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 Политика Украины
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Все про:армия РФ (6682) задержание (6006) СБУ (14625) Донбасс (15502) Грицак Василий (289)

 "Прямо сейчас проходит встреча Агеева с матерью ", - Грицак заявил, что встречу для российского военного организовала СБУ

грицак

Служба безопасности Украины организовала в субботу встречу российского военнослужащего Виктора Агеева, задержанного на Донбассе, с его матерью.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга, который транслировал " 112 Украина ", сообщил глава СБУ Василий Грицак.

"Прямо сейчас проходит встреча Агеева с матерью ", - сказал он.

Грицак надеется, что после этой встречи мать военнослужащего расскажет на родине правду о российских военнослужащих на Донбассе и обратится к президенту России Владимиру Путину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Международный суд ООН переданы тысячи страниц доказательств относительно финансирования Россией терроризма, - Грицак

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне АТО был ликвидирован ДРГ боевиков: в плен попал россиянин Виктор Агеев, контрактник из Алтайского края. Позже в Минобороны РФ заявили, что он в мае 2016 года уволился в запас и службу по контракту не проходил. В то же время мать Агеева сообщила, что ее сын в мае этого года прислал ей фотографию приказа о присвоении ему звания ефрейтора. Позже Агеев подтвердил украинским СМИ, что он является военным-контрактником Вооруженных сил РФ. Сейчас он содержится в СИЗО города Старобельска.

Отметим, что против Агеева открыто производство по статье о создании террористической группы или организации (ч. 1 ст. 258-3 УК).
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Ничего мать не расскажет и не обратится к Хуйлу! Дадут пару тысчёнок рупелей и всё!
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или просто исчезнет, в лесу, в дороге или спрячут в дурку. В зависимости от вреда, который могут причинить ее откровения. Самое мудрое решение было бы с ее стороны отсидеться где-то в Украине или лучше в другой нейтральной стране пока людоедский режим не рухнет.
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Кацапи повинні залятися своєю кровю за кожний клаптик Української землі,
за кожного вбитого Українця.

Смерть кацапам-окупантам і тільки смерть
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Отвезите эту мать с её вылупком на похороны наших бойцов.
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Капец! Даже в субботу?! А как же выходной? Не жалеют себя , сердешные...
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В Днепре надо проводить встречу , в госпитале .
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ИХТАМНЕТ!!!... пусть прощение просит у Украинцев и Семей погибших, по ТВ 24 часа в сутки показывать...
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бля,праздник,а нашим пацанам там тоже организовуют???
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Пусть встретится с материями, сыновей которых убили такие, как Ее сынок! За что? Чего они в Украине? Что они тут забыли?
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Экскурсию ей бы в больныцу им. Мечникова в Днепре в палаты с нашими безрукими и безногими хлопцами.
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Не маю ні найменшого сумніву в тому, що їй не нададуть змогу в рашці до хУЙЛА з цим звернутися. Зникне на тих просторах-та й по всьому. Це треба робити в Україні в присутності світових ЗМІ.
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Может ему пальчиком погрозить и выпустить? Какую правду мамашка расскажет на родине. Она расскажет то что увидит в передаче Соловьёва.
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Грицак зря надеется. Никому в кацапии правда не нужна.Потому как тупое зомбированное быдло они.Включая и мамашу этого ублюдка.
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этот Грицак "дурака включил"!!!!Грицак надеется, что после этой встречи мать )))))
Это как чуму заговорами изводить))) тоже мне "шаман порошенковский")))
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Вот там её и посадить пусть со своим сыночком там и сидит , после всех оскарблений Украинцев.
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Всё лучшее, что должно было быть в нём, стекло по жопе этой мамаши и осталось грязным пятном на матрасе.
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Это нарушение закона и всех мыслимых моральных норм ,он должен не с мамашей а с Украинскими червями давно встречу проводить ,а так конечно они будут сюда лезть,как тараканы ,наливают-отпускают-убивай Украинцев сколько влезет ...
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Глупость и фейк , так как на возраст она не подходит. И фото цветное , а тогда не было фото цветного.
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с сарказмом совсем не знакомы?даже шапочно?
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Что же эта бедолашная с 1943 года до сих пор в одном и том же платье ходит? Молодильных яблочек нажралась, а платьице небось до дыр заносила. Сама-то за полвека хоть разик в баньке была? А на педикулез и чесотку гитлерюгендшу проверяли? Хоть какую нибудь санобработку на границе делали? А то неровен час, заразит чем нибудь непотребным наше славное и доблестное СБУ...
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Зачем этих ублюдков берут в плен .......по тихому расстреляли и все
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на обмен оставить определенное колличество.... остальных в расход
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Нафига? Этого террориста отпустят, а наших?
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А далі що, його випустять чи обміняють? Хай сидить у в'язниці до кінця життя і відбудовує Донбас разом зі своєю матінкою.
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Это так важно для СБУ устроить встречу. Мамаша все знала и знает чем занимается ее сынок
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После обработки ФСБ/ГРУ (по приезду на расею) она на всех госканалах раскажет, что не смогла встретиться с сыном (киевская хунта не разрешила) и вся рашавата этому поверит!!!
Вот так оно и будет... Проверено временем и действиями кремля...
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Якщо до цього не буде її зустрічі зі ЗМІ в Україні-саме так і буде.
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После встречи с сыном - сразу в студию 5 канала или УТ1. Иначе завтра она запоёт со слов плешивого. Должен быть момент истины.
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Він утримувався в Старобельську-мабуть, і зустріч там проходить. Там спокійніше. От де може відбутися прес-конференція-навіть не уявляю.
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Про место встречи как раз не говорят. Мне кажется, что она где-то в Харькове.. Как раз поезд из Минска ходит..
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ГДЕ ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ?
Где журналисты и представители мировых СМИ?
Если ТАКОЙ повод не использовать в войне с парашией, то я чего то не понимаю...
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Сам чекаю-час ще є. Адже це може бути чималою бомбою під трон хУЙЛА.
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Овце вбить в голову гвоздь "сотку", барану - "стодвадцатку" и выкинуть нахрен за поребрик...
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Так СБУ или всё же Медведчук притащил ватную свиноматку в Украину?
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Грицак доки ей делает и легенду, и агееву обратно в московию на парашюте будут забрасывать с новой биографией. Но сбрасывать её надо прямо над Барнаулом, потому что на поезде она до Барнаула живой не доедет.
Впрочем, и сбрасывать можно без парашюта. Результат тот же.
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Агеев всех сдал, он в россии уже труп.. А в украинской тюрьме он дождётся смерти плешивого и может даже вернётся домой.
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ну, если СБУ подтянула мамашку, может сможет вытащить еще инфу. Давление, через родню, прием не новый.
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...Проживало 60 человек: во Львове дотла сгорел цыганский табор"Прямо сейчас проходит встреча Агеева с матерью ", - Грицак заявил, что встречу для российского военного организовала СБУ - Цензор.НЕТ 5259
Проживало 60 человек: во Львове дотла сгорел цыганский таборВо Львове в ночь на субботу, 22 июля, сгорело самовольное поселение цыган, которое в начале лета обустроили жители Закарпатской области.Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.Сотрудники патрульной полиции обнаружили задымление и огонь во время патрулирования территории одного из торговых центров на улице Конюшинная. На момент прибытия силовиков в поселении не осталось ни одного жителя. В этом время на месте происшествия догорали остатки временных конструкций.По данным информагентства, на территории самовольного поселения проживало около 60 человек, в том числе 20 детей. Этой ночью его обитатели выехали поездами в Закарпатье.При этом журналисты отмечают, что с июня во Львове появилось большое количество лиц цыганской национальности из Закарпатской области, которые досаждали туристам попрошайничеством и совершали кражи.

https://antikor.com.ua/articles/180915-prohivalo_60_chelovek_vo_ljvove_dotla_sgorel_tsyganskij_tabor

...
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Не в коня корм ! Буде мовчати як риба, тільки рота відкріє- інфаркт станеться....
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скорее всего привезла "маляву" сынку от ХУЙЛА)))
и пожурит синулю шо не получила 1 500 000 рубликов
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Хоть доехала.. Другие жёны-мамаши-папаши вообще сидели с языками в жопах..
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Думаю , что она приехала просить , чтобы его не обменяли , иначе станет "долгожителем" .
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ишь как гэбнявых корежит...не нравятся им пропагандистские ходы СБУ .пленный он и есть пленный.и чем больше резонанс вокруг него-тем эффективнее его можно использовать в борьбе против агрессора.
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Хорошего здоровья вам и вашей родне уважаемый.
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Снова этого заблудившегося кацапа обменяют на кого нибудь кота в мешке типа Савченко, это ж надо было 2х грушников на одну завербованую кобылу обменять.
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Мы же люди а это признак великодушия и благородства нашего уважаемого Президента Петра Алексеевича.
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Сбу оплатила проезд по територии украины.а с днепра до констахи не проедеш.куча блокпостов.карманы повыварачивают в поисках гранаты.намекнут :а если найду? Да еще водители маршруток за 4.50 сука удавятся
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А ви что хотели-как по бульвару в Париже? У нас война и надо принимать все как есть.
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Это ход конем в ответ тем кто держит наших задержанных в России.Вы нам камень а мы вам хлебом отвечаем.А Президент возьми и помилуй этого российского солдата чтоб показать всему миру свою доброту.
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Грицак слабоумный? Нет? Так может к каждой падлюке мотающей срок за сепаратизм, наемничество, терроризм и пр.пр. запускать их выродивших самок? А шо? Они , может быть, будут блеять в родных мухосрансках правду о своих придурках, обратятся к педофилу, а там , глядишь, и колличество в качество перерастет, и ботоксную крысу замучает стыд и раскаяние. Петр, вы вроде по слухам вместо работы из соцсетей не вылазите. Ну шо за хуйня! Шо за придурков вы порассаживали вокруг себя !?
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Слабоумие у вас а в СБУ дураков не держат и господин Грицак знает что делает а с вашей колокольни разве мыльные пузыри пускать.
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"Грицак надеется, что после этой встречи мать военнослужащего расскажет на родине правду о российских военнослужащих на Донбассе и обратится к президенту России Владимиру Путину."
Да он как бэ в курсе...
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aha ha kak by ne tak ! eta sterva esho k solovjovo-kiselju na TV popolzjot i raskazhet pro pytki u hunty...
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Млин! Где сообщения об этом во всех новостных каналах?
Где толпы журналистов на вокзале?
Где задушевное выступление Пороха про гуманизм?
ЭТО ТАК, МЛЯТЬ МЫ ВЕДЁМ ИНФОРМАЦИОННУЮ ВОЙНУ?
Только блеять про неспособность найти убедительные для Запада доказательства способны!!!!!!!!!
22.07.2017 12:45
амфаш

У кого есть возможность - разгоняйте новость по сетям!
Кто тут хвастался доступом к начальству? Стучите им по головам!
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Валерьяночки випейте а то не дай Бог инсульт или инфаркт схватите.
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Да мне похер, я своё пожил! Одно прошу Бога - инфаркт вместо инсульта!
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А может ни того ни другого-пойдите лучше в парк на скамеечке посидеть да на женщин глядеть пока лето а не терять время здесь-вам же за это никто не платит денег.
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a zrja....oni etovo neocenjat - a poschitajut kak samo saboi ponjatnoe , tipa - "im pologaetsa"
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ДА ПРИ ЧЁМ ТУТ ВАТА?
"Мы обращаемся к прогрессивной общественности человечества!"
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Лёня, не лезь в вопросы, которых ты не понимаешь!
Давай про котиков, или про Проклятого Порошеко!
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na rasise ? a tam takoe e vobshe ? prosta pokuite evo i v Gaagu - pustj mamasha na sude so svoim ubljudkom obshaetsa.
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они ничего не оценят...оценят адекватные люди и страны.плюс-это неоспоримое доказательство присутствия действующего российского военного на территории украины.подтвержденное встречей с матерью.еще пару строчек в гаагу.
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esli eto delaetsa dlja Gaagi - to soglasen. no mne pochemu to kazhetsa shto eto projavlenie blagorodnosti - a otveta s toi storony nebude
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Мать пленного россиянина Агеева встретилась с сыном в Украине: фотофакт https://www.obozrevatel.com/crime/40869-mat-plennogo-rossiyanina-ageeva-vstretilas-s-syinom-v-ukraine.htm
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Млин! Где сообщения об этом во всех новостных каналах?
Где толпы журналистов на вокзале?
Где задушевное выступление Пороха про гуманизм?
ЭТО ТАК, МЛЯТЬ МЫ ВЕДЁМ ИНФОРМАЦИОННУЮ ВОЙНУ?
Только блеять про неспособность найти убедительные для Запада доказательства способны!!!!!!!!!
22.07.2017 12:45
амфаш

У кого есть возможность - разгоняйте новость по сетям!
Кто тут хвастался доступом к начальству? Стучите им по головам!
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Акторка Римма Зюбіна, яка зіграла головну роль в українському фільмі "Гніздо горлиці", розповіла, що почала менше зніматись в кіно, бо зараз займається волонтерством."Я зараз зайнялася волонтерством: мій син - на фронті і я допомагаю. 20 березня, одразу після анексії Криму, я відмовилася зніматися в російських проектах", - розповіла акторка. "Сьогодні росіяни грають в головних ролях в серіалах, які знімаються для українських телеканалів. Про це всі мовчать, але знову наші актори на других і третіх ролях. І я не знаю, скільки ще крові має пролитися в цій країні і скільки "майданів" відбутися, щоб щось змінилося..- такі різні дві матері .

Про це вона розповіла в інтерв'ю виданню "Радіо Свобода".
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Идет информационная война, такие шаги нужны для правильной контрпропаганды. Я не смогу описать сейчас всех преймуществ от такого шага, но это нужно что увидели ватники, вменяемые расеяне, наши ватники, западные сми.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Прямо сейчас проходит встреча Агеева с матерью ", - Грицак заявил, что встречу для российского военного организовала СБУ
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