 Украинские синхронистки завоевали "серебро" чемпионата мира

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
В финале Елизавета Яхно, Анастасия Савчук, Ксения Сидоренко, Александра Кашуба, Анна Волошина, Марина Алексеева, Владислава Алексеева и Яна Наречная набрали 94.0000 балла.
"Золото" выиграли китаянки (96.1000), "бронзу" - команда Японии (93.2000).
Это первая серебряная награда в истории украинского синхронного плавания на чемпионатах мира. Ранее Украина девять раз завоевывала "бронзу".
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Голосування пройшло у Будапешті, який у ці дні приймає чемпіонат світу з водних видів спорту, повідомляє Хsport.
"Назву було змінено з тим, щоб дати новий імпульс розвитку синхронного плавання, щоб воно стало ближче до преси й зрозуміліше людям", - сказав виконавчий директор FINA Корнел Маркулеску.
Команда українських синхроністок здобула у суботу срібну медаль у довільній програмі на чемпіонаті світу з водних видів спорту у Будапешті.
У фіналі Єлизавета Яхно, Анастасія Савчук, Ксенія Сидоренко, Олександра Кашуба, Ганна Волошина, Марина Алексеєва, Владислава Алексеєва і Яна Наречна набрали 94.0000 бала, повідомляє Укрінформ.
"Золото" виграли китаянки (96.1000), "бронзу" - команда Японії (93.2000).
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1. Китай 8 8 1 17
2. Россия 7 3 3 13
3. Франция 5 5 1 7
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11. Украина 0 1 1 6
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