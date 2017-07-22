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 Политика Украины
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Все про:Донбасс (15502) наемник (256) Международный суд ООН (54) Агеев (12) наемники РФ (17)

 Украина передаст в Международный суд ООН информацию о ДРГ, в состав которой входил Агеев, - Грицак

агеев

В ближайшее время Украина передаст в Международный суд ООН очередные доказательства о попытках РФ дестабилизировать ситуацию в Украине, в частности, информацию о ДРГ, в состав которой входил контрактник ВС РФ Виктор Агеев, задержанный на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга, который транслировал " 112 Украина " сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

"СБУ приводит очередные доказательств российской агрессии, попыток дестабилизировать ситуацию в Украине, которые в ближайшее время будет предано в Международный суд в Гааге" - заявил глава СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мать российского наемника Агеева приехала в Украину

По словам Грицака, будет передана информация о выявлении ДРГ так называемой четвертой отдельной мотострелковой бригады второго армейского корпуса "ЛНР". Во время боя два боевика были уничтожены, четыре - взяты в плен. В состав группы входили два гражданина РФ, один из них убит, второй - Агеев - задержан.

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне АТО был ликвидирован ДРГ боевиков: в плен попал россиянин Виктор Агеев, контрактник из Алтайского края. Позже в Минобороны РФ заявили, что он в мае 2016 года уволился в запас и службу по контракту не проходил. В то же время мать Агеева сообщила, что ее сын в мае этого года прислал ей фотографию приказа о присвоении ему звания ефрейтора. Позже Агеев подтвердил украинским СМИ, что он является военным-контрактником Вооруженных сил РФ. Сейчас он содержится в СИЗО города Старобельска.

Отметим, что против Агеева открыто производство по статье о создании террористической группы или организации (ч. 1 ст. 258-3 УК).

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вот...хорошо.и реклама предварительная эффективная
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Так матеріал який вибуховий! А якщо ще й "маманя" свою пісеньку вірно заспіває-взагалі бомба!
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Тепер хУЙЛО своїм "іхтамнет" не відморозиться!
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от через те й напевне, матір цого виб""дка в Україну притягли, для "толерантної" Європип картинка саме те, якраз на передодні Нормандського формату
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Не за просто так її сюди випустили- я в цьому впевнений.
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она могла им наобещать, а тут делать по-другому. Хотя коварная гебня наверняка подстраховалась..
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ЧОМУ паРАШЕНКА 3 РОКИ БЛОКУЄ РАТИФІКАЦІЮ РИМСЬКОГО СТАТУТУ????????

Усічні 2015р
у Верховній Раді був зареєстрований законопроект Віталія Купрія про
внесення змін до Конституції України для ратифікації Римського статуту.

Законопроект
передбачає доповнення статті 124 Конституції України положенням про те, що
"Україна може визнати юрисдикцію Міжнародного кримінального суду на умовах
Римського статуту Міжнародного кримінального суду".

Римський
статут Міжнародного кримінального суду був підписаний Україною ще у 2000
році. Наступного року Конституційний Суд України дійшов висновку, що деякі
положення Статуту не узгоджуються з статтею 124 Конституції України, а тому
приєднання України до цього Статуту відповідно можливе лише після внесення до
неї відповідних змін.

Верховна
Рада України у попередньому скликанні визнала юрисдикцію Міжнародного
Кримінального Суду (МКС) лише на період з 21 листопада 2013 року по 22
лютого 2014 року. Таким чином, можливості міжнародного правосуддя обмежені виключно
періодом Євромайдану та не охоплюють воєнні злочини під час конфлікту на
Донбасі. ЧОМУ???

До злочинів,
які розглядає МКС, належать геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини та
злочини агресії.

Після
ратифікації Римського статуту Україною, Міжнародний Кримінальний Суд володітиме
юрисдикцією щодо притягнення до відповідальності осіб, які вчинили
найжорстокіші порушення прав людини та гуманітарного права на території держави
або по відношенню до громадянина цієї держави.

В умовах збройного конфлікту на сході, подальша затримка з
ратифікацією буде зрадою тих, хто страждає від жахів війни. Вже 17 років
Україна відкладає у довгий ящик ратифікацію установчого документа Гаагського
суду. ЧОМУ???

http://amnesty.org.ua/bez-rubriki/p-yata-richnitsya-pidpisannya-ukrayinoyu-rimskogo-statutu-podalsha-zatrimka-ratifikatsiyi-ye-nedopustimoyu/
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Це тут до нібито українського президенту. Запитяння таке!
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_Сначала ответь на вопрос про стату. После, возможно, и на твой вопрос ответ получишь. Если ответа нет - сникни.
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чтиво для свиней из свинорейха! агеев не котрактник армии рф
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істіну глаголіш! і вапще у рф нєту нікакой армії, єнта всьо проїські міравога сімізма і лунафобії! доколє?.....
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вам свиньям незя кульпатся в дерьме без виноватых? вся история незалежности
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мішаня ти сща о петухє із фекалій скрепних вєщаєш, ілі же о стагагмітах вєдаєш?
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Юридическая часть должна двигаться, это хорошо.
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показали бы фотку с последней странички военного, где есть отметка о увольнении в запас! и не носят солдаты армии РФ с собой документы совсем
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нє в бовь а в глаз! поєліку нєту в гасударствє срепном армії нікакой, так і дакУмєнтов бить нє магьоть. то всє біньдєравці па заказу гасдепа акаянага придумалі!
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как вам, свиньям, хочется бдсм- агрессии РФ зачем?
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бдсм..это любимая игра расеян..не зря ты ее вспомнил..
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А захват Крыма? Разве этого мало, там и доказывать ничего не надо - на украинской территории стоит рашен флаг и войска, а также пуйло и медведеф иногда там отдыхают.
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Теперь все сопли о том,что "ихтамнет" "онижедети""ихобманули""мыженезнали" и прочую срань пропускать через ООН.
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