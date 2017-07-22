 С начала суток зафиксировано 3 обстрела со стороны наемников РФ, - штаб АТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
Два ночных обстрелы наших позиций вблизи Крымского и Широкино были около 2 ночи и характеризовались, как неприцельные. Еще один раз бандформирования открыли огонь из гранатомета около 17 часов в районе поселка Донец.
Относительное затишье связано с адекватными и асимметричными действиями украинских воинов на предыдущие огневые провокации, отметили в штабе АТО.
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«асимметических» це яких? Маю надію що ССО, «дотримуючись режиу тиші» вирізали кілька розрахунків артелериських батерей окупантів
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