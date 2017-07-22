 Трампа-младшего и Манафорта допросят по делу о российском вмешательстве в президентские выборы в США

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
Как сообщило руководство юридического комитета Сената, комитет не будет направлять в суд официальную повестку относительно показаний в слушаниях, запланированных на 26 июля, но "оставляет за собой право сделать это в будущем".
Дональд Трамп-младший и Пол Манафорт находятся в центре осуществляемого в Конгрессе и в министерстве юстиции расследования, в частности, из-за встречи, которую они провели во время президентской кампании в июне 2016 года с российской юристом Натальей Весельницькой. Сама Весельницькая 18 июля сообщила российскому телеканалу RT, что также готова свидетельствовать, чтобы "выяснить ситуацию, кто стоит за этой массовой истерией".
11 июля Трамп-младший обнародовал электронные письма, из которых следует, что он принял предложение встретиться с Весельницькой, когда ему сообщили, что она имеет компромат на кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон. Сын президента США отметил, что встреча не принесла никакой пользы.
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Доллар сдох.... Спасибо Хутин Пуйло.Покупка облигаций США это круто.
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