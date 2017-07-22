 "Действия Агеева квалифицируются как терроризм", - Грицак

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак.
"Действия Агеева квалифицируются как терроризм", - сказал он. По словам главы СБУ, в ближайшее время это дело будет расследовано.
Напомним, Агеев был задержан украинскими военнослужащими в Луганской области. В настоящее время он содержится в СИЗО в Старобельске.
В интервью украинскому телеканалу Агеев заявил, что служит в Новочеркасске, в полку связи и учебном центре Воздушно-космических сил России. Он подтвердил, что в марте 2017 года приехал в Ростовскую область и подписал контракт на службу в Вооруженных силах РФ. По его словам, он приехал в свою часть, пробыл там 4 дня, подписал контракт и буквально сразу был отправлен на Донбасс.
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В распыл суку.
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и у этой армии есть главнокомандующий вв туПин- вот именно он и является терористом....
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Популярный украинский блогер Татьяна Борисенко, пишущая под ником Татуся Бо, резко высказалась в адрес матерей российских военных, которые воевали в Чечне и на Донбассе. Свое отношение к жалобам россиянок она выложила в Facebook...
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Под Рязанью сбежавшую цирковую обезьяну искали с помощью самолета и тепловизора. Вот. А пленный российский наёмник Агеев никому в РФ не нужен
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А "корисних ідіотів" Грицака ти можеш і не зрозуміти- вони не мовою балакають.
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Правозащитница Алексеева поцеловала руки ПутинаПрезидент России приехал поздравить ее с 90-летиемhttp://www.mk.ru/politics/2017/07/20/pravozashhitnica-alekseeva-pocelovala-ruki-putina.html
а может и по теме...
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Стаття 437. Планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни
1. Планування, підготовка або розв'язування агресивної війни чи воєнного конфлікту, а також участь у змові, що спрямована на вчинення таких дій, -
караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років.
2. Ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій -
Ссутся называть вещи своими именами?
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Вот есть клиент
Игорь Вожжов
Я здесь по собственной воле , защищаю русских. А ты нечисть печёшься о бандерье , что топчат и гадят на могилы дедов , убивают детей и женщин . Или твои предки власовцы или полицаи. Жаль , что Сталин помиловал выродков и неучей.
Луганск, Украина
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СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ МАТЕРИ УБИЙЦЫ И СОБСТВЕННО УБИЙЦЫ (АГЕЕВЫХ)
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Население РФ уже даже и кацапами тяжело назвать (не то, что русскими или россиянами)
Они - действительно пацаки!!!
РФ - территория Кин-дза-дза...
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