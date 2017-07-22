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 ТЭС в Крыму будет запущена в 1 кв. 2018 года, несмотря на ситуацию с Siemens, - Минэнерго РФ

рф минэнерго

В российском министерстве энергетики считают, что ситуация с турбинами Siemens никак не повлияет на срок запуска электростанций в оккупированном Крыму.

Об этом заявил заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Срок установлен. Это первый квартал 2018 года. Ничего не меняется. Оборудование, которое установлено в Крыму, произведено в Российской Федерации. Наша основная задача - чтобы в первом квартале 2018 станции начали производить генерацию. Другого плана нет", - сообщил чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Reuters: России будет очень сложно запустить турбины Siemens в Крыму без помощи изготовителя

Напомним, что агентство Reuters обнародовало расследование, которое установило: турбины, поставленные в оккупированный Крым для дальнейшего использования на возведенных Россией электростанциях, были произведены на совместном с российским концерном "Силовые машины" заводе "Сименс технологии газовых турбин". В марте немецкая компания заявляла, что оборудование было доставлено в Тамань, однако, как утверждают источники Reuters, две из четырех турбин оказались в Севастополе, где их собираются установить на местной электростанции.

Также читайте: "В Крым доставлены турбины, страной происхождения которых является Россия", - Песков

О возможности перенаправить турбины в Крым говорили и раньше, но Siemens отмечал, что данные турбины предназначены исключительно для Тамани, а не для оккупированного украинского полуострова, куда поставки такого оборудования запрещены санкциями ЕС.

Siemens категорически отрицает свою причастность к передаче турбин из России в Крым. 11 июля Siemens подала иски в Арбитражный суд Москвы из-за газовых турбин, которые вопреки санкциям незаконно доставлены из России в Крым. Ответчиками являются две российские компании.

21 июня в своем сообщении концерн Siemens заявил, что прекратит поставки энергооборудования по госзаказам из РФ.

Читайте: После того, как Siemens отказался работать с Россией, там вспомнили, что концерн "помогал сжигать евреев"
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Как пришло,так и уйдёт,старая русская пословица
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не солоно хлебавши...вроде русская..хотя могу ошибаться)
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русские-с
Самое забавное, что после всего, что с ними постоянно происходит - вот это их "авось" - они все еще думают, что им удается кого-то, кроме себя самих на@бать.
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Им уже лет триста(со времён пЕДИ 1) это удаётся, думаю и дальше удаваться будет. Потому, что им ВСЁ и ВСЕ пох...!
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Им на себя пох...., им хорошо, когда соседям плохо! И это они делают давно и со вкусом. А все вокруг тихонько мочатся в штаны.
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-все как во врмена СССР украли у итальянцев модель Фиат у нас ЗАЗ 966 итальянцы построили ВАЗ постепенно стала российская машина даже во времена СССР не советская, а российская, также и НИВА.. короче промышленный шпионаж, воровство проектов, технологий..... Россия сегодня все это продолжает...
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Вообщето Фиат не украли. а производили по лицензии. Итальянцы построили ВАЗ и продали лицензию на машину. ставшую "копейкой"
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Написало ассимилированное чмо с исконно русской фамилией "Пирожков"
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Это сразу после запуска керченского моста или во время?
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Свет есть? Во дела, а турбины сименс тогда зачем? Бензоколонка уже стала страной не только смешных но и глупых понтов. Если мощностей энергетики хватает то новые электростанции не строят.
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Обожнюю..,-"...Вредители...", ...пісня! Яке користування сучою мовою.
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это же не вечный двигатель, турбины эти. Энергоноситель нужен по-любому.
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Газа в Крыму с избытком, плюс платформы на шельфе
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что-то вспомнилось, детская книжка, как море тушили сушеными грибами...
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Эй, даун, ты так смешно выглядишь. Еще недавно ты вякал про энергомост который хорошо если одну керчь запитать может и блеял что Крым полностью обеспечен электричеством. А сегодня выясняется что не полностью? И расскажи мне где в крыму опреснительные заводы на которые как заявил медведев "денег нет но вы там держитесь". И ты вообще запутался, электричеству в настоящий момент просто неоткуда взять, в Краснодарском крае его не хватает. Учись врать.
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Обычно, тот кто называет другого "дауном", сам им и является. Тем более, из содержательной части высера этого долб-а., присвоившего себе кличку "русский из...."
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Ярик, вы настолько тупы, что сами рассказываете что крыму нужно не только электричество но и опреснительные установки, потому что с водой тоже полно проблем. Кто глупее, вы или ваши шефы дающие такую пропаганду?
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а кто мне пояснит, на этой ТЭС, что сжигать будут?
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аха) и сразу свет вам будет в конце туннеля) и вода в трубах будет и дерьмо рассосется само))) и камни с неба вам во благо))) как говорил ваш кумир с мид рашки - дебилы бля)))
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Глупо выглядишь Фео, не считаешь что спокойней было бы сделать эту электростанцию на Тамани и подключить ее к "работающему" энергомосту, тогда и с немецкой фирмой бы не засрались, такая фигня в голову не приходила?
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У нас в школах фотки убитых совсем не мультяшных персонажей висят, уроды руснявые, скажи маме Агеева пусть сваливает с Украины, ее мультик будет сидеть.
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Не ежели бы он был,как и клялись,что будет работающим, тадда "... подключить ее к "работающему" энергомосту.." вполне,а ежели не фурычит?! И шо тады пипец!!!
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Юрий, этот энергомост в керчь для питания всего крыма, просто фейк. Это все равно что запитать жилой дом от электрического щитка одной квартиры приведя в нее кабель из трансформаторной подстанции.
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Если подстанция на 330кВ . то почему бы нет? Погугли. как электричество из реакторов АЭС доставляют на пол Украины
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А вам цена воды опреснённой известна? Да проще айсберг из Антарктиды пригнать и плавить его естественным путём, потихоньку, у берегов Крыма, воду откачивая талую... (был такой проект в 80-е годы).
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Если подогнать ядерный реактор, то опреснение воды будет практически бесплатным
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Ничего, если что, шоколадный заяц с электроэнергией поможет. Тамжежнашилюди.
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мне это напомнило заявленное в 2014 "Скоро поднимется российский производитель". Прошло 4 года. Турбины по прежнему приобретаются у Сименса.
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они даже врать не умеют одинаково. песьков заявляет что турбины не сименса. а этот говорит что сименса но обойдутся без их настройщиков... нация патологических врунов
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Это как нитку энергомоста запустить. Приедет пуйло, включит рубильник, погавкают в телевизор, а электричества как не было в достаточном количестве, так и не будет.
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Настройки придумали немцы,евреи и империалисты США!
даешь Саяно-Шушенскую - 2 !
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я в 2008-2010 году принимал участие в монтаже парогазовой установки с газовой турбиной SIEMENS на Новгородской ТЭЦ. Там на всё-провсё ушло около 2 лет. Так и никаких санкций тогда ещё не было, и турбина была только одна. То, что они наметили - это года на три хорошей работы, а не до 1 квартала 2018. А если SIEMENS запретит своим работникам под страхом увольнения присутствовать на строительстве - так и вовсе невыполнимая задача. В рф (не считая представительств SIEMENS) просто нет достаточно квалифицированных специалистов такую работу выполнить и документации на неё нет. Вот понтить они научились, это точно, но и только...
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Монтаж даже такой примитивной конструкции как домик на детской площадке с парой качелей каруселей Без специалистов имеющих опыт в установке данных конструкций Для людей без опыта Является практически невыполнимой задачей Попробуй хоть под одну из восьми опор не там вырыть яму для фундамента Или сместить ямы для фундамента под горку А килограмы различных по длине болтов И ето примитивная конструкция Что говорить о електростанции Думаю кацапоиды будут правдами неправдами искать фирмы занимающеся подобными работами В латинской америке и на востоке Может быть в Китае Сами вряд ли осилят
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точно 100%. Я собираю из досок конструкцию, 7 раз отмерь...
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...якщо Сіменс проведе монтаж-пуско-наладку і забезпечить обслуговування ...а як ні то ...
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" агентство Reuters обнародовало расследование, которое установило: турбины, поставленные в оккупированный Крым для дальнейшего использования на возведенных Россией электростанциях, были произведены на совместном с российским концерном "Силовые машины" заводе "Сименс технологии газовых турбин".Источник:https://censor.net.ua/n448784
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А в Сименс заявили,что х_ло их лично обмануло,турбины не должны были оказаться в Крыму.
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просто бизнес.. ничего личного....дыма без огня не бывает
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просто интересно, сколько на этом поимел сименс
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А що пацаки,той энергией,запитывать будут,куме?
-Ну як що?!Лас Вегас дофига жере.
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США просто обязаны наложить санкции на компанию сименс - чтобы все остальные компании бежали из рашки как можно быстрее. Если сименсу прокатит - то завтра в Крым смогут поставить и другие важные изделия от других производителей с мировым именем....
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Ну так оставят татарам автономную энергетику.То же-с дотационными нагрузками.Пройдёт время-подарят как кубинцам государственный долг...
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турбины можно установить как памятники, завлекать туристов.
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Або затягнути їх на Ай-Петрі і запустити їх у низ.
Тільки вдень. А то вночі без світла не буде видно
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Ні. Пиляти болгаркою - теж електрика потрібна. Тільки пам'ятник. "Етот камєнь с Нєба упал сюда ......"
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зачем думать если есть бояришник под оливье?)
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осталось построить воду и туристов .... дальше камни с неба.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТЭС в Крыму будет запущена в 1 кв. 2018 года, несмотря на ситуацию с Siemens, - Минэнерго РФ
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