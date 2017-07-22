 Украинская сумоистка Тросюк завоевала первое "золото" на Всемирных Играх

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, Светлана Тросюк выборола первое место в соревнованиях по сумо в легкой весовой категории. Она победила бразильянку Монтгомери Хигучи.
Это первая золотая медаль сборной Украины на Всемирных Играх - крупнейшем форуме планеты по неолимпийским видам спорта.
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Останнім часом нашим спортсменам щастить на медалі та перемоги.
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