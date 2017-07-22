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 Политика Украины
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 Консул РФ не посещал российского контрактника Агеева в старобельском СИЗО, - журналист

агеев

К задержанному на Донбассе российскому военнослужащему Виктору Агееву российский консул не приезжал.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом заявил журналист российской "Новой газеты" Павел Каныгин, прибывший в Украину вместе с матерью Агеева.

"Мы узнали, что к Виктору даже не приезжал российский консул. За все это время, что он находится в СИЗО, к нему приезжал только Красный Крест", - сказал он.

По его словам, Агеев рассказал, что очень надеется на то, что российские власти подключатся к его делу и начнут его "вытаскивать". Он надеется, что будет запущена процедура обмена пленными.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У нас в райцентре есть мама, у которой сын погиб на Донбассе, - мать российского контрактника Агеева. ВИДЕО

Напомним, Агеев был задержан украинскими военнослужащими в Луганской области. В настоящее время он содержится в СИЗО в Старобельске.

В интервью украинскому телеканалу Агеев заявил, что служит в Новочеркасске, в полку связи и учебном центре Воздушно-космических сил России. Он подтвердил, что в марте 2017 года приехал в Ростовскую область и подписал контракт на службу в Вооруженных силах РФ. По его словам, он приехал в свою часть, пробыл там 4 дня, подписал контракт и буквально сразу был отправлен на Донбасс.


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Ну и шо? Нам пофиг. Меня интересует сколько наш суд ему впаяет!
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Так вот это, Луиза - главный вопрос: какой будет суд? НАШ-НЕМНОЖКО НЕ НАШ-СОВСЕМ НЕ НАШ? Я вот и не знаю уже, суды и судьи у нас всякие есть...
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я хочу что бы оно и такие как оно, осталось калекой, которая размножаться не сможет никогда....
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Слишком много внимания к обрыгану, как бы пепо просто так его не отдал.
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РУССКИЕ СВОИХ НЕ БРОСАЮТ!!! А вы еще спрашивваете, зачем к сынку мамашку пустили! Да затем и пустили - чтобы ыск видели - по факту (а не на словах) их "родина" - хуже нашей "хунты"!
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Мощный удар: Конгресс США обнародовал законопроект по санкциям против России

Законопроект предлагает сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, а подсанкционных компаний нефтегазового сектора - до 30 дней.
"Продолжать противодействие строительству трубопровода NordStream 2, учитывая его пагубные последствия для энергетической безопасности Европейского Союза, развития газового рынка в Центральной и Восточной Европе и энергетических реформ в Украине", - говорится в тексте документа.
Соответствующий документ опубликован на сайте Палаты представителей.
Отмечается, что голосование по данному вопросу состоится 25 июля 2017 года.
Авторы законопроекта предлагают американскому правительству уделять первоочередное внимание экспорту энергетических ресурсов США в целях создания американских рабочих мест, оказания помощи союзникам и партнерам Соединенных Штатов и укрепления внешней политики Соединенных Штатов.
Согласно документу президент США получит право вводить саннкции на лиц, которые намерены инвестировать в строительство российских экспортных трубопроводов более $5 млн в год или $1 млн единовременно, либо же собираются предоставить проектам услуги, технологии или оказать информационную поддержку.
По данным The Hill, Белый дом призвал законодателей смягчить положения, ограничивающие его способность отменить санкции. Однако ожидается, что закон будет направлен Трампу на подпись без внесения изменений.https://www.obozrevatel.com/finance/business-and-finance/26894-moschnyij-udar-kongress-ssha-obnarodoval-zakonoproek-po-sanktsiyam-protiv-rossii.htm
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он уже давно уволен задним числом и числится без вести пропавшим. и даже не командировочный.
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А молоко ему дают за вредность? Судя по мордовороту еще и хлеб с маслом три раза в день, как на курорте. Маме убийцы дорогу и постой оплатили и цветами встречали, а в это время наши патриоты в морги попадают, благодаря таким, как этот кацапский.олень. Порошенко, ты где?
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Уволенные, заблудившиеся.. теперь - не граждане паРаши...
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запрет впн говорит о технической отсталости русни и безмозглости правительства, КАК они смогут это сделать?)))
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Консул РФ не посещал российского контрактника Агеева в старобельском СИЗО, - журналист - Цензор.НЕТ 3493 Сулла Фартовыйшописец, видите ли, этим созданиям НЕ имеют значения технические возможности. Значение имеет психологическое воздействие на неокрепшие мозги, коими обладают, по-определению, люди с лишней хромосомой.
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так пусть гравитацию запретят, будет еще более пафосно))
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оставить его до следующего "Перуна", мы ведь язычники, замучаем кацапюру
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Так что ему не удалось в "Киев за два дня "? В Старобельском СИЗО сидит?
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...на віщо його відвідувати...??? по перше: - "ихтамнєт", по друге : - він вільнезний у минулому році...по третє:- нах він там кому потрібен...
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Бо ще не було суду. І не волай тут-це тобі не в рашці!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКонсул РФ не посещал российского контрактника Агеева в старобельском СИЗО, - журналист
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