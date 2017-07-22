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 После того, как Siemens отказался работать с Россией, там вспомнили, что концерн "помогал сжигать евреев"

siemens

Российский телеканал "360" рассказывая о решении немецкого концерна Siemens ограничить сотрудничество с российскими госструктурами, решил сообщить, что сотрудничестве концерна с нацистами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медуза".

Российский телеканал "360" вечером 21 июля опубликовал статью под названием: "Siemens заморозил сотрудничество с Россией. Зато помогал фашистам сжигать евреев".

"Обвиняя Россию в незаконных действиях, Siemens, кажется, стал забывать, как в свое время сотрудничал с нацистами, получая бесплатную рабочую силу, состоящую из узников концлагерей и военнопленных", - сказано во вводном абзаце.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Положились на слово Путина": президент России лично обещал, что турбины Siemens не попадут в Крым, - немецкие СМИ

Далее автор Анастасия Лежепекова рассказывает предысторию появления в Крыму турбин, произведенных при участии Siemens, но потом решает рассказать историю немецкого концерна, подробно останавливаясь на сотрудничестве компании с нацистской Германией.

"Siemens интенсивно использовал труд заключенных концлагерей, военнопленных и узников гетто. Кроме того, компания имела отношение к разработке крематориев для концлагерей Аушвиц-Биркенау. То есть некоторые рабочие Siemens создали газовые камеры для себя и своих преемников. Идеальная машина смерти", - пишет Лежепакова и обозначает проблему: "Сопоставив прошлое и настоящее Siemens, логично задаться вопросом - сколько еще концерн будет прогибаться под политическую линию своей страны?"

Читайте: Siemens прекратит поставки энергооборудования по госзаказам из РФ

Напомним, что агентство Reuters обнародовало расследование, которое установило: турбины, поставленные в оккупированный Крым для дальнейшего использования на возведенных Россией электростанциях, были произведены на совместном с российским концерном "Силовые машины" заводе "Сименс технологии газовых турбин". В марте немецкая компания заявляла, что оборудование было доставлено в Тамань, однако, как утверждают источники Reuters, две из четырех турбин оказались в Севастополе, где их собираются установить на местной электростанции.

О возможности перенаправить турбины в Крым говорили и раньше, но Siemens отмечал, что данные турбины предназначены исключительно для Тамани, а не для оккупированного украинского полуострова, куда поставки такого оборудования запрещены санкциями ЕС.

Siemens категорически отрицает свою причастность к передаче турбин из России в Крым. 11 июля Siemens подала иски в Арбитражный суд Москвы из-за газовых турбин, которые вопреки санкциям незаконно доставлены из России в Крым. Ответчиками являются две российские компании.

21 июня в своем сообщении концерн Siemens заявил, что прекратит поставки энергооборудования по госзаказам из РФ.
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Видать когда русские нацисты подписывали контракт с Siemens они этого незнали.
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И как же можно было покупать те турбины у таких негодяев - неувязочка очередная вышла ...
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А они, Олег, даже не понимают, как сами себя дерьмом облили! "Унтер-офицерская вдова сама себя высекла" - это же их классика!
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нуу,теперь могут обидется и продолжат доброе дело
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ненуачо...кинули братков.и из чего теперь на электросиле турбины собирать?из китайских запчастей шоле?
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Касабы, подтвердили, что мерзотнее вас нет в мире. Недонация гоблинов.
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концерн Siemens "помогал сжигать евреев" !
Честное слово !!!Прямо в этих самых турбинах.Все чекисты и нквдисты зуб дают .
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И теперь зададим себе резонный вопрос:

"А ДЛЯ ЧЕГО НАТОВСКО-НАЦИСКИЙ СИМЕНС ЗАВЕЗ ГАЗОВЫЕ ТУРБИНЫ В КРЫМ ?"
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Многоходовочка Сименса под прикрытием РосТяжМашНяш
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А учителя кто были? НКВД и ГУЛАГИ. Так что нехрен кацапам п****ть.
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Ну почему я хоть раз должен верить рашистской пропаганде?..
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"Сопоставив прошлое и настоящее Siemens, логично задаться вопросом - сколько еще концерн будет прогибаться под политическую линию своей страны?"

Эта Лежепакова не работала в газете "Правда" или "Труд" в 80-х годах?
Таким нафталином повеяло.
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"Ласточки", "Сапсаны" и стиральные машины
Совсем уходить с российского рынка концерн не собирается, тем более что бизнес Siemens в России - это не только производство газовых турбин. В магазине бытовой техники по-прежнему будут стоять холодильники, посудомойки или стиральные машины Siemens. Да и контракты на поставку современных скоростных поездов, известных в России как "Ласточки" и "Сапсаны", останутся в силе так же, как и другие соглашения в сфере транспорта, строительства и здравоохранения, заверили в концерне.
Большинству потребителей Siemens, иными словами, ничего не грозит. Ограничения коснутся только сферы энергетики. Очевидно, что это удар как по российским партнерам концерна, так и по самому Siemens. О размере возможного ущерба в мюнхенской штаб-квартире говорить отказываются. "Мы принципиально не раскрываем долю того или сегмента в нашем обороте в отдельных странах, это касается и России", - сказал DW представитель немецкого концерна Вольфрам Трост (Wolfram Trost).
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Буде іншим бізнесменам з Німеччини гарна наука.
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А они до вчерашнего дня, не знали про это...
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А совместное предприятие с фирмой, сжигающей евреев это что? Прикольно когда цапы с такими гигантами пытаются штанишками меряться.
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Заявили громко те, кто получал в своё время бесплатную рабочую силу, состоящую из узников ГУЛАГа, в том числе и на строительстве ГРЭС, куда устанавливались сворованные в 45 году в Германии турбины, изготовленные Сименсом. Вопрос в том, что эти умники сейчас будут делать с Пермской ГРЭС, куда тоже планировали продукцию Сименс
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Турбина здесь - турбина там, как Труфальдино из Бергамо, слуга двух господ.
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Пригласят скульптора из Якутии, а он вылепит всё, что нужно.
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А чем русские отличаются от нацистов?
SIEMENS невидит разницы с кем сотрудничать.
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Вроде бы ранний Соловьёв, тот самый, который говорил, что Крым паРаше не нужен до крымнаша?

"Siemens во Второй мировойС 1918 по 1941 год во главе дома Siemens стоял младший сын Вернера Карл Фридрих фон Сименс. Он вел бизнес стабильно и последовательно, не пытаясь извлекать сверхприбыли. К 1930-м годам положение Siemens на германском рынке было более чем устойчивым. В Генеральный совет по экономике, созданный Гитлером в 1933 году, Карл Фридрих фон Сименс вошел вместе с крупнейшими немецкими промышленниками Круппом, Бошем, Тиссеном и другими. Концерн выполнял многочисленные военные заказы.В годы Второй мировой Siemens, как и остальные германские промышленные гиганты, активно использовал труд заключенных и гражданского населения, депортированного из СССР и Восточной Европы. По данным гамбургского еженедельника Die Zeit, к 1944 году на заводах Siemens работали свыше 38 тыс. военнопленных, узников концлагерей, депортированных рабочих. На Нюрнбергском процессе семейный клан Сименсов не был причислен трибуналом к числу военных преступников - в отличие от руководства ряда других крупных германских компаний. Арестованный американцами Герман фон Сименс, который c 1941 года возглавлял концерн, после нескольких месяцев заключения был выпущен на свободу.
А в начале 1960-х годов концерн Siemens выплатил компенсации многим еврейским узникам концлагерей."

Теперь он на 99.(9)% уверен, что говорит по другому
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нормально. они себя не специально, но сравнили с фашистами.
типа, одним фашистам помогали, а нам отказываетесь. ай-ай-ай.
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Старый-престарый анекдот:Спрашивает"Голос Америки у армянского радио.Какая зарплата у советского инженера?А у вас зато негров линчуют!"
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((((( а я все ждал ,надеялся и верил - ну когда цапы немцев фашистами назовут - не разочаровали - не забудут не простят - теперь уж немцу точно)))
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✦Новини UA✦‏ @politkyxnya
ЕщеПОЕЗД, Карл!!!!! СКРЫЛСЯ с места ДТП! СУТКИ ищут!
Это не страна, это пидец какой-то После того, как Siemens отказался работать с Россией, там вспомнили, что концерн "помогал сжигать евреев" - Цензор.НЕТ 6358 После того, как Siemens отказался работать с Россией, там вспомнили, что концерн "помогал сжигать евреев" - Цензор.НЕТ 6085
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НУ, ОЛЕГ, ТЫ СДЕЛАЛ МОЙ ВЕЧЕР!!! Я много интересного в эизни читал, но такое - таки да, в первый раз!
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На Свободе был знаковый комментарий на эту тему.
Elena Gill ·
Saint Petersburg State University

Русское ворьё успешно спёрло на этот раз турбины...(Но забыли прихватить болты и шайбочки, SIEMENS монтировать не станет.)... "Лично проследить" обещал сам тов.путин, проследил - спёрли успешно, т.е.теперь с росс. ворами расторгнут договоры... как всегда - очередное оглушительное экономическое достижениие россии, молодцы !
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ссср был союзником Германии первые два года Второй Мировой, и немцы тогда евреев уничтожали уже полным ходом.
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Мля, какие долпоепы эта кацапня. Просто лютый трешняк.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПосле того, как Siemens отказался работать с Россией, там вспомнили, что концерн "помогал сжигать евреев"
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