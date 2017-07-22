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 С начала суток зафиксировано 3 обстрела со стороны наемников РФ, - штаб АТО

штаб ато

День 22 июля во зоне проведения АТО прошел относительно спокойно. По состоянию на 18:00 зафиксировано 3 обстрела позиций ВСУ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

Два ночных обстрелы наших позиций вблизи Крымского и Широкино были около 2 ночи и характеризовались, как неприцельные. Еще один раз бандформирования открыли огонь из гранатомета около 17 часов в районе поселка Донец.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минувшие сутки в зоне АТО погиб один воин, двое - ранены, пострадали 4 мирных жителя, - штаб

Относительное затишье связано с адекватными и асимметричными действиями украинских воинов на предыдущие огневые провокации, отметили в штабе АТО.
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Сугубо на укр. язык перешел? Это правильно.
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Інколи з іноземцями російською спілкуюся-з поваги до співбесідника і якщо йому важко мову розуміти.
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Тобто нічого, окрім нашої артилерії, перемир'я не підтримує.
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тносительное затишье связано с адекватными и асимметричными действиями украинских воинов на предыдущие огневые провокации, отметили в штабе АТО Источник: https://censor.net.ua/n448781
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«асимметических» це яких? Маю надію що ССО, «дотримуючись режиу тиші» вирізали кілька розрахунків артелериських батерей окупантів
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Пишите-Обстрелы россармией.Какие наемники? Если враг полностью существует за счет рф.
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викинь на смітник ці гівно-новино-сайти переходь на твіттер. там бійці краще все розказують ніж це курвовое проплачене лайно. я так давно зробив. і бачу коли в новинах брехня,а коли -ні.
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"Относительное затишье связано с адекватными и асимметричными действиями украинских воинов на предыдущие огневые провокации, отметили в штабе АТО." - забили на хлебное перемирие, надоело быть терпилами и стали отвечать, да?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала суток зафиксировано 3 обстрела со стороны наемников РФ, - штаб АТО
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