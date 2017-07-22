 "Прямо сейчас проходит встреча Агеева с матерью ", - Грицак заявил, что встречу для российского военного организовала СБУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга, который транслировал " 112 Украина ", сообщил глава СБУ Василий Грицак.
"Прямо сейчас проходит встреча Агеева с матерью ", - сказал он.
Грицак надеется, что после этой встречи мать военнослужащего расскажет на родине правду о российских военнослужащих на Донбассе и обратится к президенту России Владимиру Путину.
Напомним, ранее сообщалось, что в зоне АТО был ликвидирован ДРГ боевиков: в плен попал россиянин Виктор Агеев, контрактник из Алтайского края. Позже в Минобороны РФ заявили, что он в мае 2016 года уволился в запас и службу по контракту не проходил. В то же время мать Агеева сообщила, что ее сын в мае этого года прислал ей фотографию приказа о присвоении ему звания ефрейтора. Позже Агеев подтвердил украинским СМИ, что он является военным-контрактником Вооруженных сил РФ. Сейчас он содержится в СИЗО города Старобельска.
Отметим, что против Агеева открыто производство по статье о создании террористической группы или организации (ч. 1 ст. 258-3 УК).
3439 100
В Международный суд ООН переданы тысячи страниц доказательств относительно финансирования Россией терроризма, - Грицак(39)
СБУ инициирует обсуждение уголовной ответственности за пособничество России в гибридной войне(17)
Грицак о российской пропаганде: Для сторонников "путинского русского мира" должна остаться только "киселевско-соловьевская" площадка(25)
Грицак об обысках в офисах "Яндекса": "Мы там нашли много чего интересного, и это интересное связано с Россией"(40)
Огляд блогосфери від UAINFO. 1 липня 2016(0)
Граждане России могли бы въезжать в Украину по заграничным биометрическим паспортам, - Грицак. ВИДЕО(88)
Грицак призвал ведомства действовать слажено в вопросе запрета въезда в Украину: "Мы не должны отслеживать каждую певицу и актрису. Реагировать будем только в случае угрозы нацинтересам"(21)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
за кожного вбитого Українця.
Смерть кацапам-окупантам і тільки смерть
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Это как чуму заговорами изводить))) тоже мне "шаман порошенковский")))
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Въехали не напрямую через Россию, потому что у матери ефрейтора нет заграничного паспорта. Мы очень опасались, что по внутреннему паспорту ее не пропустят наши, российские пограничники. А украинские пограничники знали, что у Светланы с собой нет заграничных документов. Украинская сторона согласилась в виде исключения принять Светлану Викторовну по внутреннему российскому паспорту. Источник: https://censor.net.ua/n448725
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Вот так оно и будет... Проверено временем и действиями кремля...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Где журналисты и представители мировых СМИ?
Если ТАКОЙ повод не использовать в войне с парашией, то я чего то не понимаю...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Впрочем, и сбрасывать можно без парашюта. Результат тот же.
Ответить
Ответить
Ответить
Проживало 60 человек: во Львове дотла сгорел цыганский таборВо Львове в ночь на субботу, 22 июля, сгорело самовольное поселение цыган, которое в начале лета обустроили жители Закарпатской области.Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.Сотрудники патрульной полиции обнаружили задымление и огонь во время патрулирования территории одного из торговых центров на улице Конюшинная. На момент прибытия силовиков в поселении не осталось ни одного жителя. В этом время на месте происшествия догорали остатки временных конструкций.По данным информагентства, на территории самовольного поселения проживало около 60 человек, в том числе 20 детей. Этой ночью его обитатели выехали поездами в Закарпатье.При этом журналисты отмечают, что с июня во Львове появилось большое количество лиц цыганской национальности из Закарпатской области, которые досаждали туристам попрошайничеством и совершали кражи.
https://antikor.com.ua/articles/180915-prohivalo_60_chelovek_vo_ljvove_dotla_sgorel_tsyganskij_tabor
...
Ответить
Ответить
Ответить
и пожурит синулю шо не получила 1 500 000 рубликов
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Да он как бэ в курсе...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Где толпы журналистов на вокзале?
Где задушевное выступление Пороха про гуманизм?
ЭТО ТАК, МЛЯТЬ МЫ ВЕДЁМ ИНФОРМАЦИОННУЮ ВОЙНУ?
Только блеять про неспособность найти убедительные для Запада доказательства способны!!!!!!!!!
22.07.2017 12:45
амфаш
У кого есть возможность - разгоняйте новость по сетям!
Кто тут хвастался доступом к начальству? Стучите им по головам!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
"Мы обращаемся к прогрессивной общественности человечества!"
Ответить
Ответить
Давай про котиков, или про Проклятого Порошеко!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Где толпы журналистов на вокзале?
Где задушевное выступление Пороха про гуманизм?
ЭТО ТАК, МЛЯТЬ МЫ ВЕДЁМ ИНФОРМАЦИОННУЮ ВОЙНУ?
Только блеять про неспособность найти убедительные для Запада доказательства способны!!!!!!!!!
22.07.2017 12:45
амфаш
У кого есть возможность - разгоняйте новость по сетям!
Кто тут хвастался доступом к начальству? Стучите им по головам!
Ответить
Ответить
Про це вона розповіла в інтерв'ю виданню "Радіо Свобода".
Ответить
Ответить