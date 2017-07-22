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 Политика Украины
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Все про:армия РФ (6690) терроризм (20445) Грицак Василий (297) Агеев (19)

 "Действия Агеева квалифицируются как терроризм", - Грицак

боевики агеев

Действия задержанного на Донбассе российского военнослужащего Виктора Агеева квалифицируются как терроризм.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак.

"Действия Агеева квалифицируются как терроризм", - сказал он. По словам главы СБУ, в ближайшее время это дело будет расследовано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У нас в райцентре есть мама, у которой сын погиб на Донбассе, - мать российского контрактника Агеева. ВИДЕО

Напомним, Агеев был задержан украинскими военнослужащими в Луганской области. В настоящее время он содержится в СИЗО в Старобельске.

В интервью украинскому телеканалу Агеев заявил, что служит в Новочеркасске, в полку связи и учебном центре Воздушно-космических сил России. Он подтвердил, что в марте 2017 года приехал в Ростовскую область и подписал контракт на службу в Вооруженных силах РФ. По его словам, он приехал в свою часть, пробыл там 4 дня, подписал контракт и буквально сразу был отправлен на Донбасс.
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Так военнопленных - и не судят! А вот террориста - завсегда пожалуйста!
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военнопленных судят ,почитайте историю второй мировой как там поступали с "языками" и пленными.
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Судя по фото-эта мразь снайпером была.
В распыл суку.
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А терроризм в нашем государстве не лечиться как кумовство и коррупция.
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Посадить пожизненно - всего делов.. Пусть строительные перчатки из брезента шьёт.. И -- в он-лайне это показывать...А его свиноматку - отправит домой пинком под задницу... Чего-то у этой "мамаши" чувтв не проявлялось - когда её упырь выблядочный людей убивал... А тут поди-ка - ГУМАНИЗЬМУ захотелось... ПИНКОМ ПОД ЖОПУ !!!- а то будет прецедент...
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Не ходил бы ты,ванек,во солдаты.Таперича сидеть будеш.Долго.Так тебе,козлу,и надо.
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Джек пот для геева, бувби військово полоненим, або обміняли б або відпустили б по закінченню війни, а тепер буде сидіти як мінімум років 15, навіть після закінчення війни
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Агеев ценньй как свидетель для Гааги. А потом буде видно, что с ним сделают сами россияне. Конечно он православньій террорист.
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Агеев как он сам!!! утверждает ефрейтор армии рф всё точка!!

и у этой армии есть главнокомандующий вв туПин- вот именно он и является терористом....
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Украинцы внятно ответили матерям российских вояк, убивавших на Донбассе и в Чечне



Популярный украинский блогер Татьяна Борисенко, пишущая под ником Татуся Бо, резко высказалась в адрес матерей российских военных, которые воевали в Чечне и на Донбассе. Свое отношение к жалобам россиянок она выложила в Facebook...
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Мысли Перзидента‏ @VVP2_0 3 часа назад

Под Рязанью сбежавшую цирковую обезьяну искали с помощью самолета и тепловизора. Вот. А пленный российский наёмник Агеев никому в РФ не нужен
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Бо мавпа там рідкість, а таких довбнів-повно.
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Интересно - о квалификации действий Агеева, как террористических - это САМ Грицак сказал, или кто-то из его "старательных идиотов"? Задержан с оружием гражданин соседнего государства - незаконное пересечение границы, незаконное ношение оружия... Задержан в составе боевой группы - участие в незаконном военном формировании... А какие именно "террористические действия" он совершил? Это же не просто слова, а констатация конкретных физических действий, предусмотренных Уголовным кодексом, а не пустопорожняя болтовня...
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А це слідство буде шукати докази його терористичної діяльності- і впевнений, що знайде.
А "корисних ідіотів" Грицака ти можеш і не зрозуміти- вони не мовою балакають.
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В суд подали на паРашу, как на спонсора терроризма...
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На период вероломной оккупации Путинскими войсками Украины необходимо ввести смертную казнь для кремлевских ушлепков по ускоренной процедуре военно полевыми судами и прекратить с ними цацкаца...
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Не по теме
Правозащитница Алексеева поцеловала руки ПутинаПрезидент России приехал поздравить ее с 90-летиемhttp://www.mk.ru/politics/2017/07/20/pravozashhitnica-alekseeva-pocelovala-ruki-putina.html

а может и по теме...
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блін, який тероризм, коли йде питання про посягання на сувернітет держави, точніше війну.
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А почему не

Стаття 437. Планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни
1. Планування, підготовка або розв'язування агресивної війни чи воєнного конфлікту, а також участь у змові, що спрямована на вчинення таких дій, -
караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років.
2. Ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій -

Ссутся называть вещи своими именами?
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Маманя Агеева!! Я - гражданин УКРАИНЫ и патриот- желаю перед Вами извиниться... ИЗВИНИТЕ,, -что у нас настолько гуманные суды, - что нам недопустимо повесить ( или закопать) Вашего выблядка в прямом эфире... Честно скажу - очень хочется, - (для других идиотов был бы пример, - чем может закончится веселуха - "мочить укропов, да ещё за деньги")... ИЗВИНИТЕ - что Вас вообще пустили на нашу землю ( неизвестно зачем).. Свои вопли - пишите или Путику,-или сразу в унитаз (последнее - надёжнее)... ИЗВИНИТЕ нас - что Вас саму пока неизбили до инвалидности ( неустановленные следствием личности).. Скажу чесно - очень хочется...ИЗВИНИТЕ, что мы - хунта,, позволяем Вам свободно передвигаться по нашей стране,, и Вас ещё ниразу никто не убил....А МОЖЕТ -ХВАТИТ ИЗВИНЕНИЙ??? Свинособаки понимают только пиздюли...
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А я всех называю на "ВЫ" .. Даже ВАС - после того,- как Вы задаёте такие вопросы... Хочеш - тебя лично буду называть на "ТЫ"...
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А он по украинским традициям вежливый- " прошу пана до гиляки". Культурно и доходчиво.
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Всю эту грицацкую хрень тошно слушать. Посмотришь на дела и становится почему-то грустно. По Киеву гуляют путинские террористы и чувствуют, как у себя дома. Отстреливают людей среди бела дня, как в тире, на выбор. А тут за одного кацапского оленя, попавшего в капкан, чуть ли орден себе вешают. В Крым, как поставляли электрику, так и поставляют, уголь, как покупали у сепаров, так и покупают, только окольными тропинками, а нам тут втирают про космические корабли...
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кто имеет доступ к Миротворцу?
Вот есть клиент

Игорь Вожжов
Я здесь по собственной воле , защищаю русских. А ты нечисть печёшься о бандерье , что топчат и гадят на могилы дедов , убивают детей и женщин . Или твои предки власовцы или полицаи. Жаль , что Сталин помиловал выродков и неучей.
Луганск, Украина
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Вот чьими руками хуйло и кодло убивает украинский народ -
СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ МАТЕРИ УБИЙЦЫ И СОБСТВЕННО УБИЙЦЫ (АГЕЕВЫХ)

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лишняя хромосома не позволяет критически мыслить. Максимум сознания типа "Это пацаны из нашего двора - а те из ненашего"
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картина неизвестного эфэсбешника " Не повезло "
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Чисто руцький планктон. И глаза бессмысленные
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Статья за терроризм-это хорошо.Главное, чтоб не переквалифицировали в незаконное хранение оружия.Мало ли чё...
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"Поздравляю жителей Северодонецка, Лисичанска и Рубежного с третьей годовщиной освобождения от оккупации. Сегодня мы с благодарностью вспоминаем тех, кто вернул мир в эти города, кто подвинул ад на десятки километров восточнее и южнее и очистил от оккупантов большую часть Донбасса. Слава украинским воинам! Донбасс был, есть и будет украинским!" - пишет Порошенко. ... Так оккупанты или террористы?
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Бля...дь их надо не убивать а калечить и мамкам отдавать...шобы всю оставшуюся жизнь кормили, жопу вытирали и выли...выли... выли...
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Воздушно-галактическая кацапская мразь связи.
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/// Саша Музыка /// натолкнул на такую мыслю:
Население РФ уже даже и кацапами тяжело назвать (не то, что русскими или россиянами)
Они - действительно пацаки!!!
РФ - территория Кин-дза-дза...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Действия Агеева квалифицируются как терроризм", - Грицак
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