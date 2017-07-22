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 Режим Асада продолжает применять химическое оружие, - Die Welt

оружие сирия атака химическая химическое

Режим президента Сирии Башара Асада продолжает применять химическое оружие против мирных жителей.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом пишет Die Welt со ссылкой на источники в западных спецслужбах и сирийской оппозиции.

По данным издания, в Гуте 11 и 14 июля был использован газообразный хлор. В Айн Тарма недалеко от Дамаска, где повстанцы осаждены правительственными войсками в течение четырех лет, ядовитые газы использовались 1, 3, 13 и 14 июля. Сообщается как минимум о девяти погибших в результате химической атаки.

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Напомним, рано утром 7 апреля США выпустили 59 крылатых ракет Tomahawk с борта кораблей ВМС, базирующихся в Средиземном море, по военному аэродрому "Шайрат" в центральной Сирии, с которого, как утверждают США, вылетели самолеты, совершившие химическую атаку в провинции Идлиб 4 апреля. Президент США Дональд Трамп назвал ракетный удар возмездием за эту химическую атаку.
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Ну что там, Трампушка!? Пацан сказал -пацан......что? Или сначала путину позвонить надо?
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ТРАМП ФУФЛО,СЛИЛСЯ И УКРАИНУ СОЛЬЕТ ВМЕСТЕ С ПОРОШЕНКО
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А транпёнок поддержку антиасадовцам приказал свернуть. Уйло попросило, трампа сделала. Сладкая парочка, мать их...
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Официального сворачивания не было, пока это пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.
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МакКейн уже матерился по этому поводу,так шо инфа,видимо,верная
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Может потому и не рискнул Трамп довести до конца желаемое. И так отгребает со всех сторон по полной.
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хим оружие это по скотски, асад однозначно плохо кончит.....
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молодец алавит..
срал он на англосаксов...
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Учился в Лондоне на стоматолога,щоб потом класть на англосаксов
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какой же тварью нужно быть, чтобы хвалить за применение хим. оружия
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А ебнутый Трамп свернул программу по вооружению оппозиции. в Сирии Типа что б Асаду легче безоружных было убивать. Маккейн уже обматерил этого придурка Трампа за такой фокус
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Как раз то что нужно пуйлу, что бы безнаказанно убивать сирийцев. Политика Трампа в Сирии ещё хуже чем политика боязливого Обамы.
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А где можно посмотреть, как Маккейн материт Трампа?
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Пора Асассина замочить Томагавками. Нашвырять парочку сотен штук и вилы.
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Трамп обещал наказать в случае повторного применения.
И где???
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В сортире,в том , в котором он с хуйлом шептался на G-20
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Так "Трампнаш". Він же у Гамбурзі другий раз з Пуйлом НЕ зустрічався цілих 15 хвилин і вони розмовляли виключно про маленких діточок
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Если сейчас межд. организации опять "обеспакоются" "соболезнуют" включая Трампа Меркель и так.д - лично мне хочется им плюнуть в рожу. Чувство полного бессилия, а у х-ла и ассама - безнаказаности.
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И в єто время войньі начали давить Турцию, которая несет основную тяжесть беженцев из Сирии и противостоит Асаду...Что то в сирийской войне не так, а иначе Асада давно бьі убрали.
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Да разъебите парашу в хлам. Сколько можно сюсюкаться с куйлом и ко. Трамп вжарь куйла ты же обещал сдержи свое слово.
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Обязательно бахнем! И не раз! Весь мир в труху!… Но потом.
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Як завжди, брехня.
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Надеюся Запад вісказал очередную озабоченость?
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Ну, применили...Ну, химоружие...ДАЛЬШЕ ЧТО? ТОМОГАВКИ ГДЕ? Надеюсь - на подлете к Сирии? Иначе ты просто старый болтун, Трампушка. Или люди таки правы про твои шашни с Вовкой? Ты давай, определяйся там.
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Трамп - бизнесмен. Он привык выкручивать самом интересы. И на хула ему плевать - а еще как увидел этого близко- наверно ржал и плевался.
Развалит он рашку, думаю, Играючись. Надеюсь
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У Асада дела на фронте идут чудесно, так что против вражеских солдат ему химию применять не хочется, все и так чудесно, а вот мирных людей потравить - от этого он не может отказаться, а то ему скучно без наездов Запада, он боится, что западной прессе писать не о чем будет.
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Трамп был бизнесменом-аферистом. У него куча долгов и уголовных расследований .
Как президент он должен защищать интересы страны, иначе импичмент и тюрьма
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРежим Асада продолжает применять химическое оружие, - Die Welt
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