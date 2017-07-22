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 55 россиян получили гражданство Украины в 2017 году

гражданство

В 1-м полугодии 2017 года Президент Петр Порошенко принял в гражданство Украины 405 иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 55 россиян, а также прекратил украинское гражданство 1 567 лиц.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответах Администрации Президента и Государственной миграционной службы на запросы "Українських Новин".

"С 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года в гражданство Украины были приняты 405 лиц", - говорится в ответе Администрации.

В свою очередь, миграционная служба уточнила, что среди принятых в украинское гражданство 373 человека имели иностранное гражданство, а 47 были лицами без гражданства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Итальянский доброволец Джузеппе, воюющий с террористами на Донбассе, просит Президента Украины о гражданстве, - Цаплиенко. ВИДЕО

Порошенко принял в гражданство Украины 55 граждан России, 54 - Сирии, 47 лиц без гражданства, 44 гражданина Армении, 35 - Афганистана и 31 - Молдовы. 17 принятых лиц были гражданами Ирана, 16 - Грузии, 15 - Ливана, 11 - Узбекистана, 10 - Иордании.

Также Порошенко принял в гражданство Украины 9 граждан Ирака, 8 - Азербайджана, по 7 - Египта и Пакистана, 6 - Нигерии, 5 - Туркменистана, по 4 - Беларуси и Казахстана, по 3 - Турции и Вьетнама, по 2 - Алжира и Туниса, по 1 - США, Бразилии, Литвы, Таджикистана, Кот д'Ивуара, Того, Ливии, Марокко, Судана и Палестины.

"За этот период было прекращено гражданство Украины 1 567 лиц", - говорится в ответе Администрации. В частности, гражданство 1 280 лиц было прекращено в связи с выходом из украинского гражданства, 19 - вследствие потери гражданства, а 268 - по предусмотренным международными договорами основаниям.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Госдума максимально упростила получение гражданства РФ для украинцев
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Это же так просто.

Ночь. Равнинная Чечня. Тишина. Ни одного выстрела. Даже саушек не слышно. Только у палатки связистов тарахтит дырчик. Где-то вдали в чернильной темноте угадываются горы.

Самое страшное село, которое я видел в своей жизни - Зоны. С ударением на последнем слоге. Небольшое село в Аргунском ущелье. Домов двадцать-тридцать. Мы проезжали через него, когда нас выводили с гор.

В Зонах не осталось ни одного целого дома. Только печные трубы. Едешь на броне - и только печные трубы торчат из пепелища. Сожженное до тла. Целая деревня печных труб. Как в кино про войну. Хатынь. И сложно отделаться от ассоциаций, когда теперь сам едешь на броне по чеченскому селу, от которого остался только лес печных труб…

В ущелье, в реке, лежит сбитый вертолет. Соженный танк. Два соженных бэтэра. В них тоже сгорели люди.

Над нами проходят два «Крокодила». Сопровождают колонну. Авиационное прикрытие.

Два «Крокодила» над нами. Один в ущелье под нами.

Может, это он по Зонам и работал.

Сложно это уложить в голове.

Вашендорой. Разрушенные дома. Ветер рвет остатки обоев на уцелевшей стене. Уцелела только одна стена. Углом. Три остальные обрушились. Дом, внутренности которого должны были быть внутри, теперь снаружи. Вывернутые кишки чужой жизни. Детская кукла. Среди развалин. Я нагибаюсь, поднимаю её. Сдуваю пыль. У куклы оторвана рука и выбит глаз. Я кладу куклу на уцелевший комод. Уцелевшим глазом она смотрит в небо. Через крышу, которой больше нет.

Мухе пуля вошла в левый бок. А вышла справа. В животе образовалась дыра размером с баскетбольный мяч. «Начал перевязывать, а бинтовать нечего, рука аж провалилась» - рассказывал потом Славка. То, что должно было быть внутри, у Мухи тоже оказалось снаружи. Он не хотел ехать на войну. Очень не хотел. Но его зачмырили в батальоне. И он согласился.

На окраине сидит молодой чеченец. Перекладывает мины. Учитель. Это школа. Ему надо теперь занятия проводить. Но в подвале целый склад боеприпасов.

Грозный. Чья-то квартира. Стою, перелистываю книги. Когда-то их читали люди. Которые жили здесь. Фотографии за стеклом. Стараешься не трогать ничего. Не мешать. Не следить сапогами. Не лезть в этот мир своей войной. Осколок времени, когда еще не убивали людей.

Детская тетрадка. Дневник. Писала явно девочка. Лет десяти - двенадцати. Сердечки. Принцессы. Единороги. Стихи. Написанные разноцветными чернилами. И ты в кирзачах. По этим сердечкам. Господи, хоть бы эти люди только успели уехать. Только бы она уехала. Это чужая жизнь была здесь. Не твоя. Сложно объяснить…

Ночь. Чечня. Тишина. Ни одного выстрела. Даже саушек не слышно. Только у палатки связистов тарахтит дырчик. Где-то вдали в чернильной темноте угадываются горы. Ни луны. Ни звезд. Небо, по которому никогда не пролетит самолет.

И как прорубает:

- ****, зачем я здесь? Что я здесь делаю? Это чужая земля. Не моя. Что я, человек, живущий в городе за две тысячи километров отсюда, с высшим юридическим образованием, делаю здесь, на чужой земле, на чужой войне, в чужой жизни с оружием в руках? Зачем я пришел сюда? Зачем я здесь? Кто меня сюда звал?

Нельзя убивать людей.

Людей убивать нельзя.

Это же так просто…
Аркадий Бабченко
В рамках проекта «Журналистика без посредников»
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Зачем сирийцам наше гражданство давать?
Статуса беженца для них мало?
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Наприклад, дружині чи чоловікові, українця чи українки, яких звідти евакуювали.
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Наконец-то ДК дрюкнуло шахтьор. Крот должен жить в земле!
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убивать нельзя ,а сам на броне....поразительно.настоящий кацап.Он убивал и ему жалко убитых...кацапы....вы лишние люди на земле.Она задыхается от вас.Она не может переварить вас...Когда же она вас выплюнет?????
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"По данным Росстата, за январь-май 2017 года в России умерло почти на 112 тыс. человек больше, чем родилось. "

чем больше сдохнет врагов Украини, тем лучше
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По данным того же Росстата 101 тыс украинцев в 2016-м получили рос. паспорта
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настоящие украинци свои паспорта на кацапские не поменяют
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ИЗ ПОЗИТИВА , СВЕЖЕЕ: "Палаты конгресса США достигли согласия по новым санкциям против РФ.Демократы и республиканцы согласились, что этот законопроект имеет важное значение

Обе палаты конгресса США - палата представителей и сенат - достигли согласия по законопроекту о новых санкциях против России и Ирана. Об этом со ссылкой на заявление лидера сенатского меньшинства сенатора-демократа Чака Шумера сообщает CNN.

"Учитывая многочисленные нарушения России и видимую неспособность президента Трампа справиться с ними, демократы и республиканцы только что согласились, что этот законопроект имеет важное значение", - сказал Шумер." ОПЯТЬ ЛЬЮТ ВОДУ НА МЕЛЬНИЦУ РАСЕИ! ЕЙ ЖЕ САНКЦИИ ТОЛЬКО НА ПОЛЬЗУ? МОРЕ ПОЛЬЗЫ!!!!
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55 россиян получили..ла-ла-ла... длинная новость
короткая и правильная новость - лучший кацап -
 дохлый кацап !

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Саша ты лечи не меня, типа не кацапы.....
ржу немогу
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короче - в основном - Азия и Африка... я не ксенофоб, но все же...вспоминаю вон францию, Париж...там французы уже - редкость, как и христиане...и это еще - у нас война, бедность...а когда заживем мирно, богато и счастливо? да и климат меняется...теплеет в Украине...для кого-то - родное... КОРОЧЕ - НОВОСТЬ НЕ ОБРАДОВАЛА, СКОРЕЕ - НАПРЯГЛА!
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Так и начинается - с малого! И Франция 40 лет назад другой была...И в Швеции их 40 лет назад почти не было! А сейчас почитай - хотя бы про Мальме...
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Так. Та у них тоді не було такого прикладу перед очима, як зараз у нас. Все від нас залежить.
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Тобто, всі 1 280 написали відповідні заяви ?
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Что такое лица без гражданства? Откуда они взялись?
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На самом деле грустная новость.
55 россиян получили укр. паспорта...
И в тоже время в 2016-м 101тыс украинцев получили рос. паспорта
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Ну и кому дали гражданство Украины ? Людям , которые будут любить Украину и украинцев ? Людям которые легко интегрируются в общество ? Врачам , технарям и прочим умникам ? Огромные сомнения ... Торгаши на рынках с ножами в карманах ... Порошенко , позвони авакяну и узнай статистику по преступлениям этнических групп... Зачем нам всем все это ?
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Ти про 101 тисячу українців , що в минулому році отримали рос. паспорти?
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Навіть не кращий, а просто - хороший. Хороший москаль - мертвий москаль. І все.
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Интересно было бы взглянуть на список имен этих 55-ти и узнать на какие должностья они назначены,чтото мне подсказывает что на руководящие и в стратегических областьях.
Как просто кацапским разведчикам,саботажникам и саботажникам проникнуть в Украину и ейю управлять.Достаточно хуйлу фейково их обвинить в чем угодно наш пособник хуйла Порошенко надает гражданство и предоставляет им доступ к всему в стране.
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Шкода що не вказали скільки з нових громадян докторів наук, кандидатів наук, відомих композиторів, художників, акторів, спортсменів, письменників, поетів. Сподіваюсь що всі вони проживали останніх 5 років в Україні і всі ці роки відвідували курси української мови. Ну все так як належить у нормальних країнах. Насторожує 47 осіб без громадянства - це що прибульці з екзопланет бо Земля уже давно поділена на держави, що це за безбатченки, де їхні батьки і матері. Чи не будуть вони вимагати 3-кімнатної квартири і " достойної " зарплати у 20 000 гривень за те що погодились на запрошення в Україну.? А якби їм не надали громадянства куди б поїхали - додому? чи подали в суд за нехтуванням іхніх прав людини?
Як бачимо одні запитання і я сильно підозрюю що про їхні прізвища ми дізнаємось із кримінальних хронік. І вже зовсім весело буде коли вони вимагатимуть в залі суду перекладачів з української мови на міжнародну блатну фєню!
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Сподіваюсь що всі вони проживали останніх 5 років в Україні і всі ці роки відвідували курси української мови. Ну все так як належить у нормальних країнах.

Ага, якраз.

А іспит на громадянство у нас взагалі є ?
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Цензор.НЕТНовостиОбщество55 россиян получили гражданство Украины в 2017 году
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