 У Макрона сообщили о телефонных переговорах в "нормандском формате" 24 июля

Об этом говорится в заявлении пресс-службы французского президента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
Ранее о переговорах 24 июля лидеров стран "нормандской четверки" в формате телеконференции сообщал спецпредставитель ОБСЕ в Трёхсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик.
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...На этот раз впервые в истории украинского войска они выполнили стрельбу из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" с паромной переправы. В рамках тактических учений десантники форсировали реку Днепр под Киевом. По легенде учений, реактивники должны были остановить выдвижение противника на заранее подготовленные рубежи и обеспечить дальнейшие успешные действия передового отряда летнего десанта. Необходимо отметить, что именно в высокомобильных десантных войсках постоянно разрабатываются и внедряются нестандартные и креативные методы подготовки. Учения и тренировки частей и подразделений ВДВ всегда проходят в тесном взаимодействии с различными видами и родами войск, активно применяется специфическая военная техника.
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