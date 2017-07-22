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 Политика Украины
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 В плену у боевиков находятся 134 украинца, - СБУ

сбу

Василий Грицак заявил, что украинская сторона будет делать все возможное, чтобы вернуть их домой.

В плену боевиков в зоне антитеррористической операции (АТО) пребывают 134 человека, передает Цензор.НЕТ. Об этом в ходе брифинга, который транслировал " 112 Украина " сообщил председатель СБУ Василий Грицак.

"134 наших гражданина находятся в плену", - сказал Грицак.

По словам главы СБУ, украинская сторона будет делать все возможное, чтобы вернуть их домой.

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ух какой херой...
щеку уже не будет подставлять - подставить другое место...
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Так. І що з того? Ми ж не рашисти-нЕлюди. Ми-люди.
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shto , shto - novye ubljudki poprut i z parashi ubivatj - ibo budut znatj shto v pljenu im nichevo nibudet - mama s gostinecem priedet.
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im mae bytj v polnom zaperti v padvalah SBU - shtob ni odnovo piska neizhodylo ot etovo pristupnika do suda v Gaage - a vatnaja samka/matj pustj pisaet kipetkom....
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Піймаєш- так зі своїми і поводься. А нашому СБУ всілякі правозахисники за це нерви вимотують.
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u vas kazhdy denj vatnye eblani streljajut i ubivajut - a vy tut im "humanity show" s vatnoi samkoi ustraivaete.....voobshem - vashe pravo.
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Оце ти нарешті вірно сказав- наше право! Бо не в тебе , а в нас стріляють-нам і вирішувати.
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Знаю. Тому так м'яко з другом України і розмовляв.
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esli chestno....vremenami mne kazhetsa shto streljajut u nas gde to v latgalii....neznaju pochemu tak....no ochenj ostro sobitie u vas vse oshushaetsa.
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Це спорідненість сердець- для людей це нормально.
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Один вопрос к сбу.Где сейчас медики парашенские которых словили.Отпустили по тихому как обычно.
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А ще нині відзначається річниця як під Бродами "декому" наваляли........
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// треба робити так щоб українські військові не потрапляли в полон ,по кажному випадку треба находити винних і аж до штабу
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Так меняйтесь людьми, Вася! Только недавно "заблудидись": в Херсонской области фсбэшники; в Чернобыльской зоне - москвич; вчера вот - в Сумской типа местные...в чем проблема? Сколько можно бла-бла-бла?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ плену у боевиков находятся 134 украинца, - СБУ
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