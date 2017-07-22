 5 га леса горят на Херсонщине

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, возгорание случилось в 34-м квартале Костогрызовского лесничества Цюрупинского лесоохотничьего хозяйства (Алешковский район).
Площадь горения, по предварительным данным, составляет около 5 га. Местами наблюдается верховой пожар.
Для тушения направлены 30 сотрудников и 12 единиц техники ГСЧС. От лесного хозяйства задействованы 15 работников, 8 пожарных машин и 2 трактора. Привлекается вертолет Ми-8 от Минобороны Украины. Приведена в готовность авиация ГСЧС.
Напомним, ранее глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев заявил, что причиной многочисленных лесных пожаров, которые в течение последнего времени буквально накрыли Херсонскую область, являются умышленные поджоги.
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"...Площадь горения, по предварительным данным, составляет около 5 га. Местами наблюдается верховой пожар. Для тушения направлены 30 сотрудников и 12 единиц техники ГСЧС. От лесного хозяйства задействованы 15 работников, 8 пожарных машин и 2 трактора. Привлекается вертолет Ми-8 от Минобороны Украины. Приведена в готовность авиация ГСЧС.
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