 Украина передаст в Международный суд ООН информацию о ДРГ, в состав которой входил Агеев, - Грицак

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга, который транслировал " 112 Украина " сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.
"СБУ приводит очередные доказательств российской агрессии, попыток дестабилизировать ситуацию в Украине, которые в ближайшее время будет предано в Международный суд в Гааге" - заявил глава СБУ.
По словам Грицака, будет передана информация о выявлении ДРГ так называемой четвертой отдельной мотострелковой бригады второго армейского корпуса "ЛНР". Во время боя два боевика были уничтожены, четыре - взяты в плен. В состав группы входили два гражданина РФ, один из них убит, второй - Агеев - задержан.
Напомним, ранее сообщалось, что в зоне АТО был ликвидирован ДРГ боевиков: в плен попал россиянин Виктор Агеев, контрактник из Алтайского края. Позже в Минобороны РФ заявили, что он в мае 2016 года уволился в запас и службу по контракту не проходил. В то же время мать Агеева сообщила, что ее сын в мае этого года прислал ей фотографию приказа о присвоении ему звания ефрейтора. Позже Агеев подтвердил украинским СМИ, что он является военным-контрактником Вооруженных сил РФ. Сейчас он содержится в СИЗО города Старобельска.
Отметим, что против Агеева открыто производство по статье о создании террористической группы или организации (ч. 1 ст. 258-3 УК).
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Усічні 2015р
у Верховній Раді був зареєстрований законопроект Віталія Купрія про
внесення змін до Конституції України для ратифікації Римського статуту.
Законопроект
передбачає доповнення статті 124 Конституції України положенням про те, що
"Україна може визнати юрисдикцію Міжнародного кримінального суду на умовах
Римського статуту Міжнародного кримінального суду".
Римський
статут Міжнародного кримінального суду був підписаний Україною ще у 2000
році. Наступного року Конституційний Суд України дійшов висновку, що деякі
положення Статуту не узгоджуються з статтею 124 Конституції України, а тому
приєднання України до цього Статуту відповідно можливе лише після внесення до
неї відповідних змін.
Верховна
Рада України у попередньому скликанні визнала юрисдикцію Міжнародного
Кримінального Суду (МКС) лише на період з 21 листопада 2013 року по 22
лютого 2014 року. Таким чином, можливості міжнародного правосуддя обмежені виключно
періодом Євромайдану та не охоплюють воєнні злочини під час конфлікту на
Донбасі. ЧОМУ???
До злочинів,
які розглядає МКС, належать геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини та
злочини агресії.
Після
ратифікації Римського статуту Україною, Міжнародний Кримінальний Суд володітиме
юрисдикцією щодо притягнення до відповідальності осіб, які вчинили
найжорстокіші порушення прав людини та гуманітарного права на території держави
або по відношенню до громадянина цієї держави.
В умовах збройного конфлікту на сході, подальша затримка з
ратифікацією буде зрадою тих, хто страждає від жахів війни. Вже 17 років
Україна відкладає у довгий ящик ратифікацію установчого документа Гаагського
суду. ЧОМУ???
http://amnesty.org.ua/bez-rubriki/p-yata-richnitsya-pidpisannya-ukrayinoyu-rimskogo-statutu-podalsha-zatrimka-ratifikatsiyi-ye-nedopustimoyu/
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«Кожен «ихтамнет» має стати «вонитута» - Грицак
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