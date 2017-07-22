 Консул РФ не посещал российского контрактника Агеева в старобельском СИЗО, - журналист

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом заявил журналист российской "Новой газеты" Павел Каныгин, прибывший в Украину вместе с матерью Агеева.
"Мы узнали, что к Виктору даже не приезжал российский консул. За все это время, что он находится в СИЗО, к нему приезжал только Красный Крест", - сказал он.
По его словам, Агеев рассказал, что очень надеется на то, что российские власти подключатся к его делу и начнут его "вытаскивать". Он надеется, что будет запущена процедура обмена пленными.
Напомним, Агеев был задержан украинскими военнослужащими в Луганской области. В настоящее время он содержится в СИЗО в Старобельске.
В интервью украинскому телеканалу Агеев заявил, что служит в Новочеркасске, в полку связи и учебном центре Воздушно-космических сил России. Он подтвердил, что в марте 2017 года приехал в Ростовскую область и подписал контракт на службу в Вооруженных силах РФ. По его словам, он приехал в свою часть, пробыл там 4 дня, подписал контракт и буквально сразу был отправлен на Донбасс.
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Законопроект предлагает сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, а подсанкционных компаний нефтегазового сектора - до 30 дней.
"Продолжать противодействие строительству трубопровода NordStream 2, учитывая его пагубные последствия для энергетической безопасности Европейского Союза, развития газового рынка в Центральной и Восточной Европе и энергетических реформ в Украине", - говорится в тексте документа.
Соответствующий документ опубликован на сайте Палаты представителей.
Отмечается, что голосование по данному вопросу состоится 25 июля 2017 года.
Авторы законопроекта предлагают американскому правительству уделять первоочередное внимание экспорту энергетических ресурсов США в целях создания американских рабочих мест, оказания помощи союзникам и партнерам Соединенных Штатов и укрепления внешней политики Соединенных Штатов.
Согласно документу президент США получит право вводить саннкции на лиц, которые намерены инвестировать в строительство российских экспортных трубопроводов более $5 млн в год или $1 млн единовременно, либо же собираются предоставить проектам услуги, технологии или оказать информационную поддержку.
По данным The Hill, Белый дом призвал законодателей смягчить положения, ограничивающие его способность отменить санкции. Однако ожидается, что закон будет направлен Трампу на подпись без внесения изменений.https://www.obozrevatel.com/finance/business-and-finance/26894-moschnyij-udar-kongress-ssha-obnarodoval-zakonoproek-po-sanktsiyam-protiv-rossii.htm
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- А я за две!
- Ну, бери!
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