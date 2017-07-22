 В Украине уже погибли несколько тысяч российских военнослужащих и наемников, - Грицак

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил глава Службы безопасности Василий Грицак на брифинге в субботу.
"По данным СБУ, на территории Украины уже погибли несколько тысяч российских военнослужащих и наемников", - сказал он.
В то же время Грицак напомнил, что в Украине действует Единая база ДНК пропавших без вести лиц. По его словам, сегодня в этой базе имеется более 300 ДНК-профилей лиц, которые не совпадают с образцами пропавших без вести в районе АТО украинских военных и гражданских.
Глава СБУ убежден, что некоторые из этих ДНК-профилей точно принадлежат именно российским военным и наемникам.
"Мы призываем всех матерей, родителей детей российских граждан, которые отправились строить "русский мир" на Донбасс и пропали без вести, обратиться в центр обмена заложниками для установления коммуникаций и проведения необходимых экспертиз", - подчеркнул Грицак.
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Сборная Украины по синхронному плаванию в составе Анны Волошиной, Елизаветы Яхно, Анастасии Савчук, Ксении Сидоренко, Александры Кашубы, Марины Алексеевой, Владиславы Алексеевой и Яны Наречной завоевала серебряную медаль на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. В финале произвольной программы в комбинации украинские синхронистки набрали в общей сумме 94.0000 балла, проиграв лишь китаянкам.https://www.obozrevatel.com/sport/sport/21569-sbornaya-ukrainyi-stala-vitse-chempionom-mira-po-sinhronnomu-plavaniyu.htm
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На нас напали,мы были вынуждены защищаться. А россиян не жалко в любом случае.
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Чи ти таки кІзЯчок засланий?
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Не випускаємо з виду автора цитати
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.....стали для вас домовиною ,
москалі гівнючі!
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Проще убедить алкоголика бросить пить, чем Х√йла - во́евать...
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Порошенко за полгода дал украинское гражданство 55 россиянамПрезидент Петр Порошенко за первые полгода раздал гражданство Украины 405 иностранных гражданам и лицам без гражданства.Об этом говорится в ответах Администрации президента и Государственной миграционной службы на запросы "Украинских новостей".В том числе украинцами стали 55 россиян и 54 сирийца.Также Порошенко прекратил украинское гражданство 1 567 лиц в 1-м полугодии (январе-июне) 2017 года.В свою очередь Миграционная служба уточнила, что среди принятых за 6 месяцев 2017 года в украинское гражданство 373 человека имели иностранное гражданство, а 47 были лицами без гражданства.
В частности, в текущем году Порошенко принял в гражданство Украины 55 граждан России, 54 - Сирии, 47 лиц без гражданства, 44 гражданина Армении, 35 - Афганистана и 31 - Молдовы.Еще 17 принятых в 2017 году в украинское гражданство лиц были гражданами Ирана, 16 - Грузии, 15 - Ливана, 11 - Узбекистана, 10 - Иордании.Также Порошенко принял в гражданство Украины 9 граждан Ирака, 8 - Азербайджана, по 7 - Египта и Пакистана, 6 - Нигерии, 5 - Туркменистана, по 4 - Беларуси и Казахстана, по 3 - Турции и Вьетнама, по 2 - Алжира и Туниса, по 1 - США, Бразилии, Литвы, Таджикистана, Кот д'Ивуара, Того, Ливии, Марокко, Судана и Палестины.При этом за 6 месяцев 2017 года Порошенко прекратил гражданство Украины почти 1,6 тыс. лиц."За этот период было прекращено гражданство Украины 1 567 лиц», - говорится в ответе Администрации.В частности, гражданство 1 280 лиц было прекращено в связи с выходом из украинского гражданства, 19 - вследствие потери гражданства, а 268 - по предусмотренным международными договорами основаниям...
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""По данным СБУ, на территории Украины уже погибли несколько тысяч российских военнослужащих и наемников", - сказал он.
Источник:https://censor.net.ua/n448769"
це від двох тисяч до не скінечності!
і треба казати кацяпських загарбників!!!
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Небоевые потери российской армии - до 3 тысяч солдат в год
https://www.svoboda.org/a/412427.html
____________________________
досить цікава статистика. можна лиш уявити масштаб втрат російсьої армії вУкраїні, якщо МО РФ не змогли їх втиснути в офіційну допустиму статистику, і путлеру довелось їх засекретити
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(Р. Хайнлайн, «Гражданин Галактики»).
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Ненависть до українців завжди присутня в росіянах,передається з молоком матері.
Часом спить, часом пробуджується...
По іншому не буде,поки ми самі себе не визволимо з братніх обіймів, не позбудимось комплексу меншовартості разом з нав'язаним руцкім язіком та матрьошечною культурою.
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Не буде там ніякого глузду,тим більше здорового.Нам бажано перервати всі зв'язки і повернутись на захід,вибудовувати в себе їхній менталітет,долучатися до їхньої спільноти в економічному та культурному плані і звичайно плекати своє,українське.
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мабуть ні.
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На борту его приветствовал штурман. Сказал, что капитан живёт в городе. Пока они беседовали, краны подняли на борт три длинных, плоских ящика.
- Что это вы грузите? - спросил ошеломлённый Бертрам.
- Это? Первые обратные пассажиры. Ребята, которым не повезло.»
(Бодо Узе. «Лейтенант Бертрам»)
А теперь «параллель»: «Теплоход подошёл ночью. Портовые рабочие занялись выгрузкой мешков с зерном и сахаром, ящиков с медикаментами, мясными консервами, банками сгущенного молока. Танкистам Жезлова и матросам «Комсомольца» предстояло поднять из трюмов странные домики с днищами в два слоя дубовых досок.
- Какие-то домики… - Игорь удивлённо посмотрел на Жезлова. - Наверное, перепутали при погрузке…
Жезлов ухмыльнулся - в тех самых домиках жильцами были танки Т-26. Он принимал на Ленинградском заводе каждую из пятидесяти машин этой первой партии, направляемой в республиканскую Испанию. При нём в сборочном цехе все пятьдесят обрастали досками: случись перехват «Комсомольца» фашистскими военными кораблями - маскировочные домики могли при обыске обмануть врага. Теперь их со всеми предосторожностями поднимали краном и ставили на ленту транспортёра.
- Гляди, Мальгинио, чтобы ни одного удара, чтобы ни одна дощечка не отошла - никто в порту догадаться не должен».
(Яков Резник. «Сотворение брони»).
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Положили в гроб, мать его об!
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А кто в мае 2016 года бил себя в грудь и орал на заседании СНБО, что сайт Ярчука "..дезинформационная провокация спецслужб РФ" ?
Прозрел, генерал? Ну лучше поздно, чем никогда...
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