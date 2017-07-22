 Кураторы из РФ пытались организовать захват общественной приемной ГПУ и провокации в АП, - Грицак

Об этом на брифинге в субботу в Киеве сообщил глава СБУ Василий Грицак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
12 июля была попытка захвата общественной приемной Генпрокуратуры, организованная в РФ. Кроме того, еще одна провокация планировалась в Администрации президента Украины.
"Организаторы и кураторы этих акций находятся в РФ", - заявил Грицак.
Он также сообщил, что СБУ установила семь фактов попыток организации РФ провокаций возле посольства Польши в Киеве.
"Констатируем, что РФ не удастся расшатать ситуацию в Украине", - заверил глава СБУ.
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Короче - одно кацапское хамство....
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Кто из вас сейчас дежурит на СФ?
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"Мы в России никому не нужны. Зачем же тогда брали? Чтобы нас потом из своего дома выгнать?" - задаются вопросом предатели Украины
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Телеканал CNN в рамках цикла передач под названием «Рассекречено: Нерассказанные истории американских шпионов» покажет сюжет, посвященный агентам русских спецслужб в США. Об этом сообщает издание The Hill.
Как отмечается, в субботу телеканал выпустит сюжет под названием The Spies Next Door: Operation Ghost Stories (Шпионы по соседству: Операция «Истории о призраках»), который «раскроет историю тайных русских агентов, живущих в США».
Ведущим цикла передач станет бывший конгрессмен-республиканец от штата Мичиган Майк Роджерс. В интервью изданию The Wrap он заявил, что в первом эпизоде цикла он расскажет о «русских шпионах с американскими именами», которые пытались «втереться в доверие» к простым жителям США.
Ранее CNN со ссылкой на своих источники сообщил, что на территории США действуют 150 шпионов из России. По данным телеканала, российская разведка нарастила свои силы после высылки из США 35 русских шпионов-дипломатов в декабре 2016 года.
В конце прошлого года Вашингтон решил в течение 72 часов выслать 35 т.н. «дипломатов», а также закрыть доступ к жилым посольским комплексам в штате Мэриленд и в городе Нью-Йорк, которые русские использовали в шпионских целях.
Напомним, что Москва обвиняется во вмешательстве в выборы президента США с помощью хакерских атак. Русские спецслужбы похитили корреспонденцию демократов, позже выложенную в интернете, а также пытались проникнуть в электронную систему подсчета голосов.
В Кремле по старой чекистской традиции все отрицают. А Путин издевательски «предположил», что «хакеры могли находиться на территории США».
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Научились гидоти все валити чуть шо "агєнти крємля".... а може трабо робить справу так шоб у людей небуло питань до вас???!!!
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По оперативной информации Службы безопасности Украины, президент РФ Владимир Путин раскритиковал своего помощника Владислава Суркова за провал операции по дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине; была поставлена новая задача: в кратчайшие сроки добиться "перезагрузки правящего режима в Украине", заявил глава СБУ Василий Грицак.
Грицак: Попытки расшатать Украину продолжаются
В мае 2017 года на закрытом совещании президент РФ Владимир Путин раскритиковал своего помощника Владислава Суркова за провал операции по дестабилизации ситуации в Украине, заявил глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак.
"Попытки расшатать Украину продолжаются. По оперативной информации, на закрытом совещании высшего руководства РФ в мае этого года глава России (Владимир Путин. - "ГОРДОН") раскритиковал своего помощника Суркова за провал операции по дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине. При этом поставлена новая задача: в кратчайшие сроки добиться так называемой "перезагрузки правящего режима в Украине". И теперь местом для провокаций была выбрана столица - город Киев", - отметил он.
Грицак заявил, что на протяжении с 28 июня по 4 июля 2017 года СБУ разоблачила шесть попыток российской стороны организовать акции протеста под посольством Польши в Украине по случаю годовщины Волынской трагедии.
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Грицак!!! Ты лучше скажи: на каких дебилов рассчитаны твои предположения?
Вот на куя оркам захватывать общественную приемную Генпрокурватуры и Администрацию президента Украины?
Дальше, шо они с этим будут делать?
Уже не говоря о том, шо у орков нет таких сил, шобы захватить общественную приемную Генпрокурватуры и Администрацию президента Украины.
Ведь ваша воровская шобла оффшорного барыги - боится народного гнева, а потому там ваших силовиков натыкано как грязи.
Так шо попиариться на тему какая у нас удалая СБУ у тебя - не получилось!!!
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Но, шота мне подсказывает, шо эти, типа: "захватчики", как и киллер покуситель на Шокина, стрелявший в пуле непробивное стекло, или 2 покусителя на Геращенко - из одной и той же службы, очень хорошо знакомой Грицаку.
А потому, это в скором времени замнется, как и типа: покушение на Шокина и Геращенко.
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А шо движет людьми,которые на это ведутся?
В России жидвы не меньше.
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Только и смогли на ведро краски и три десятка бомжей наскрести - ГЫ))
по указанию куратора из Москвы участники акции должны были захватить приемную, приковав себя наручниками в помещении и облив приемную красной краской, а также развесив плакаты с политическими требованиями. Для этого были наняты 34 человека - молодые люди в камуфляже и безработные..
Слухайте, а чего москалей так тянет к польскому посольству?!
Надо брать почту, телеграф и мосты...на худой конец - забор посольства США покрасить, вот шума сразу будет, глядишь и опять революционная ситуация сложится...ну и тупые)))
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