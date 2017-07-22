 Конгресс США опубликовал новый законопроект о санкциях против России и Ирана

Текст документа появился на официальном сайте Конгресса, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Соавторами документа выступили лидер демократического меньшинства в нижней палате Конгресса США Нэнси Пелоси, ее заместитель Стени Хойер, а также старший член Комитета по иностранным делам Палаты представителей конгрессмен-демократ Элиот Энгел.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что голосование в нижней палате по данному документу состоится во вторник, 25 июля.
Напоминаем, в июне Сенат США подавляющим большинством принял законопроект S.722 о введении санкций против Ирана, который также включал в себя раздел с новыми расширенными санкциями против России.
Проект закона включает введение как индивидуальных, так и секторальных санкций против РФ, а также закрепляет существующие ограничения против России, лишив президента права отменять их действие без одобрения Конгресса США.
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http://www.pravda.com.ua/rus/news/2017/05/16/7144033/
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От і виходить, що хтось мандить, а хтось мішки тягає!
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Добре, що ти запам'ятав мої слова.
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я сужу из прочитанного.то что президент единолично не может снять,и по трохи еще будут накидовать.
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тогда зачем значимость свою показываешь?скромнее нужно быть.
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Соавторами документа выступили лидер демократического меньшинства в нижней палате Конгресса США Нэнси Пелоси, ее заместитель Стени Хойер, а также старший член Комитета по иностранным делам Палаты представителей конгрессмен-демократ Элиот Энгел.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что голосование в нижней палате по данному документу состоится во вторник, 25 июля. Источник: https://censor.net.ua/n448787
Сегодня вторник?
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