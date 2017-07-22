 Украина передаст в Международный суд ООН информацию о ДРГ, в состав которой входил Агеев, - Грицак

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга, который транслировал " 112 Украина " сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

"СБУ приводит очередные доказательств российской агрессии, попыток дестабилизировать ситуацию в Украине, которые в ближайшее время будет предано в Международный суд в Гааге" - заявил глава СБУ.

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По словам Грицака, будет передана информация о выявлении ДРГ так называемой четвертой отдельной мотострелковой бригады второго армейского корпуса "ЛНР". Во время боя два боевика были уничтожены, четыре - взяты в плен. В состав группы входили два гражданина РФ, один из них убит, второй - Агеев - задержан.

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне АТО был ликвидирован ДРГ боевиков: в плен попал россиянин Виктор Агеев, контрактник из Алтайского края. Позже в Минобороны РФ заявили, что он в мае 2016 года уволился в запас и службу по контракту не проходил. В то же время мать Агеева сообщила, что ее сын в мае этого года прислал ей фотографию приказа о присвоении ему звания ефрейтора. Позже Агеев подтвердил украинским СМИ, что он является военным-контрактником Вооруженных сил РФ. Сейчас он содержится в СИЗО города Старобельска.

Отметим, что против Агеева открыто производство по статье о создании террористической группы или организации (ч. 1 ст. 258-3 УК).