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Все про:провокация (1218) Россия (71500) СБУ (14630) Грицак Василий (293)

 Кураторы из РФ пытались организовать захват общественной приемной ГПУ и провокации в АП, - Грицак

грицак

Служба безопасности Украины пресекла попытку захвата общественной приемной Генеральной прокуратуры Украины и провокацию в Администрации президента. Организаторы этих акций находятся в России.

Об этом на брифинге в субботу в Киеве сообщил глава СБУ Василий Грицак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

12 июля была попытка захвата общественной приемной Генпрокуратуры, организованная в РФ. Кроме того, еще одна провокация планировалась в Администрации президента Украины.

"Организаторы и кураторы этих акций находятся в РФ", - заявил Грицак.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Возле здания ГПУ задержана группа псевдо-участников АТО, нанятых для участия в провокации, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Он также сообщил, что СБУ установила семь фактов попыток организации РФ провокаций возле посольства Польши в Киеве.

"Констатируем, что РФ не удастся расшатать ситуацию в Украине", - заверил глава СБУ.

Читайте: Реальной целью мощнейшей кибератаки была дестабилизация ситуации внутри Украины, - Грицак
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От уж эти шатуны ,ну никак не поймут ,что надо помалкивать а то путин нападёт ...
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Кацап,тебе ненадоело?тошнит уже от вашей тупости.У вас кризис жанра.По твоему кремлевским сукам можно в Украине творить все что вздумаеться?
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У тебя соя по дебильному текст написан в методичке,или ты его по дебильному переписал ибо петя и вся его шайка являются кремлёвскими марионетками продавшими Украину .
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В твоей-то методичке написаны только понятные тебе слова - дебил, дебильный, дебильно, соя, соевый... Эллочка-Людоедочка, наверно, больше слов знает...
Короче - одно кацапское хамство....
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Меньше боярышника пей,у тебя проблемы с логикой.Все кто продал Украину ,уже давно в бегах в твоей вонючей россии.
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Само-собой,что тебя тошнит от того бреда,который ты пишешь с соевых методичек ,от такого кого угодно стошнит,так-же ,как от пети с шайкой сейчас тошнит ВСЮ Украину !!!
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Что за соевые методички?это у вас ольгинских тролей новый сленг?Меня тошнит от тупорылых зрадофилов,которые тупо подмахивают кремлеботам,вас тут немало,согласись?Или вас тут нет?
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Кремлевские суки - это шоколадно-рыгоанальный олигархический блок во главе с порохом . Например, у нас зашкаливает коррупция, а хайло берет и говорит - у них офигенная коррупция! Картинка для кремля?
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ага...фсеаниадинакавые,мыадиннарот...за поребрик,кацапоид .там своим дэбилам лапшу развешивай
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Шатуны не шатуны,а где визовый режим с врагом? Почему власть подвергает народ опасности со стороны рос. диверсантов? Сама себя пусть подвергает -это никого не волнует,а народ нехер подвергать.Не для того народ власть кормит и терпит до сего дня.
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Чергове дійство, з нескінченної вистави владних блазнів !!)))
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Кураторы Грицака находятся в РФ. Ну это мы знаем. А что он хотел сказать?
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Сьогодні що бенефіс Грицака, вже півдня на манежі!!)))
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Щеколадные наслаждаються гибелью солдат ВСУ и приездом с цу минского подхуйловника.
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Что за хрень ты несешь? У тебя что мозгов нет,такую хрень писать,ты идиот.
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Идиот твой папа, который не пользовался презервативом
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Твой-то пользовался, а результат хуже некуда...
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За оскорбления будешь сидеть в спаме а потом в бане,гельминт щеколадный
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То, что сейчас собралась команда провокаторов - не секрет.
Кто из вас сейчас дежурит на СФ?
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Так так ...А про Лугандонію та соєві закони про вибори то все не *шатун ? !,,
.
....
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Та да - ваши торговые партнеры и четкие управленцы атакуют.... - угомоннитесь,барыги,на эту мульку уже никто не ведется - подвели вооружение за пол-часа? И как там лука-мудищев привез цу от хуйла по дальнейшему уничтожению Украинской Нации?
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Старая песня. Все кто не любит свинину-агенты Кремля.
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так и во всем Мире не любят москальных свиней!
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CNN расскажет о русских шпионах в США с американскими именами

Телеканал CNN в рамках цикла передач под названием «Рассекречено: Нерассказанные истории американских шпионов» покажет сюжет, посвященный агентам русских спецслужб в США. Об этом сообщает издание The Hill.
Как отмечается, в субботу телеканал выпустит сюжет под названием The Spies Next Door: Operation Ghost Stories (Шпионы по соседству: Операция «Истории о призраках»), который «раскроет историю тайных русских агентов, живущих в США».
Ведущим цикла передач станет бывший конгрессмен-республиканец от штата Мичиган Майк Роджерс. В интервью изданию The Wrap он заявил, что в первом эпизоде цикла он расскажет о «русских шпионах с американскими именами», которые пытались «втереться в доверие» к простым жителям США.
Ранее CNN со ссылкой на своих источники сообщил, что на территории США действуют 150 шпионов из России. По данным телеканала, российская разведка нарастила свои силы после высылки из США 35 русских шпионов-дипломатов в декабре 2016 года.
В конце прошлого года Вашингтон решил в течение 72 часов выслать 35 т.н. «дипломатов», а также закрыть доступ к жилым посольским комплексам в штате Мэриленд и в городе Нью-Йорк, которые русские использовали в шпионских целях.
Напомним, что Москва обвиняется во вмешательстве в выборы президента США с помощью хакерских атак. Русские спецслужбы похитили корреспонденцию демократов, позже выложенную в интернете, а также пытались проникнуть в электронную систему подсчета голосов.
В Кремле по старой чекистской традиции все отрицают. А Путин издевательски «предположил», что «хакеры могли находиться на территории США».
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Так я ти и пєдро з КОдлай разхитуєте ніхто нк зможе!!!
Научились гидоти все валити чуть шо "агєнти крємля".... а може трабо робить справу так шоб у людей небуло питань до вас???!!!
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Грицак: На закрытом совещании в мае глава РФ раскритиковал Суркова за провал операции по дестабилизации ситуации в Украине
По оперативной информации Службы безопасности Украины, президент РФ Владимир Путин раскритиковал своего помощника Владислава Суркова за провал операции по дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине; была поставлена новая задача: в кратчайшие сроки добиться "перезагрузки правящего режима в Украине", заявил глава СБУ Василий Грицак.
Грицак: Попытки расшатать Украину продолжаются

В мае 2017 года на закрытом совещании президент РФ Владимир Путин раскритиковал своего помощника Владислава Суркова за провал операции по дестабилизации ситуации в Украине, заявил глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак.
"Попытки расшатать Украину продолжаются. По оперативной информации, на закрытом совещании высшего руководства РФ в мае этого года глава России (Владимир Путин. - "ГОРДОН") раскритиковал своего помощника Суркова за провал операции по дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине. При этом поставлена новая задача: в кратчайшие сроки добиться так называемой "перезагрузки правящего режима в Украине". И теперь местом для провокаций была выбрана столица - город Киев", - отметил он.
Грицак заявил, что на протяжении с 28 июня по 4 июля 2017 года СБУ разоблачила шесть попыток российской стороны организовать акции протеста под посольством Польши в Украине по случаю годовщины Волынской трагедии.
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Старый анекдот -- час пик , автобус битком --- мужик упал на женщину и лежит не может пошевелиться . Женщина мужику : - Вы на мне уже полчаса лежите !!! Мужик : - А что я сделаю !!! Женщина : - Так сделайте хоть , что нибудь . Пора давно что то с ватными делать -- а не заигрывать с Российской мамой Убийцы Агеева --- и с пряниками пускать на свиданку в СИЗО -- как бы фашист не похудел с России в Украине .
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12 июля была попытка захвата общественной приемной Генпрокуратуры, организованная в РФ. Кроме того, еще одна провокация планировалась в Администрации президента Украины.
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Грицак!!! Ты лучше скажи: на каких дебилов рассчитаны твои предположения?

Вот на куя оркам захватывать общественную приемную Генпрокурватуры и Администрацию президента Украины?

Дальше, шо они с этим будут делать?

Уже не говоря о том, шо у орков нет таких сил, шобы захватить общественную приемную Генпрокурватуры и Администрацию президента Украины.

Ведь ваша воровская шобла оффшорного барыги - боится народного гнева, а потому там ваших силовиков натыкано как грязи.

Так шо попиариться на тему какая у нас удалая СБУ у тебя - не получилось!!!








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шо то никто тебе лайков не поставил,видать текст по-дебильному написан
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Иди порохососс - сходи на отсосс к своему хазяину, и купи себе очки.
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Кроме того, если это правда, то в таком случае эти "захватчики" должны быть отданы под - суд!!!


Но, шота мне подсказывает, шо эти, типа: "захватчики", как и киллер покуситель на Шокина, стрелявший в пуле непробивное стекло, или 2 покусителя на Геращенко - из одной и той же службы, очень хорошо знакомой Грицаку.


А потому, это в скором времени замнется, как и типа: покушение на Шокина и Геращенко.




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А Грицак не допускает, что выражать недовольство властью и проводить всевозможные акции протеста можно и без кураторства РФ ?
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та расслабся,твой "жОППОблок" никогда к власти не придет,даже и не мечтай!
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А шо ж они в ейной \громадськой прыймальне\ холтели провоцировать Длинноногую прошмандовку секретаршу с окладом 30 тыс грн Хотели спровоцировать на миньет а затем обосцать портрет обрезаного офшорника Ети безмозглые алчные клоуны уже задолбались выдумывать представления для народа
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(( шарфюрер - а ты все ядом мироточешь - тебе шо фото не как отдать не могут? по этому такой злой)))
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Ну ну что за хрень пишут,а? Если это так ,что "пытались захватить ОП ГПУ" , то о чем тогда речь? Выходит, что этим тварям СБУ дает спокойно делать всё, что им вздумается? Я к примеру даже смутно не могу себе представить, что подобное может произойти в маскве, в кремле! А тут с гордостью!!!! "...предотвратили!"
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Ну с кураторами понятно.
А шо движет людьми,которые на это ведутся?
В России жидвы не меньше.
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Зрадогівнюки куражаться.. Захоплення і рашистські провокації проти української влади то для них нормально і навіть свято. Навіть якщо за цим стоїть Хуйло, будуть радіти і верещати в екстазі.
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БРЕД, БРЕД - "Служба безопасности Украины пресекла попытку захвата общественной приемной Генеральной прокуратуры Украины и провокацию в Администрации президента." Вот скажите, зачем кураторам РФ подставляться на такой херне? Показывать россиянам, как надо протестовать против коррупции и беспредела властей, да??? Вот смотрите какие вольные и бесстрашные украинцы!!! Властям РФ выгодно показывать украинцев испуганными овцами ...
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мах на мах:-организуйте захват госдумы и мавзолея
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Кураторы из рф запустили очередной штун, потому, что не все ещё строят будки, и у нас война, а все молчите, иначе путен нападёт...
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Совсем москали поиздержались)
Только и смогли на ведро краски и три десятка бомжей наскрести - ГЫ))
по указанию куратора из Москвы участники акции должны были захватить приемную, приковав себя наручниками в помещении и облив приемную красной краской, а также развесив плакаты с политическими требованиями. Для этого были наняты 34 человека - молодые люди в камуфляже и безработные..

Слухайте, а чего москалей так тянет к польскому посольству?!
Надо брать почту, телеграф и мосты...на худой конец - забор посольства США покрасить, вот шума сразу будет, глядишь и опять революционная ситуация сложится...ну и тупые)))
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКураторы из РФ пытались организовать захват общественной приемной ГПУ и провокации в АП, - Грицак
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