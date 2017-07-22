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 Украинская сумоистка Тросюк завоевала первое "золото" на Всемирных Играх

сумо

На Всемирных Играх во Вроцлаве (Польша) украинская спортсменка завоевала первую золотую медаль.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, Светлана Тросюк выборола первое место в соревнованиях по сумо в легкой весовой категории. Она победила бразильянку Монтгомери Хигучи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские спортсмены завоевали уже 15 медалей на Дефлимпиаде

Это первая золотая медаль сборной Украины на Всемирных Играх - крупнейшем форуме планеты по неолимпийским видам спорта.
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и не сумоистка,а сумотари.. ни разу неграмотные!
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Это ЛЕГКАЯ весовая категория.А Светлане поздравления и наилучшие пожелания.
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Ольга Харлан только что стала чемпионкой Мира по фехтованию.
Украинская сумоистка Тросюк завоевала первое "золото" на Всемирных Играх - Цензор.НЕТ 1994
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Вітаю Чемпіонку!!!
Останнім часом нашим спортсменам щастить на медалі та перемоги.
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Шо творят наши спортсмены!Поздравлять не успеваю! Всех с победой, всем успехов!
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ПОЗДРАВЛЯЮ!!! Хотя - у меня комплексы - я думаю что не женское это дело.... НО - если родит богатырей, и воспитает их патриотами - прощаем...
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Цензор.НЕТНовостиСпортУкраинская сумоистка Тросюк завоевала первое "золото" на Всемирных Играх
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