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 Конгресс США опубликовал новый законопроект о санкциях против России и Ирана

сша конгресс вашингтон капитолий

Конгресс США опубликовал новый законопроект по санкциям против Ирана и России, который был внесен в Палату представителей 12 июля.

Текст документа появился на официальном сайте Конгресса, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Соавторами документа выступили лидер демократического меньшинства в нижней палате Конгресса США Нэнси Пелоси, ее заместитель Стени Хойер, а также старший член Комитета по иностранным делам Палаты представителей конгрессмен-демократ Элиот Энгел.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что голосование в нижней палате по данному документу состоится во вторник, 25 июля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В России расчитывают, что русофобия в конгрессе США пойдет на спад, - Лавров

Напоминаем, в июне Сенат США подавляющим большинством принял законопроект S.722 о введении санкций против Ирана, который также включал в себя раздел с новыми расширенными санкциями против России.

Проект закона включает введение как индивидуальных, так и секторальных санкций против РФ, а также закрепляет существующие ограничения против России, лишив президента права отменять их действие без одобрения Конгресса США.

Также читайте: "Я никогда не думал о том, чтобы их снять", - Трамп о санкциях против России



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На хозяина фабрики в Липецке санкции наложат?
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Та не. Он вроде беспартийный. Но партия-Будка в Раде в его честь названа
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...попробую объяснить для тупых: медленно прочти и про себя проговори заголовок статьи... будут еще вопросы - обращайся, проконсультирую...
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Так ты на заголовок статьи запостил ? Тогда извини ...
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...не надо называть меня своим детским ласкательным прозвищем, вася...
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...думаешь, лысый - это кабыздох? хрен его знает, фасон костюмчика вроде не его...
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Повторюсь :"Вот ты умный . Ответь , что не так ?"
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...вася, у тебя, походу, проблемы со словарным запасом... ...что, в первом классе букварь скурил на пустыре за школьным сараем?
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Влез ? А теперь вылезь и пошёл на хуй . Дебилоид .
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Вау! Чую голос Дамбасса. Дай вгадаю. Ти біженець з Донецька і ти за Юлю. Я вгадав?
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А ты кому лайкаекшь . Вы любите друг друга , лишенцы ?
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"...каждый заблуждается в меру своих возможностей..." (с)
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За это шыкаладный Дешицю и снял. То и понятно - сюзерена Хуйлом назвал
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Животворящие и зело полезные санкции. Больше санкций - хороших и разных.
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вот это санкции !!!!!!!вот это я понимаю а интересно штаты тоже такие мощные санкции вводят или боятся и обходятся экономичеҫким удушением?
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когда петро будочка подготовит санкции против роиси?
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Їх ввели уже чимало, але, наші партнери з розумінням відносяться до обставин, в яких ми опинилися і не наполягають на швидкому та повному розриві всіх відносин з кацапами, бо це може зашкодити нашій економіці, а тоді їм доведеться це якось компенсувати. Проте, якось непомітно для вірних Юлинців, доля РФ у зовнішньому товарообігу України скоротилася до 6%, а у 2014 була 43%.
От і виходить, що хтось мандить, а хтось мішки тягає!
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дик а чому розрив відносин з кацапами мають шкодити нашим партнерам?
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ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РУСОФОБИЯ!!! Но ниче, счас Вовка Трампа под сортиром поймает - и все порешает!
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если примут ,то санкции могут действовать десятилетиями,вплоть до развала!
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Так-санкції дуже довго вводяться, та ще довше знімаються.
Добре, що ти запам'ятав мої слова.
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я помню твоих слов,или медаль хочешь?
я сужу из прочитанного.то что президент единолично не может снять,и по трохи еще будут накидовать.
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там я *не*пропустил.
тогда зачем значимость свою показываешь?скромнее нужно быть.
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Троллінг Раши триває!!! Далі буде цікавіше, запасаємось попкорном!!!))))
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Секторальные санкции таки поднимут рассеюшку с колен.
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Росія здійнялась з колін і застигла в позі раком, в очікуванні бажанного !!!!))))
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«....а також закріпили вже існуючі, і позбавили презедента права одноосібно їх знімати» - схоже те що Трамп робив з вальодькою в туалеті, Конгрес тепер робить з усією стєрхдєржавай)))))
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походу хуйло в туалет не заходил,а по привычки под дверь насцал
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"Старший член комитета" - это обнадеживает. Вова это любит со спины.
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Текст документа Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Соавторами документа выступили лидер демократического меньшинства в нижней палате Конгресса США Нэнси Пелоси, ее заместитель Стени Хойер, а также старший член Комитета по иностранным делам Палаты представителей конгрессмен-демократ Элиот Энгел.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что голосование в нижней палате по данному документу состоится во вторник, 25 июля. Источник: https://censor.net.ua/n448787

Сегодня вторник?
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Таки да. Законопроект - это еще не закон. Вон в Раде лежит законопроект Оксаны Корчинской об изменении названия россия на Московия или законопроект Свободы об разрыве дипотношений и закрытии границ с Козлорылией. Ну так соевые в жизни их не пропустят
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Скоро путен будет вынужден трусить свои западные кошельки,типа Абрамовича.А потом начнётся самое интересное и мы будем радоваться как дети что мы не фирташи,ахметки и остальные воры государственного масштаба!
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Коли союз вторгся в авганістан, в англійській пресі вийшла карикатура «ведмідь з написом ссср попав в капкан з написом Афганістан», а потім було « вираженіє глулубокой озабочєності», санкції проти «імперії зла», поставки ПЗРК муджахідам
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомКонгресс США опубликовал новый законопроект о санкциях против России и Ирана
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