 Путин поручил спецслужбам в кратчайшие сроки добиться "перезагрузки правящего режима в Украине", - Грицак

Об этом председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил сегодня на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Сегодня спецслужбами Российской Федерации предпринимаются попытки дестабилизировать ситуацию в Украине путем организации искусственных провокационных акций протеста", - заявил Грицак.
Он сообщил, что с января 2017 года в западных и северных регионах Украины по единому плану провокации совершались путем организации псевдопротестных акций. Всего было задокументировано 15 таких акций с участием представителей якобы польской, венгерской, болгарской этнических общин. Глава ведомства добавил, что цель этих акций заключалась в провоцировании межнациональных конфликтов.
"СБУ разоблачила организаторов фейковых акций, источники финансирования и наличие единого сценария их проведения спецслужбами Российской Федерации", - заявил Грицак.
"По оперативной информации, на закрытом совещании высшего руководства Российской Федерации в мае этого года глава России раскритиковал своего помощника Суркова за провал операции по дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине. При этом поставил новую задачу - в кратчайшие сроки добиться так называемой, дословно, "перезагрузки правящего режима в Украине". И теперь местом для провокаций была выбрана столица - город Киев", - отметил Грицак.
По его словам, СБУ предотвратила шесть попыток организации акций у польского посольства в Киеве.
"Только в течение недели, с 28 июня по 4 июля 2017 года, службой было раскрыто шесть попыток с российской стороны организовать акции протеста под посольством Польши в Украине. Только у посольства шесть попыток", - заявил Грицак. Он уточнил, что "кураторы из России требовали от своих связных в Киеве провести акцию к годовщине Волынской трагедии".
По словам Грицака, седьмая провокация была организована у здания польского консульства. Он добавил, что организаторам акции заплатили $3 тыс.
"Нанятые представители околокриминальных кругов должны были установить импровизированную виселицу, разлить красную краску и сжечь изображения польских исторических деятелей, поджечь файеры, использовать экстремистские лозунги. Этими действиями они рассчитывали спровоцировать физическое столкновение с правоохранительными органами", - отметил Грицак.
При этом он добавил, что из выделенных $3 тыс. исполнители $2 тыс. присвоили, а на акцию направили только тысячу. СБУ задокументировала проведение инструктажа участников акции и их перемещение к месту события.
"В тот же день сотрудники СБУ совместно с Нацполицией задержали 29 провокаторов. Среди них был и организатор акции, который уже дал показания относительно заказчиков", - сообщил Грицак.
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порошенко вбиває країну, а дебіли аплодують
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Твари .
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Вас тут нет!?
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Кто еще столько проблем Путину создает? Всю торговлю с россией закрыл, границы закрыл, визы ввел, на переговоры Медведчука - страшного русофоба посылает. Стрелять собственной армии по русне приказал беспощадно. Коррупцию победил, пророссийские каналы закрыл, рыгов и сепаров пересажал!
Нет, что не говорите, а за три года Алексеич так россии насолил, ух!
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Видать, пан Грицак и секреты Трампа сливает, а тот все ищет крота.
Вы берегите его...наверняка и оклад неплохой))
Поневоле вспомнишь: Ваше благородие, вам они еще и в штаны насрали...)
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ВСЕМ МОЛЧАТЬ!!!... Депутаты отдыхают!!!...
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главное не перепутать!
все кто критикует коррумпированную власть в Украине - агенти хуйла и сепари
в России - агенти Госдепа и иностранного влияния
а то опять как в прошлий раз "циничние бандери грабили и убивали украинцев"
https://www.youtube.com/watch?v=Mx7gsrAuUFg
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пукін ху@ло рятуй нас поцріотів від бариги-зрадника кацапів!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Эта ниправда!
Мы нинавидим Парашенко и Лукашенкао, Яценюка и Гройсмана, Мкуженко и Полторока, Луценко и Матиоса, Гонтарепву и Кирилепнрко, Рыжых и Седых, всё ваакруг гавно, и мы пырытистем против усего, =а=а=а=а=а=ааа-----вваа11111!!"!!
ГАв-но, гав-но!
Кругом гав-но,
И мы, патрыоты, заяляем- В ВУКРАИНЕ НЕТ НИЧЕГО, КРРОМЕ ГАВНА!!!!!!!!!!
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Мы, здаровое ядро, нинавидим :
Парашенко и Лукашенкао, Яценюка и Гройсмана, Мкуженко и Полторока, Луценко и Матиоса, Гонтарепву и Кирилепнрко, Рыжых и Седых, всё ваакруг гавно, и мы пырытистем против усего, =а=а=а=а=а=ааа-----вваа11111!!"!!
ГАв-но, гав-но!
Кругом гав-но,
И мы, патрыоты, заяляем- В ВУКРАИНЕ НЕТ НИЧЕГО, КРРОМЕ ГАВНА!!!!!!!!!!\
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для консервации власти олигархов и воров, типа тыгипки и ахметова ?
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