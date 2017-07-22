 ТЭС в Крыму будет запущена в 1 кв. 2018 года, несмотря на ситуацию с Siemens, - Минэнерго РФ

Об этом заявил заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Срок установлен. Это первый квартал 2018 года. Ничего не меняется. Оборудование, которое установлено в Крыму, произведено в Российской Федерации. Наша основная задача - чтобы в первом квартале 2018 станции начали производить генерацию. Другого плана нет", - сообщил чиновник.
Напомним, что агентство Reuters обнародовало расследование, которое установило: турбины, поставленные в оккупированный Крым для дальнейшего использования на возведенных Россией электростанциях, были произведены на совместном с российским концерном "Силовые машины" заводе "Сименс технологии газовых турбин". В марте немецкая компания заявляла, что оборудование было доставлено в Тамань, однако, как утверждают источники Reuters, две из четырех турбин оказались в Севастополе, где их собираются установить на местной электростанции.
О возможности перенаправить турбины в Крым говорили и раньше, но Siemens отмечал, что данные турбины предназначены исключительно для Тамани, а не для оккупированного украинского полуострова, куда поставки такого оборудования запрещены санкциями ЕС.
Siemens категорически отрицает свою причастность к передаче турбин из России в Крым. 11 июля Siemens подала иски в Арбитражный суд Москвы из-за газовых турбин, которые вопреки санкциям незаконно доставлены из России в Крым. Ответчиками являются две российские компании.
21 июня в своем сообщении концерн Siemens заявил, что прекратит поставки энергооборудования по госзаказам из РФ.
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Самое забавное, что после всего, что с ними постоянно происходит - вот это их "авось" - они все еще думают, что им удается кого-то, кроме себя самих на@бать.
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Вредители...
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даешь Саяно-Шушенскую - 2 !
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-та не должно..." (с)
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-Ну як що?!Лас Вегас дофига жере.
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Тільки вдень. А то вночі без світла не буде видно
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