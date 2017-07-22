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Все про:пожар (3371) Херсонщина (721) ГСЧС (1206)

 5 га леса горят на Херсонщине

пожар тушение

В Херсонской области произошел пожар в лесу. Тушение продолжается.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, возгорание случилось в 34-м квартале Костогрызовского лесничества Цюрупинского лесоохотничьего хозяйства (Алешковский район).

Площадь горения, по предварительным данным, составляет около 5 га. Местами наблюдается верховой пожар.

Для тушения направлены 30 сотрудников и 12 единиц техники ГСЧС. От лесного хозяйства задействованы 15 работников, 8 пожарных машин и 2 трактора. Привлекается вертолет Ми-8 от Минобороны Украины. Приведена в готовность авиация ГСЧС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Херсонщине снова горит лес. ФОТОрепортаж

Напомним, ранее глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев заявил, что причиной многочисленных лесных пожаров, которые в течение последнего времени буквально накрыли Херсонскую область, являются умышленные поджоги.
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Пусть горят, главное в Черногории попиарится и бабла распилить.
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Не мели херни, ДУБИНИН - в Черногории наши не пиарятся, а реально - тушат! И это непросто и даже опасно.
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кто мне недавно рассказывал - пожарная авиация не нужна, дорого, малоэффективно, у нас пожары - низовые... и так далее? Вот и ответ! Нет, я таких ответов знаю сотни! но все же...

"...Площадь горения, по предварительным данным, составляет около 5 га. Местами наблюдается верховой пожар. Для тушения направлены 30 сотрудников и 12 единиц техники ГСЧС. От лесного хозяйства задействованы 15 работников, 8 пожарных машин и 2 трактора. Привлекается вертолет Ми-8 от Минобороны Украины. Приведена в готовность авиация ГСЧС.
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в херсонской области уже больше половины лесов вырубили- а поджогами просто следы заметают.....
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