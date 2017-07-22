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 Политика Украины
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 У Макрона сообщили о телефонных переговорах в "нормандском формате" 24 июля

макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон проведет телефонный разговор с лидерами России, Германии и Украины в понедельник. Темой обсуждения будет конфликт на востоке Украины.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы французского президента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Предательство духа переговоров в нормандском формате", - МИД Франции призвал Россию осудить решение о создании "Малороссии"

Ранее о переговорах 24 июля лидеров стран "нормандской четверки" в формате телеконференции сообщал спецпредставитель ОБСЕ в Трёхсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик.
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Переговоры, это, наверное, хорошо, но мне больше по душе - вот это!!! (было еще видео - классное, поищите).
...На этот раз впервые в истории украинского войска они выполнили стрельбу из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" с паромной переправы. В рамках тактических учений десантники форсировали реку Днепр под Киевом. По легенде учений, реактивники должны были остановить выдвижение противника на заранее подготовленные рубежи и обеспечить дальнейшие успешные действия передового отряда летнего десанта. Необходимо отметить, что именно в высокомобильных десантных войсках постоянно разрабатываются и внедряются нестандартные и креативные методы подготовки. Учения и тренировки частей и подразделений ВДВ всегда проходят в тесном взаимодействии с различными видами и родами войск, активно применяется специфическая военная техника.
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Тобто завтра в усіх світових ЗМІ шторм з приводу Агєєва та його "мамаші"- а післязавтра перемовини. Чудово!
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Позвонили бы сцуко мне я бы всё им рассказал шопочём
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пусть главнокомандующий разрешит превентивное уничтожение огневых точек орков! технически- это одинаково с ответкой. разница только в том, что ожидение дать ответку- это умышленная угроза жизни и здоровью солдат. а она должна устраняться ДО ее проявления.
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Очередное бла-бла. А усилить санкции отказались.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУ Макрона сообщили о телефонных переговорах в "нормандском формате" 24 июля
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