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 Политика Украины, Происшествия
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 В Украине уже погибли несколько тысяч российских военнослужащих и наемников, - Грицак

кладбище донецк боевики днр

На территории Украины уже погибло несколько тысяч российских военнослужащих и наемников.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил глава Службы безопасности Василий Грицак на брифинге в субботу.

"По данным СБУ, на территории Украины уже погибли несколько тысяч российских военнослужащих и наемников", - сказал он.

В то же время Грицак напомнил, что в Украине действует Единая база ДНК пропавших без вести лиц. По его словам, сегодня в этой базе имеется более 300 ДНК-профилей лиц, которые не совпадают с образцами пропавших без вести в районе АТО украинских военных и гражданских.

Читайте также: "Прямо сейчас проходит встреча Агеева с матерью ", - Грицак заявил, что встречу для российского военного организовала СБУ

Глава СБУ убежден, что некоторые из этих ДНК-профилей точно принадлежат именно российским военным и наемникам.

"Мы призываем всех матерей, родителей детей российских граждан, которые отправились строить "русский мир" на Донбасс и пропали без вести, обратиться в центр обмена заложниками для установления коммуникаций и проведения необходимых экспертиз", - подчеркнул Грицак.

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Ковыряясь в носу , не сломай палец ! . Ну как ? Пойдёт ?
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Хто шукає, той найде...на власну дупу пригоду!!!)))
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Сборная Украины стала вице-чемпионом мира по синхронному плаванию

Сборная Украины по синхронному плаванию в составе Анны Волошиной, Елизаветы Яхно, Анастасии Савчук, Ксении Сидоренко, Александры Кашубы, Марины Алексеевой, Владиславы Алексеевой и Яны Наречной завоевала серебряную медаль на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. В финале произвольной программы в комбинации украинские синхронистки набрали в общей сумме 94.0000 балла, проиграв лишь китаянкам.https://www.obozrevatel.com/sport/sport/21569-sbornaya-ukrainyi-stala-vitse-chempionom-mira-po-sinhronnomu-plavaniyu.htm
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А можно теперь узнать соотношение наших потерь с кацапо-козлячими? Чтобы оценить всю гениальность главнокомандующего и проффесионализм генштаба, возглавляемого тоже гениальным бывшим представителем партии рыгов
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нє ніззя, путєна засекретив втрати вашої доблєснаї армії у мирний час, а будеш дуже настирно цікавитись, то в тюрягу сядеш
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Теж мені дивина! кацапи століттями дохли як загарбники на українських землях! Чим більше їх здохне -тим краще для усього світу,да й земельку на сході давненько вже здобрити треба.
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сторіччя на нашу землю приходять різні завойовники, всім їм дуже землі нашої хочеться, але українці гостинний народ, щоразу дають цим зайдам досхочу наїстися нашого чорнозему, так що аж поперек горла він їм стає
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Чому Український чорнозем такий родючий? Тому, що там горе завойовників три шари лежить...
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Больше 8 тысяч только за первые полтора года. Это страшнее чем в Афгане. Там ВЕСЬ Совок потерял 15 тысяч за 9 лет. Именно поэтомй Хйло остановил наступление росийских войск, а не из любви к Минскому процессу )))
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В советское время правительство не особо афишировало плохие новости, погибших в Афганистане наверняка гораздо больше.
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Зараз обговорюють цифру у 45000 загиблих в Афгані .
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А патамушта нехуйшастать, дыбилы, ...лять, казламордые !!!
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Кладбище ихмантетов из Немытой. И никому они не надо! А полякам втирают, как параша обижена сносом компамятников... типа это этот скос ( парашан) оскорбляет. А по факту, парашан оскорбляет то, что все живут без них хорошо.
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Найманців та різних там "добровольців" - не шкода............. знали на що йшли. Шкода тих кого змусили приймати участь в цій безглуздій бійні!
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Как то вы расплывчато фразы формируете.
На нас напали,мы были вынуждены защищаться. А россиян не жалко в любом случае.
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Назвіть, якщо Ваша ласка, кого саме з цих кацапських жмурів змусили, як Ви кажете, приймати участь в цій кацапській агресіїї проти України ??? Я, наприклад, такіх не знаю: вони всі, до єдиного, припхалися в мою Україну з доброї волі...
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То чого мовчиш-відповідай, коли люди питають!
Чи ти таки кІзЯчок засланий?
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Т.Г. Шевченко.
Не випускаємо з виду автора цитати
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Я би перефразував у-
.....стали для вас домовиною ,
москалі гівнючі!
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Як умру, то поховайте Мене на могилі, Серед степу широкого, На Вкраїні милій, Щоб лани широкополі, І Дніпро, і кручі Було видно, було чути, Як реве ревучий.
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Грыцак призывает... кхм...
Проще убедить алкоголика бросить пить, чем Х√йла - во́евать...
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...ВСІ ІНОЗЕМЦІ УЧАСТНИКИ АТО ОТРИМАЛИ ГРОМАДЯНСТВО ?Порошенко за полгода дал украинское гражданство 55 россиянамВ Украине уже погибли несколько тысяч российских военнослужащих и наемников, - Грицак - Цензор.НЕТ 8636
Порошенко за полгода дал украинское гражданство 55 россиянамПрезидент Петр Порошенко за первые полгода раздал гражданство Украины 405 иностранных гражданам и лицам без гражданства.Об этом говорится в ответах Администрации президента и Государственной миграционной службы на запросы "Украинских новостей".В том числе украинцами стали 55 россиян и 54 сирийца.Также Порошенко прекратил украинское гражданство 1 567 лиц в 1-м полугодии (январе-июне) 2017 года.В свою очередь Миграционная служба уточнила, что среди принятых за 6 месяцев 2017 года в украинское гражданство 373 человека имели иностранное гражданство, а 47 были лицами без гражданства.
В частности, в текущем году Порошенко принял в гражданство Украины 55 граждан России, 54 - Сирии, 47 лиц без гражданства, 44 гражданина Армении, 35 - Афганистана и 31 - Молдовы.Еще 17 принятых в 2017 году в украинское гражданство лиц были гражданами Ирана, 16 - Грузии, 15 - Ливана, 11 - Узбекистана, 10 - Иордании.Также Порошенко принял в гражданство Украины 9 граждан Ирака, 8 - Азербайджана, по 7 - Египта и Пакистана, 6 - Нигерии, 5 - Туркменистана, по 4 - Беларуси и Казахстана, по 3 - Турции и Вьетнама, по 2 - Алжира и Туниса, по 1 - США, Бразилии, Литвы, Таджикистана, Кот д'Ивуара, Того, Ливии, Марокко, Судана и Палестины.При этом за 6 месяцев 2017 года Порошенко прекратил гражданство Украины почти 1,6 тыс. лиц."За этот период было прекращено гражданство Украины 1 567 лиц», - говорится в ответе Администрации.В частности, гражданство 1 280 лиц было прекращено в связи с выходом из украинского гражданства, 19 - вследствие потери гражданства, а 268 - по предусмотренным международными договорами основаниям...
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Ну ... Президент , типа , такой классный , чёрным ворам в законе гражданство даёт . А моя сестра , Украинка , пять лет ждала , да и денег переплатила .(Не при луноликим)!
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Це те саме, якщо б сказати що, естонець від росіянина відрізняється тільки мовою.
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а есчо мясом,свежей капустой!болгарским перцем,........
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Большинство этих северных оленей сжигают в передвижных крематориях: нет тела - нет проблемы, кто там будет их хоронить их же там типа нет есть только прах развеянный на ветру.
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Глава службы безопасности мог бы и точнее назвать цифру, а то слишком расплывчато, так можно подумать, что он не знает количества убитых.
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можливо якісь подробиці?!
""По данным СБУ, на территории Украины уже погибли несколько тысяч российских военнослужащих и наемников", - сказал он.
Источник:https://censor.net.ua/n448769"
це від двох тисяч до не скінечності!
і треба казати кацяпських загарбників!!!
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Небоевые потери российской армии - до 3 тысяч солдат в год По данным Министерства обороны, в Вооруженных силах России с начала года погибли более 300 военнослужащих. Однако Союз комитетов солдатских матерей считает, что эта статистика не учитывает все случаи гибели военнослужащих.18 сент. 2007 г.

Небоевые потери российской армии - до 3 тысяч солдат в год

https://www.svoboda.org/a/412427.html
____________________________
досить цікава статистика. можна лиш уявити масштаб втрат російсьої армії вУкраїні, якщо МО РФ не змогли їх втиснути в офіційну допустиму статистику, і путлеру довелось їх засекретити
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«…если человек приобретает репутацию лгуна, он мог бы с таким же успехом онеметь, потому что люди не слушают, что носит ветер…».
(Р. Хайнлайн, «Гражданин Галактики»).
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Їхні гинуть....наші гинуть, економіка в трубу летить навіть у Росії, не кажучи про Україну....А коли здоровий глузд спрацює? Чи може ця війна вигідна російським та українським олігархам? - Народ тему для розмов має: одні на ватників кидаються, другі на укропів і на маєтки олігархів ніхто не поглядає ні в Росії, ні в Україні.
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лише одна людина може припинити це безглуздя,але навряд чи припинить...
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Даже Сталін один все не вирішував, за ним стояла команда однодумців. І тільки народ може змусити цю команду робити по іншому. А поки в Росії розпалюється ненависть щодо українців, а на Україні - проти кацапів, то кінця-краю цьому не видно, уже 3 рік гинуть люди.
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А ты кацапов любишь ? Или "Кац предлагает сдаться ! "???
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Історія наших взаємовідносин не 100 років тому починалась,все набагото глибше і складніше.
Ненависть до українців завжди присутня в росіянах,передається з молоком матері.
Часом спить, часом пробуджується...
По іншому не буде,поки ми самі себе не визволимо з братніх обіймів, не позбудимось комплексу меншовартості разом з нав'язаним руцкім язіком та матрьошечною культурою.
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про те ж молоко матері і в них, в Росії, в голову народу пудрять. Чи думаєте там по іншому, про любов до України нині по ЗМІ говорять? Час ще не настав для здорового глузду, уви. Не знаю пані Ксенія як за останні 100 років справи йдуть, а от Шевченка з неволі кріпацької не наші братчики викупили, а саме російська інтелегенція.
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Ще до путіна росіяни до нас так і ставились,не інакше,в усьому зверхність...
Не буде там ніякого глузду,тим більше здорового.Нам бажано перервати всі зв'язки і повернутись на захід,вибудовувати в себе їхній менталітет,долучатися до їхньої спільноти в економічному та культурному плані і звичайно плекати своє,українське.
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я з росіянами тільки в армії зв'язок мав, коли служив в Радянській Армії і ніякої зверхності не наблюдав. Щодо Заходу - ви може й праві, не знаю, час покаже. От тільки вже й Гройсман жаліється, що в борги залізли, а міг би Захід і вибачити нам борги, війна ж з агресором російським іде.
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Кто-то перелогинился ? Ты что мелешь , косорылый ? Или методички новые вкинули ?
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Гнида ольгинская , где ответ на мой вопрос 16:55 ???
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в армії з росіянами українською розмовляли?
мабуть ні.
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При всём моём уважении к женщинам ... Смотрите !!! Вас потянул нулёвый , а Вы повелись !
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Не в тому справа. Я просто хочу людину розпитати. А використовувати ваші вислови не можу,маю бути толерантною.
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проблема на войне в том, что их население в три раза больше, поэтому каждому украинцу нужно убить хотя бы 3 русских для ровного счета.
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Має бути так - "В Украине погибли все российских военнослужащие и наемники."
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Трохи офтоп. Я усе розумію, гроші треба на сайт, але Цензор, ДОКОЛІ??? будеш рекламувати російський бізнес???В Украине уже погибли несколько тысяч российских военнослужащих и наемников, - Грицак - Цензор.НЕТ 8856
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Я их три недели уговаривал трекер - сборщик яндекса убрать . А тут реклама ...
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И тут же - классика литературы («гражданская» война в Испании): «На причале возле корабля стояли большие ящики с надписьюКрупп-Эссен, сельскохозяйственные машины». Их только выгрузили.Значит, это наши самолёты, подумал Бертрам.
На борту его приветствовал штурман. Сказал, что капитан живёт в городе. Пока они беседовали, краны подняли на борт три длинных, плоских ящика.
- Что это вы грузите? - спросил ошеломлённый Бертрам.
- Это? Первые обратные пассажиры. Ребята, которым не повезло.»
(Бодо Узе. «Лейтенант Бертрам»)
А теперь «параллель»: «Теплоход подошёл ночью. Портовые рабочие занялись выгрузкой мешков с зерном и сахаром, ящиков с медикаментами, мясными консервами, банками сгущенного молока. Танкистам Жезлова и матросам «Комсомольца» предстояло поднять из трюмов странные домики с днищами в два слоя дубовых досок.
- Какие-то домики… - Игорь удивлённо посмотрел на Жезлова. - Наверное, перепутали при погрузке…
Жезлов ухмыльнулся - в тех самых домиках жильцами были танки Т-26. Он принимал на Ленинградском заводе каждую из пятидесяти машин этой первой партии, направляемой в республиканскую Испанию. При нём в сборочном цехе все пятьдесят обрастали досками: случись перехват «Комсомольца» фашистскими военными кораблями - маскировочные домики могли при обыске обмануть врага. Теперь их со всеми предосторожностями поднимали краном и ставили на ленту транспортёра.
- Гляди, Мальгинио, чтобы ни одного удара, чтобы ни одна дощечка не отошла - никто в порту догадаться не должен».
(Яков Резник. «Сотворение брони»).
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А сколько погибло Украинских Воинов благодаря одностороннему отводу вооружений,мирному щеколадному плану и минскому договорняку,который сдох 31,12,2015?
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Надо покаяться и попросить прощения, поручить это сделать актеру Горбунову.
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"...Глава СБУ убежден, что некоторые из этих ДНК-профилей точно принадлежат именно российским военным и наемникам". НЕУЖЕЛИ ХРОМОСОМА ЛИШНЯЯ? От сука, спалила запоребриков!
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Непонятно. Это как же нужно не уважать свой народ, чтобы говорить в новостях--несколько тысяч. Существуют конкретные цифры. К примеру 3600 или 7400 убитых врагов. Украинцы должны знать более точную инфу. А не какие то фейки.
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не несколько тысяч а 800000 Укринформ скрываем действительные потери России надо в сбу на них сообщить
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Умер Максим - ну и куй с ним!
Положили в гроб, мать его об!
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Снизошло озарение на г-на Грицака ....
А кто в мае 2016 года бил себя в грудь и орал на заседании СНБО, что сайт Ярчука "..дезинформационная провокация спецслужб РФ" ?
Прозрел, генерал? Ну лучше поздно, чем никогда...

http://oyblogg.blogspot.com/

УБИТО 8758
РАНЕНО 7960
ПРОПАЛО БЕЗ ВЕСТИ 3619
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"По данным СБУ, на территории Украины уже погибли несколько тысяч российских военнослужащих и наемников", - сказал он.Источник: https://censor.net.ua/n448769 - звідки в нього такі точні цифри ?!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Украине уже погибли несколько тысяч российских военнослужащих и наемников, - Грицак
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