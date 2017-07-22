 В плену у боевиков находятся 134 украинца, - СБУ

В плену боевиков в зоне антитеррористической операции (АТО) пребывают 134 человека, передает Цензор.НЕТ. Об этом в ходе брифинга, который транслировал " 112 Украина " сообщил председатель СБУ Василий Грицак.

"134 наших гражданина находятся в плену", - сказал Грицак.

По словам главы СБУ, украинская сторона будет делать все возможное, чтобы вернуть их домой.