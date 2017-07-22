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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:СБУ (14630) Сирия (2485) Донбасс (15504) Грицак Василий (293) наемники РФ (19)

 Более 500 граждан РФ, воюющих в Сирии, до этого воевали на Донбассе, - СБУ

грицак

По данным Службы безопасности Украины, в Сирии воюют более 500 наемников - граждан Российской Федерации, которые принимали участие в действиях на Донбассе.

Об этом сообщил глава СБУ Василий Грицак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По оперативным данным СБУ, в Сирии в качестве наемников воюют более 500 граждан РФ, которые принимали участие в действиях на Донбассе. Большинство из них - официальные военные из числа подразделений спецназначения, ВДВ и морской пехоты, а также сил спецопераций...

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине уже погибли несколько тысяч российских военнослужащих и наемников, - Грицак

Обращаю внимание, что речь идёт не об официальном военном российском контингенте в Сирии - это наемники Минобороны РФ... Из них погибли уже 124 человека", - рассказал глава СБУ.


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Грицака сегодня прорвало...это тактика или стратегия?
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посмотри весь брифинг целиком.а не частями читай.что мешает?
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Там больше одного абзаца текста написано, а это - зрада...
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Ты смотри, сколько там этих...ну, неубиваемых Маклаудов!!! Нет что бы пожары в Сибири тушить, саранчу на Сев. Кавказе ловить...все пострелять хочется...достреляются!
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надеюсь что эти твари там и усохнут под палящим небом Сирии
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Замечательное у нас СБУ ,вместо того,чтобы уничтожать оккупантов они рассказывают о их путешествиях ... главное сказать и показать свою полезность ...а там кто его знает правду они сказали или нет а вот 500 трупов оккупантов говорили бы сами за себя ,нифига в том СБУ так и не поняли,что не власть воров надо от народа защищать а Украину и народ от власти воров !!!
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"Огорошенный судьбою, не печалься, Бог с тобою"!
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если Бацька захочет посмотреть наше ТВ, а там сплошь все военные, подумает, у нас не только граница на замке, но и телевидение.
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Кукла Хуйло -Вуду, надо бы еще иголками потыкать моль ботоксную, авось залупенфюрер околеет внатуре.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБолее 500 граждан РФ, воюющих в Сирии, до этого воевали на Донбассе, - СБУ
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