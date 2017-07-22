 Режим Асада продолжает применять химическое оружие, - Die Welt

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом пишет Die Welt со ссылкой на источники в западных спецслужбах и сирийской оппозиции.
По данным издания, в Гуте 11 и 14 июля был использован газообразный хлор. В Айн Тарма недалеко от Дамаска, где повстанцы осаждены правительственными войсками в течение четырех лет, ядовитые газы использовались 1, 3, 13 и 14 июля. Сообщается как минимум о девяти погибших в результате химической атаки.
Напомним, рано утром 7 апреля США выпустили 59 крылатых ракет Tomahawk с борта кораблей ВМС, базирующихся в Средиземном море, по военному аэродрому "Шайрат" в центральной Сирии, с которого, как утверждают США, вылетели самолеты, совершившие химическую атаку в провинции Идлиб 4 апреля. Президент США Дональд Трамп назвал ракетный удар возмездием за эту химическую атаку.
2507 35
Материалы по теме: Война в Сирии
"Виновные должны ответить за свои действия": ЕС выделил деньги на независимое расследование военных преступлений в Сирии(27)
Премьер Израиля Нетаньяху выступил против договоренностей России и США по Сирии(55)
Число погибших в Сирии превысило 330 тысяч человек, - правозащитники(84)
Российский военный советник Афанасов ликвидирован в Сирии(119)
Россия провоцирует США на открытый конфликт в Сирии – блогер(0)
Израиль нанес авиаудар по позициям армии Асада на юге Сирии. ВИДЕО(143)
Истребитель США сбил беспилотник сирийской армии на юге страны(63)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
срал он на англосаксов...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
И где???
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Развалит он рашку, думаю, Играючись. Надеюсь
Ответить
Ответить
Как президент он должен защищать интересы страны, иначе импичмент и тюрьма
Ответить
Ответить