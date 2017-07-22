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 Политика Украины, Происшествия
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 Путин поручил спецслужбам в кратчайшие сроки добиться "перезагрузки правящего режима в Украине", - Грицак

грицак

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил спецслужбам добиться "перезагрузки правящего режима в Украине".

Об этом председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил сегодня на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Сегодня спецслужбами Российской Федерации предпринимаются попытки дестабилизировать ситуацию в Украине путем организации искусственных провокационных акций протеста", - заявил Грицак.

Он сообщил, что с января 2017 года в западных и северных регионах Украины по единому плану провокации совершались путем организации псевдопротестных акций. Всего было задокументировано 15 таких акций с участием представителей якобы польской, венгерской, болгарской этнических общин. Глава ведомства добавил, что цель этих акций заключалась в провоцировании межнациональных конфликтов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кураторы из РФ пытались организовать захват общественной приемной ГПУ и провокации в АП, - Грицак

"СБУ разоблачила организаторов фейковых акций, источники финансирования и наличие единого сценария их проведения спецслужбами Российской Федерации", - заявил Грицак.

"По оперативной информации, на закрытом совещании высшего руководства Российской Федерации в мае этого года глава России раскритиковал своего помощника Суркова за провал операции по дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине. При этом поставил новую задачу - в кратчайшие сроки добиться так называемой, дословно, "перезагрузки правящего режима в Украине". И теперь местом для провокаций была выбрана столица - город Киев", - отметил Грицак.

По его словам, СБУ предотвратила шесть попыток организации акций у польского посольства в Киеве.

"Только в течение недели, с 28 июня по 4 июля 2017 года, службой было раскрыто шесть попыток с российской стороны организовать акции протеста под посольством Польши в Украине. Только у посольства шесть попыток", - заявил Грицак. Он уточнил, что "кураторы из России требовали от своих связных в Киеве провести акцию к годовщине Волынской трагедии".

Также читайте: Путин утверждает, что Украина "захлебывается в коррупции"

По словам Грицака, седьмая провокация была организована у здания польского консульства. Он добавил, что организаторам акции заплатили $3 тыс.

"Нанятые представители околокриминальных кругов должны были установить импровизированную виселицу, разлить красную краску и сжечь изображения польских исторических деятелей, поджечь файеры, использовать экстремистские лозунги. Этими действиями они рассчитывали спровоцировать физическое столкновение с правоохранительными органами", - отметил Грицак.

При этом он добавил, что из выделенных $3 тыс. исполнители $2 тыс. присвоили, а на акцию направили только тысячу. СБУ задокументировала проведение инструктажа участников акции и их перемещение к месту события.

Читайте: СБУ предотвратила заказанные спецслужбами РФ провокации возле консульства Польши в Киеве: "Задержаны 29 человек, в том числе организатор"

"В тот же день сотрудники СБУ совместно с Нацполицией задержали 29 провокаторов. Среди них был и организатор акции, который уже дал показания относительно заказчиков", - сообщил Грицак.
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А ты иди на канадский форум,там порохоботствуй.
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они вон даже на форумах своих возмущаються - дошло до того шо пишут - молодежь за фюрера голосовать не будет - бояться но пишут)) - и да нонсенс - на симфиропольском форуме троллей как они говорят "материковых" погнали - удивительно,но таки факт - толи еще будет)))
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неее, за парашенку, гройсманов, абрамовичей и всех остальных поцмаманов народ украины просто на танки голыми руками пойдет
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ДА ЯКЕ ЗАСИЛЯ БОТІВ НА ФОРУМАХ ЯКІ ПОЛИВАЮТЬ БРУДОМ ВСІ ДІЇ ПОРОШЕНКА ! МИ ЦЕ ВСЕ БАЧИМ
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А ты откуда, болезный? Из секты Свидетелей смердючих кровавых шоколадок?
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Я ГРОМАДЯНИН ЦЕЇ КРАЇНИ А ТИ УРОД ОЛЬГІНСЬКИЙ
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Ти -мудак без совісті, якщо не бачиш, що за три роки ця паскуда Україну перетворила на росію. З усіма російськими рисами.
порошенко вбиває країну, а дебіли аплодують
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ДА ДА ПОРОШЕНКО АГЕТ ПУТІНА ВСІ НА МАЙДАН ПОВАЛИМ ЗЛОЧИНУ ВЛАДУ ! ОН ВЧОРА САМ ПУТІН КАЗАВ ЩО ПОРОШЕНКО КОРУПЦІОНЕР ! ЦЕ ВСІ ПОРОШЕНКО ХАХАХАХА НЕРОБИТИ МАЙДАН БО ПУТІН НАПАДЕ !!!!!!! ЯКЩО ТИ ЖИВА РЕАЛЬНА ЛЮДИНА ІДИ В ВОЄНКОМАНТ І ЗРОБИ ЩОСБ КОРИСНЕ ДЛЯ КРАЇНИ
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свечку держал? расскажи пикантные подробности?
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Грицак держал как же не верить такому "порядочному" и "честному" человеку ...
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Я на )(уйло не работаю , но тоже считаю , что Шеколадная мразь не спровляеться Грицак и меня запишет в враги народа
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промелькнула новость что всем прокурорам в один миг повысили резко зарплату и теперь прокурор захудалого сельского района будет получать вместо 22-25 тис 33-35 ??? всем остальным -сосать вафлю ( включая бойцов на передовой с их 6-7 тис ) , скажите да у даукакого это народа появиться желание сменить такую власть ??? да мы все дружно прониклись к ней оооочень пылающей любовью !!!
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мы вас свинособак и бесплатно будем стрелять.
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Хто ми? Коли підеш стріляти залиши матері грошей щоб тебе поховати...
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И вообще выборы в Украине придумал путин. Поэтому их надо отменить. Петя должен праваить вечно!
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Мы и сами хотим перезагрузки власти , но кацапов как ненавидим , так и будем ненавидеть .
Твари .
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ХТО ЦЕ ВИ ХОЧТЕ ПЕРЕЗАГРУЗИТИ ВЛАСТЬ ? І НА КОГО ЦЕ ВИ ЇЇ ХОЧТЕ ТУТ НАМ ПЕРЕЗАРУЗИТИ ?
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Перекладач заглюкав, ти його дуже НАВАНТАЖИВ.
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ДА ДА Я АГЕНТ ПУТНА ЯК І ПОРОШЕНКО ТРЕБА ГОЛОУВАТИ ЗА БОЙКА ВІН ЗА НАРОД
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На тех аборигенов, которые съели Кука или Кока...
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Этот ЧМАРЬ себя имел в виду, или Волшебного Тепловизора?
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Никаих осенью перевыборов, а то куйло снова нападет и рошенку отберет
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В тему вся шоеоладная рать подтянулась.Шефа обижают)))
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Порошенко - первый враг россии точно! Посмотрите, как Алексеич поседел!
Кто еще столько проблем Путину создает? Всю торговлю с россией закрыл, границы закрыл, визы ввел, на переговоры Медведчука - страшного русофоба посылает. Стрелять собственной армии по русне приказал беспощадно. Коррупцию победил, пророссийские каналы закрыл, рыгов и сепаров пересажал!
Нет, что не говорите, а за три года Алексеич так россии насолил, ух!
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правда - всякие Саакашвили и многие другие хотят ПРОСТО перевыборов.... Понятное дело, что это адский план Кремля.... - хотят сместить пользующихся большим доверием общества ВР и Президента таким вот не демократическим и подлым путем...
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Какие у СБУ длинные руки)
Видать, пан Грицак и секреты Трампа сливает, а тот все ищет крота.
Вы берегите его...наверняка и оклад неплохой))
Поневоле вспомнишь: Ваше благородие, вам они еще и в штаны насрали...)
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БОТИКИ ПРАЦЮЮТЬ ГОВНЄЦО РОЗЛИВАЮТЬ ВСІ ЗДОХНЕТЕ ВІД РАКУ МОЗГА ЗА ВСЕ РАНО ЧИ ПІЗНО ПРИЙДЕЦЯ ПЛАТИТИ
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Ну тада юлю в президенты , а ведмедчука в премьеры! Пуйло будет счастливо!
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Шоколадным дегенератам напомню, что медведчука представителем от Украины не юля послала, а ваш любимый овощ2
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(((слушай - а твоей жены - дети не от пети )) по другому твоя активность не понятна))) хотя ты тут уже как внешний фон)))
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...искусственных провокационных акций протеста", - заявил Грицак.
ВСЕМ МОЛЧАТЬ!!!... Депутаты отдыхают!!!...
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Манипуляция ненавистью - новая технология Кремля.Кремль пытается энергию ненависти украинцев перенаправить с себя на украинскую власть и внутрь общества. Если получится заставить украинцев ненавидеть друг друга - Украина рухнет. Каждому из нас кремлевские технологи через СМИ, подконтрольных украинских политиков, интернет-ботов и «полезных идиотов» пытаются внушить несколько ключевых тезисов. 1. «Внутренний враг хуже внешнего». 2. «В войне виноваты киевские власти, которые наживаются на ней». 3. «Менты» - враги народа, а СБУ - предатели и взяточники». 4. «Сепаратисты честнее, потому что искреннее».- Д. Бачевский.
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ДА ВОНИ ЦЕ ДАВНО МОДЕРУЮТЬ ПО СВОЇХ ІМФОРМ КАНАЛАХ І БОТХ ЦЕ ОЧЕВИДНІ ФАКТИ
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"детям цветы, жене мороженое"

главное не перепутать!
все кто критикует коррумпированную власть в Украине - агенти хуйла и сепари

в России - агенти Госдепа и иностранного влияния
а то опять как в прошлий раз "циничние бандери грабили и убивали украинцев"
https://www.youtube.com/watch?v=Mx7gsrAuUFg
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жаркое время наступает до ноября, козломордые будут бесноваться изовсех сил, так как в бюджете 2018 в рф на войну в лугандоне средств не будет.....
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Вофка - поправь петлю на шее и запасись мылом! Мастера петли и топора уже заждались.
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ОТОТОТО ГРИЦАК ВРАХ ЗЛОЧИНА ВЛАДА ВІЙНИ НЕМАЄ КРИМ САМ ОТОШОЛ МИ ЖЕ БРАТЬЯ ! СРУТЬ О ВСІХ ФОРУМАХ ОЛЬГІНЦІ
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Ну,если б им и удался начальный этап-устранение,то наверное,мало кто из украинцев был бы в претензии...а вот в остальном бы не дать шанса Путину впих=нуть Медведчука или другого своего балбеса во власть.Дальше бы Украина смогла сама сделать свой новый выбор,учитывая печальный опыт скороспелых "одноДуровых" выборов.
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Не важно, кто изображен на картинках, размещаемых реализатором.Иван Петрович Сидоров встречается с коллегами по профессии на конференциях .И там его коллеги рисуют шаржи друг на друга.У Ивана Петровича Сидорова целая коллекция шаржей на него самого . Важно то что реализатор размещает картинки без ссылок на первоисточник. При копировании текста принято ссылаться на первоисточник. Точно так же и при копировании чужих картинок принято ссылаться на первоисточник.Размещение картинки без ссылки ни что иное как воровство.А воровать не хорошо. Воровать-плохо.
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нападет, если будут перевыборы барыги и барыгиных прихвостней, тупорылых грицаков
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ну, поручил, и что? пингвинам Антарктиды, он ничего не поручил? Ты....(тут куча матов) просто выполняй законы Украины, с....., читай Конституцию....
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Єто как в старой майсе , разгавор КГБ-ника и ЦРУ-ка в 90-м ,Билл скажи Чернобіль єто ваших рук дело . Нет Чернобіль єто не мы , Агропром это наше детище Брильянтовых и Розенблата )(уйло подослал Гонторева ворует и ничего , Грицак начните с нее, вот он агент кремля
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Геьтььььь шакалных байййрыхххх!!!!!!!!!!!!!
пукін ху@ло рятуй нас поцріотів від бариги-зрадника кацапів!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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шо метвердчука посодють,чи шо ,гриццацуй таврический?
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Нет. Не-е-еТ!
Эта ниправда!
Мы нинавидим Парашенко и Лукашенкао, Яценюка и Гройсмана, Мкуженко и Полторока, Луценко и Матиоса, Гонтарепву и Кирилепнрко, Рыжых и Седых, всё ваакруг гавно, и мы пырытистем против усего, =а=а=а=а=а=ааа-----вваа11111!!"!!
ГАв-но, гав-но!
Кругом гав-но,
И мы, патрыоты, заяляем- В ВУКРАИНЕ НЕТ НИЧЕГО, КРРОМЕ ГАВНА!!!!!!!!!!
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Да. Да-ааа!
Мы, здаровое ядро, нинавидим :
Парашенко и Лукашенкао, Яценюка и Гройсмана, Мкуженко и Полторока, Луценко и Матиоса, Гонтарепву и Кирилепнрко, Рыжых и Седых, всё ваакруг гавно, и мы пырытистем против усего, =а=а=а=а=а=ааа-----вваа11111!!"!!
ГАв-но, гав-но!
Кругом гав-но,
И мы, патрыоты, заяляем- В ВУКРАИНЕ НЕТ НИЧЕГО, КРРОМЕ ГАВНА!!!!!!!!!!\
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Посмотрите кто заседает в Минске от Украины: Кучма, Медведчук, Марчук сплошные чуки пуйла с совковым душком, в ВР тоже полно консерв и в опоблоке, и воля народу и бпп половина. Вся партия регионов сидит на месте не надо никого внедрять.
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так зачем внедрять, коль парашенка у руля? он и есть главный рыг
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дайош шоколадку на 10 срок -а то пуця нападе???
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Дострокові президентські і Барига з шоблою сядуть на довічне з конфіскацією, якщо не встигнуть втікти у паРашу. Бо захід їх видатсть Україні.
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І не треба обов'язково пертись до Києва. Причеплений до одягу стікер з емблемою політкомпанії "Імпічмент Порошенко і Повне Перезавантаження Перевиборами Укрвлади" - чорний знак оклику у червоному кругу - призведе до відставки шпигуна Порошенка і призначення дострокових президентських, коли цей прояв громадянської свідомості стане популярним. Репост, шановне шатунство!!!!))
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А не заморится этот кремлевский урод пыль глотать со своими бандитскими так называемыми спецслужбами бо я вижу что этот мудак слишком много на себя берет-ведь Украина это не рашовсий свинарник где все зависит только от главного свинаря а в Украине все зависит от народа а народ сказал путину чтобы тот пошел на хрен вместе со своей бандой -я одного не понимаю -Трамп так много говорит про идил а тут рядом с Украиной целое государство рашовское создает в лугандоне ИДИЛ и все что надо в данном случае для террористов делает но Трамп еще до сих пор не подписал новые санкции против раши -видать Х-ЙЛО все таки уговорило Трампа на заседании двадцатки во время встречи с Трампом не пописывать -мол он исправится но поверить путину это себя не уважать я думаю -вот поэтому Трамп и тянет резину -может ждет пока совместные учения Беларуси и раши не начнуться то тогда будет поздно -эти новые санкции уже не будут актуальными.
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странно, значит другими словами грицюк говорит, что порошенко "пабедил в адын тур"
для консервации власти олигархов и воров, типа тыгипки и ахметова ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПутин поручил спецслужбам в кратчайшие сроки добиться "перезагрузки правящего режима в Украине", - Грицак
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