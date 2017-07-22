 После того, как Siemens отказался работать с Россией, там вспомнили, что концерн "помогал сжигать евреев"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медуза".
Российский телеканал "360" вечером 21 июля опубликовал статью под названием: "Siemens заморозил сотрудничество с Россией. Зато помогал фашистам сжигать евреев".
"Обвиняя Россию в незаконных действиях, Siemens, кажется, стал забывать, как в свое время сотрудничал с нацистами, получая бесплатную рабочую силу, состоящую из узников концлагерей и военнопленных", - сказано во вводном абзаце.
Далее автор Анастасия Лежепекова рассказывает предысторию появления в Крыму турбин, произведенных при участии Siemens, но потом решает рассказать историю немецкого концерна, подробно останавливаясь на сотрудничестве компании с нацистской Германией.
"Siemens интенсивно использовал труд заключенных концлагерей, военнопленных и узников гетто. Кроме того, компания имела отношение к разработке крематориев для концлагерей Аушвиц-Биркенау. То есть некоторые рабочие Siemens создали газовые камеры для себя и своих преемников. Идеальная машина смерти", - пишет Лежепакова и обозначает проблему: "Сопоставив прошлое и настоящее Siemens, логично задаться вопросом - сколько еще концерн будет прогибаться под политическую линию своей страны?"
Напомним, что агентство Reuters обнародовало расследование, которое установило: турбины, поставленные в оккупированный Крым для дальнейшего использования на возведенных Россией электростанциях, были произведены на совместном с российским концерном "Силовые машины" заводе "Сименс технологии газовых турбин". В марте немецкая компания заявляла, что оборудование было доставлено в Тамань, однако, как утверждают источники Reuters, две из четырех турбин оказались в Севастополе, где их собираются установить на местной электростанции.
О возможности перенаправить турбины в Крым говорили и раньше, но Siemens отмечал, что данные турбины предназначены исключительно для Тамани, а не для оккупированного украинского полуострова, куда поставки такого оборудования запрещены санкциями ЕС.
Siemens категорически отрицает свою причастность к передаче турбин из России в Крым. 11 июля Siemens подала иски в Арбитражный суд Москвы из-за газовых турбин, которые вопреки санкциям незаконно доставлены из России в Крым. Ответчиками являются две российские компании.
21 июня в своем сообщении концерн Siemens заявил, что прекратит поставки энергооборудования по госзаказам из РФ.
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Честное слово !!!Прямо в этих самых турбинах.Все чекисты и нквдисты зуб дают .
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"А ДЛЯ ЧЕГО НАТОВСКО-НАЦИСКИЙ СИМЕНС ЗАВЕЗ ГАЗОВЫЕ ТУРБИНЫ В КРЫМ ?"
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Эта Лежепакова не работала в газете "Правда" или "Труд" в 80-х годах?
Таким нафталином повеяло.
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Совсем уходить с российского рынка концерн не собирается, тем более что бизнес Siemens в России - это не только производство газовых турбин. В магазине бытовой техники по-прежнему будут стоять холодильники, посудомойки или стиральные машины Siemens. Да и контракты на поставку современных скоростных поездов, известных в России как "Ласточки" и "Сапсаны", останутся в силе так же, как и другие соглашения в сфере транспорта, строительства и здравоохранения, заверили в концерне.
Большинству потребителей Siemens, иными словами, ничего не грозит. Ограничения коснутся только сферы энергетики. Очевидно, что это удар как по российским партнерам концерна, так и по самому Siemens. О размере возможного ущерба в мюнхенской штаб-квартире говорить отказываются. "Мы принципиально не раскрываем долю того или сегмента в нашем обороте в отдельных странах, это касается и России", - сказал DW представитель немецкого концерна Вольфрам Трост (Wolfram Trost).
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SIEMENS невидит разницы с кем сотрудничать.
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"Siemens во Второй мировойС 1918 по 1941 год во главе дома Siemens стоял младший сын Вернера Карл Фридрих фон Сименс. Он вел бизнес стабильно и последовательно, не пытаясь извлекать сверхприбыли. К 1930-м годам положение Siemens на германском рынке было более чем устойчивым. В Генеральный совет по экономике, созданный Гитлером в 1933 году, Карл Фридрих фон Сименс вошел вместе с крупнейшими немецкими промышленниками Круппом, Бошем, Тиссеном и другими. Концерн выполнял многочисленные военные заказы.В годы Второй мировой Siemens, как и остальные германские промышленные гиганты, активно использовал труд заключенных и гражданского населения, депортированного из СССР и Восточной Европы. По данным гамбургского еженедельника Die Zeit, к 1944 году на заводах Siemens работали свыше 38 тыс. военнопленных, узников концлагерей, депортированных рабочих. На Нюрнбергском процессе семейный клан Сименсов не был причислен трибуналом к числу военных преступников - в отличие от руководства ряда других крупных германских компаний. Арестованный американцами Герман фон Сименс, который c 1941 года возглавлял концерн, после нескольких месяцев заключения был выпущен на свободу.
А в начале 1960-х годов концерн Siemens выплатил компенсации многим еврейским узникам концлагерей."
Теперь он на 99.(9)% уверен, что говорит по другому
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типа, одним фашистам помогали, а нам отказываетесь. ай-ай-ай.
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ЕщеПОЕЗД, Карл!!!!! СКРЫЛСЯ с места ДТП! СУТКИ ищут!
Это не страна, это пидец какой-то
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Elena Gill ·
Saint Petersburg State University
Русское ворьё успешно спёрло на этот раз турбины...(Но забыли прихватить болты и шайбочки, SIEMENS монтировать не станет.)... "Лично проследить" обещал сам тов.путин, проследил - спёрли успешно, т.е.теперь с росс. ворами расторгнут договоры... как всегда - очередное оглушительное экономическое достижениие россии, молодцы !
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