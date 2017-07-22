 В Международный суд ООН переданы тысячи страниц доказательств относительно финансирования Россией терроризма, - Грицак

В Международный суд ООН переданы тысячи страниц доказательной базы относительно финансирования Россией терроризма. Об этом сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на " 112 Украина ".
"Как вы знаете, Украина инициировала иск в Международный суд ООН относительно поддержки Российской Федерацией терроризма на востоке нашей страны. Мы передали тысячи страниц документов, документальных доказательств преступлений РФ на Донбассе и в Крыму", - сказал Грицак.
Напомним, 16 января Министерство иностранных дел Украины подало иск по поводу нарушения Россией Конвенции ООН по противодействию финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Международный суд ООН в Гааге. Украина требует от РФ прекращения финансирования незаконных вооруженных формирований на Донбассе и восстановления деятельности Меджлиса в оккупированном Крыму.
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Тщательно готовись к брифингу...
По команде фас - все сюда рынулись...
Прав Senator, псы они позорные..
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"Мы усомнились в прекращении огня в момент его объявления ибо знаем, что этот раз не будет отличаться от предыдущих. Режим лжет, русские лгут и не имеют серьезных намерений для достижения перемирия".
"Русские двуличны, они откладывают переговоры со дня на день и являются частью проблемы, а не ее решением".
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"Совет Безопасности ООН призвал стороны проявлять максимальную сдержанность и не допускать никаких нарушений режима прекращения огня. Члены Совета подчеркнули, что в зоне разъединения не должно вестись никакой военной деятельности".
У них там готофые формы озабоченности - в бланке нужное подчеркнуть.
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быдло взяло власть в 1917 огоду..........
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Мені часто ставлять це запитання, і я вважаю його дурним. Але наважуся спитати у тебе. Як закінчиться ця війна і за яких умов?
Все буде дуже просто: на окуповані території заходять ЗСУ, "немиті" тікають у жіночих сукнях у бік Ростова. Потім буде розплата від хлопців, які з Донбассу воюють за ЗСУ. "Вата" боїться цих хлопців більше, ніж привидів, бо толерантність до ворогів у них нульова. Цим хлопцям допоможуть також ті, хто весь час працював на перемогу. Це буде їхня ніч, їхнє право на помсту, і ніхто не зможе у них це відібрати.
Потім "денацифікація" на кшталт тієї, яка була в Німеччині. Колаборанти та зрадники, яким пощастить втекти, частково засядуть в РФ, частково їх знищить Росія як небажаних свідків.
Ми виграємо цю війну саме на умовах переможців. Інакше бути не може - нам загиблі не пробачать, якщо здамося або відступимо.
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Усічні 2015р
у Верховній Раді був зареєстрований законопроект Віталія Купрія про
внесення змін до Конституції України для ратифікації Римського статуту.
Законопроект
передбачає доповнення статті 124 Конституції України положенням про те, що
"Україна може визнати юрисдикцію Міжнародного кримінального суду на умовах
Римського статуту Міжнародного кримінального суду".
Римський
статут Міжнародного кримінального суду був підписаний Україною ще у 2000
році. Наступного року Конституційний Суд України дійшов висновку, що деякі
положення Статуту не узгоджуються з статтею 124 Конституції України, а тому
приєднання України до цього Статуту відповідно можливе лише після внесення до
неї відповідних змін.
Верховна
Рада України у попередньому скликанні визнала юрисдикцію Міжнародного
Кримінального Суду (МКС) лише на період з 21 листопада 2013 року по 22
лютого 2014 року. Таким чином, можливості міжнародного правосуддя обмежені виключно
періодом Євромайдану та не охоплюють воєнні злочини під час конфлікту на
Донбасі. ЧОМУ???
До злочинів,
які розглядає МКС, належать геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини та
злочини агресії.
Після
ратифікації Римського статуту Україною, Міжнародний Кримінальний Суд володітиме
юрисдикцією щодо притягнення до відповідальності осіб, які вчинили
найжорстокіші порушення прав людини та гуманітарного права на території держави
або по відношенню до громадянина цієї держави.
В умовах збройного конфлікту на сході, подальша затримка з
ратифікацією буде зрадою тих, хто страждає від жахів війни. Вже 17 років
Україна відкладає у довгий ящик ратифікацію установчого документа Гаагського
суду. ЧОМУ???
http://amnesty.org.ua/bez-rubriki/p-yata-richnitsya-pidpisannya-ukrayinoyu-rimskogo-statutu-podalsha-zatrimka-ratifikatsiyi-ye-nedopustimoyu/
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Такое содержание и постановлении суда будет.
Не более.
Это - наруку агрессору, выдающиму свою агрессию за якобы помощь в якобы гражданской войне.
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Про це заявив голова СБУ Василь Грицак.
За його інформацією, Путін віддав Суркову нове завдання щодо України - перезавантаження чинної влади в Україні. Місцем для провокацій обрали столицю України - Київ.
"Лише протягом тижня, з 28 червня по 4 липня, СБУ викрила 6 спроб з боку російської сторони організувати акції протесту біля Посольства Польщі. Російські куратори вимагали провести у Києві акції протесту щодо річниці Волинської трагедії", - розповів Грицак.
За його даними, 5 липня СБУ попередила 7 спробу провокацій теж біля польського посольства. Ціна акції - 3 тисячі доларів. Найняті псевдоактивісти мали принести з собою шибеницю і навкруги розлити червону фарбу. А також підпалити фото відомих польських діячів.
Українські спецслужби затримали провокаторів, які розказали інформацію про замовників. http://24tv.ua/putin_dav_surkovu_nove_zavdannya_shhodo__ukrayini_n844435
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А потому сколько и каких бы доказательств им не предъявили Грузия, Украина, Молдова, сирийцы - все это коту под хвост!
_Рассчитывать и надеяться мы можем только на самих себя.
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