально упростила получение гражданства РФ для украинцев(102)
В Украине официально зарегистрировано 900 тысяч единиц оружия, - Геращенко(178)
Наивный житель Макеевки считает, что сможет ездить по всему миру с паспортом ДНР. ВИДЕО(0)
42 тыс. украинских миротворцев участвовали в международных миссиях за время независимости. ФОТОрепортаж(10)
За два года в Украине погибли 18 полицейских, ранены 700, - Князев(60)
Ночь. Равнинная Чечня. Тишина. Ни одного выстрела. Даже саушек не слышно. Только у палатки связистов тарахтит дырчик. Где-то вдали в чернильной темноте угадываются горы.
Самое страшное село, которое я видел в своей жизни - Зоны. С ударением на последнем слоге. Небольшое село в Аргунском ущелье. Домов двадцать-тридцать. Мы проезжали через него, когда нас выводили с гор.
В Зонах не осталось ни одного целого дома. Только печные трубы. Едешь на броне - и только печные трубы торчат из пепелища. Сожженное до тла. Целая деревня печных труб. Как в кино про войну. Хатынь. И сложно отделаться от ассоциаций, когда теперь сам едешь на броне по чеченскому селу, от которого остался только лес печных труб…
В ущелье, в реке, лежит сбитый вертолет. Соженный танк. Два соженных бэтэра. В них тоже сгорели люди.
Над нами проходят два «Крокодила». Сопровождают колонну. Авиационное прикрытие.
Два «Крокодила» над нами. Один в ущелье под нами.
Может, это он по Зонам и работал.
Сложно это уложить в голове.
Вашендорой. Разрушенные дома. Ветер рвет остатки обоев на уцелевшей стене. Уцелела только одна стена. Углом. Три остальные обрушились. Дом, внутренности которого должны были быть внутри, теперь снаружи. Вывернутые кишки чужой жизни. Детская кукла. Среди развалин. Я нагибаюсь, поднимаю её. Сдуваю пыль. У куклы оторвана рука и выбит глаз. Я кладу куклу на уцелевший комод. Уцелевшим глазом она смотрит в небо. Через крышу, которой больше нет.
Мухе пуля вошла в левый бок. А вышла справа. В животе образовалась дыра размером с баскетбольный мяч. «Начал перевязывать, а бинтовать нечего, рука аж провалилась» - рассказывал потом Славка. То, что должно было быть внутри, у Мухи тоже оказалось снаружи. Он не хотел ехать на войну. Очень не хотел. Но его зачмырили в батальоне. И он согласился.
На окраине сидит молодой чеченец. Перекладывает мины. Учитель. Это школа. Ему надо теперь занятия проводить. Но в подвале целый склад боеприпасов.
Грозный. Чья-то квартира. Стою, перелистываю книги. Когда-то их читали люди. Которые жили здесь. Фотографии за стеклом. Стараешься не трогать ничего. Не мешать. Не следить сапогами. Не лезть в этот мир своей войной. Осколок времени, когда еще не убивали людей.
Детская тетрадка. Дневник. Писала явно девочка. Лет десяти - двенадцати. Сердечки. Принцессы. Единороги. Стихи. Написанные разноцветными чернилами. И ты в кирзачах. По этим сердечкам. Господи, хоть бы эти люди только успели уехать. Только бы она уехала. Это чужая жизнь была здесь. Не твоя. Сложно объяснить…
Ночь. Чечня. Тишина. Ни одного выстрела. Даже саушек не слышно. Только у палатки связистов тарахтит дырчик. Где-то вдали в чернильной темноте угадываются горы. Ни луны. Ни звезд. Небо, по которому никогда не пролетит самолет.
И как прорубает:
- ****, зачем я здесь? Что я здесь делаю? Это чужая земля. Не моя. Что я, человек, живущий в городе за две тысячи километров отсюда, с высшим юридическим образованием, делаю здесь, на чужой земле, на чужой войне, в чужой жизни с оружием в руках? Зачем я пришел сюда? Зачем я здесь? Кто меня сюда звал?
Нельзя убивать людей.
Людей убивать нельзя.
Это же так просто…
Аркадий Бабченко
В рамках проекта «Журналистика без посредников»
Ответить
Ответить
Ответить
Статуса беженца для них мало?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
чем больше сдохнет врагов Украини, тем лучше
Ответить
Ответить
Ответить
Обе палаты конгресса США - палата представителей и сенат - достигли согласия по законопроекту о новых санкциях против России и Ирана. Об этом со ссылкой на заявление лидера сенатского меньшинства сенатора-демократа Чака Шумера сообщает CNN.
"Учитывая многочисленные нарушения России и видимую неспособность президента Трампа справиться с ними, демократы и республиканцы только что согласились, что этот законопроект имеет важное значение", - сказал Шумер." ОПЯТЬ ЛЬЮТ ВОДУ НА МЕЛЬНИЦУ РАСЕИ! ЕЙ ЖЕ САНКЦИИ ТОЛЬКО НА ПОЛЬЗУ? МОРЕ ПОЛЬЗЫ!!!!
Ответить
короткая и правильная новость - лучший кацап -
дохлый кацап !
Ответить
Ответить
ржу немогу
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
55 россиян получили укр. паспорта...
И в тоже время в 2016-м 101тыс украинцев получили рос. паспорта
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Как просто кацапским разведчикам,саботажникам и саботажникам проникнуть в Украину и ейю управлять.Достаточно хуйлу фейково их обвинить в чем угодно наш пособник хуйла Порошенко надает гражданство и предоставляет им доступ к всему в стране.
Ответить
Як бачимо одні запитання і я сильно підозрюю що про їхні прізвища ми дізнаємось із кримінальних хронік. І вже зовсім весело буде коли вони вимагатимуть в залі суду перекладачів з української мови на міжнародну блатну фєню!
Ответить
Ага, якраз.
А іспит на громадянство у нас взагалі є ?
Ответить