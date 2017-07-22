 В Международный суд ООН переданы тысячи страниц доказательств относительно финансирования Россией терроризма, - Грицак

В Международный суд ООН переданы тысячи страниц доказательной базы относительно финансирования Россией терроризма. Об этом сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на " 112 Украина ".

"Как вы знаете, Украина инициировала иск в Международный суд ООН относительно поддержки Российской Федерацией терроризма на востоке нашей страны. Мы передали тысячи страниц документов, документальных доказательств преступлений РФ на Донбассе и в Крыму", - сказал Грицак.

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Напомним, 16 января Министерство иностранных дел Украины подало иск по поводу нарушения Россией Конвенции ООН по противодействию финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Международный суд ООН в Гааге. Украина требует от РФ прекращения финансирования незаконных вооруженных формирований на Донбассе и восстановления деятельности Меджлиса в оккупированном Крыму.