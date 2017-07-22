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 Спорт
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Все про:Будапешт (18) женщины (580) плавание (59) сборная Украины (221)

 Украинские синхронистки завоевали "серебро" чемпионата мира

спорт

Команда украинских синхронисток завоевала серебряную медаль в произвольной программе на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В финале Елизавета Яхно, Анастасия Савчук, Ксения Сидоренко, Александра Кашуба, Анна Волошина, Марина Алексеева, Владислава Алексеева и Яна Наречная набрали 94.0000 балла.

"Золото" выиграли китаянки (96.1000), "бронзу" - команда Японии (93.2000).

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Молодежная сборная Украины вошла в ТОП-5 чемпионата Европы по легкой атлетике, - Жданов. ВИДЕО+ФОТО

Это первая серебряная награда в истории украинского синхронного плавания на чемпионатах мира. Ранее Украина девять раз завоевывала "бронзу".


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А кацапы, где? Они обычно себе всегда первые места покупали
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Конгрес Міжнародної федерації плавання (FINA) прийняв рішення перейменувати синхронне плавання на артистичне.
Голосування пройшло у Будапешті, який у ці дні приймає чемпіонат світу з водних видів спорту, повідомляє Хsport.
"Назву було змінено з тим, щоб дати новий імпульс розвитку синхронного плавання, щоб воно стало ближче до преси й зрозуміліше людям", - сказав виконавчий директор FINA Корнел Маркулеску.
Команда українських синхроністок здобула у суботу срібну медаль у довільній програмі на чемпіонаті світу з водних видів спорту у Будапешті.
У фіналі Єлизавета Яхно, Анастасія Савчук, Ксенія Сидоренко, Олександра Кашуба, Ганна Волошина, Марина Алексеєва, Владислава Алексеєва і Яна Наречна набрали 94.0000 бала, повідомляє Укрінформ.
"Золото" виграли китаянки (96.1000), "бронзу" - команда Японії (93.2000).
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То як їх тепер називати? Команда артисток?
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красивые ноги....я, юы, кхм.... цветы, точно, бы подарил)))
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В Угорщині поліцейські змісили декількох росіян зняти футболки з написом СССР і зображенням зірок. Інцидент пройшов у дворі водних видів спорту в Будапешті. У той день представники російської команди по водному дзеркалу хотіли потрапити на стадіон, але не пройшли фаєз-контроль. Поліцейські, оглянувши відвідувачів, відмовляли росіянам у проходженні на трибуни через їх футболки з символікою СССР.
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Почему-то это меня не удивляет. Может, венгры помнят это:
Украинские синхронистки завоевали "серебро" чемпионата мира - Цензор.НЕТ 9026
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Команда Золото Серебро Бронза Всего
1. Китай 8 8 1 17
2. Россия 7 3 3 13
3. Франция 5 5 1 7

......
......
11. Украина 0 1 1 6
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Парень, ты брось эту российскую привычку пиписьками меряться! Да, и флажок смени - мокшанскую натуру видать сразу!
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Лично мне - как технику - даже страшно представить -- каких им усилий это стоило... Я привык - ты стараешся,, - НО - результат более-менее прогнозируем... А тут.... Тяжело работать много лет - не зная получится в итоге хоть что-то вообще???!!! И не бросить, и не отречься... Дело ведь не в медали - для этого необходима сила воли - дух народа.. КРАСАВИЦЫ!!! -- нарожайте нашей стране побольше детей,- настоящих "хохлов", похожих на Вас Чтобы ни одна зараза даже голову не смела в нашу сторону повернуть,, -- тут живут сильные духом!!!!
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