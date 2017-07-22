 Более 500 граждан РФ, воюющих в Сирии, до этого воевали на Донбассе, - СБУ

Об этом сообщил глава СБУ Василий Грицак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"По оперативным данным СБУ, в Сирии в качестве наемников воюют более 500 граждан РФ, которые принимали участие в действиях на Донбассе. Большинство из них - официальные военные из числа подразделений спецназначения, ВДВ и морской пехоты, а также сил спецопераций...
Обращаю внимание, что речь идёт не об официальном военном российском контингенте в Сирии - это наемники Минобороны РФ... Из них погибли уже 124 человека", - рассказал глава СБУ.
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LEX @zS777Sz 23 мин.23 минуты назад
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