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 Политика Украины
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 В Международный суд ООН переданы тысячи страниц доказательств относительно финансирования Россией терроризма, - Грицак

грицак

СБУ передала тысячи страниц документов, документальных доказательств преступлений РФ на Донбассе и в Крыму.

В Международный суд ООН переданы тысячи страниц доказательной базы относительно финансирования Россией терроризма. Об этом сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на " 112 Украина ".

"Как вы знаете, Украина инициировала иск в Международный суд ООН относительно поддержки Российской Федерацией терроризма на востоке нашей страны. Мы передали тысячи страниц документов, документальных доказательств преступлений РФ на Донбассе и в Крыму", - сказал Грицак.

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Напомним, 16 января Министерство иностранных дел Украины подало иск по поводу нарушения Россией Конвенции ООН по противодействию финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Международный суд ООН в Гааге. Украина требует от РФ прекращения финансирования незаконных вооруженных формирований на Донбассе и восстановления деятельности Меджлиса в оккупированном Крыму.

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Ох і яскраво палахкотітеме зараз над рашкою!
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Гаага ждет тебя,не дождеться,плешивая педофильская мразь!
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Одолевают смутные сомнения почему то.Люди мягкотелые стали .
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...може, все ж такі українською "дочекається"?
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Дякую. Русизми весь час проскакують, грець їх бери!
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обезьяну с гранатой все боятся трогать. пока граната еще в руке.. но когда ее не станет ох тогда будет...
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Такие как Грицак в службе безопасности, а так же в генштабе и т.д под чутким руководством барыги не дают принять справедливый закон об оккупированных территориях и признать кто агрессор и оккупант.
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Aleks_15 - та ладно тебе, экспэрт Ты лучше скажи чей Крым
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Не отвечайте им. Просто в спам. Они начнут отвечать сами себе - в итоге частенько получаются забавные геометрические фигуры.
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Присутствовал при сим событии или телевизор рассказал?
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Может почтальон шо накосячил или в не те руки доказательства попали,но почему то зеркаль не смогла в суде международном доказать финансирования рашкой терористов
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Не прикидывайся валенком или надо ответов за смену настрелять, 19 апреля Международный суд ООН в Гааге отказался удовлетворить исковые требования Украины относительно временных мер против России за спонсирование терроризма.Суду оказалось мало доказательств Украины по финансированию терроризма Россией
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доказывать финансирование будут в суде.суд принял исковое заявление к производству .а то что временные меры не приняли-так постоянные примут
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А Грицак щойно передав-до чого тут той суд? Само ти валянок!
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В котором хоть часу,не в обеденный перерыв
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первым террористом на РАБссии стал Петр первый,заваливший миллион рюсскага быдла в 1696 году....
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Террористом намер 2 можно считать Михаила Тухачевского который завалил миллион рюсскага быдла на Тамбовщине в 1920-21 году,Генерал Антонов предателем оказался рюсскага быдла...
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Ого, сколько ольгинцев припёрлось!
Тщательно готовись к брифингу...
По команде фас - все сюда рынулись...
Прав Senator, псы они позорные..
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хунта, ну от навіщо ви одразу кацапську тварючку забанили? якраз маю час та натшнення трішки познущатися з них
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За такие вещи и Грицак и власть в целом должны быть осуждены за измену Украине ибо речь должна идти исключительно о том,что россия и есть оккупант ,захватчик ,агрессор а все эти мансы с финансированием терроризма делаются,чтобы помочь хуйлу спрыгнуть ...
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Не так категорично, але впринципі згоден. Через це і ЛДНР не треба визнавати терористичними організаціями, оскільки ведення агресивної війни проти суверенної держави і підтримка терористів це різні речі і наслідки за них теж різні.
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Иона Якир завалил миллион рюсскага быдла в Поволжье Астрахани Самаре и Саратове,помогали ему 100 000 китайских ДОБРОВОЛЬЦЕВ...
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низачто не угадаете, кто это сказал:
"Мы усомнились в прекращении огня в момент его объявления ибо знаем, что этот раз не будет отличаться от предыдущих. Режим лжет, русские лгут и не имеют серьезных намерений для достижения перемирия".
"Русские двуличны, они откладывают переговоры со дня на день и являются частью проблемы, а не ее решением".
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речь идёт видимо о Сирии: "режим лжет, русские лгут"
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Да, правильно. Это в июле сказал агентству Reuters майор аль Раис, представитель Свободной Сирийской Армии. Ничего не напоминает?

"Совет Безопасности ООН призвал стороны проявлять максимальную сдержанность и не допускать никаких нарушений режима прекращения огня. Члены Совета подчеркнули, что в зоне разъединения не должно вестись никакой военной деятельности".
У них там готофые формы озабоченности - в бланке нужное подчеркнуть.
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а на рюсский народ мне НАСРАТЬ....В.И.чЛенин Том 35
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"....ибо я большевик" - кацапи вчіть історію хоча б по совіцьких підручниках
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Генерал Деникин был прав..за рюсскае дерьмо не стоит отдавать свою ЖИЗНЬ.... быдло пля....
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Ютуб.Народный артист СССР Георгий Жженов :
быдло взяло власть в 1917 огоду..........
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Единожды прочитав кого то,я запоминаю цитату на всю ЖИЗНЬ....рюссишэ швайны.........
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Фашик Донецький: Ми виграємо цю війну саме на умовах переможців. Інакше бути не може

Мені часто ставлять це запитання, і я вважаю його дурним. Але наважуся спитати у тебе. Як закінчиться ця війна і за яких умов?

Все буде дуже просто: на окуповані території заходять ЗСУ, "немиті" тікають у жіночих сукнях у бік Ростова. Потім буде розплата від хлопців, які з Донбассу воюють за ЗСУ. "Вата" боїться цих хлопців більше, ніж привидів, бо толерантність до ворогів у них нульова. Цим хлопцям допоможуть також ті, хто весь час працював на перемогу. Це буде їхня ніч, їхнє право на помсту, і ніхто не зможе у них це відібрати.

Потім "денацифікація" на кшталт тієї, яка була в Німеччині. Колаборанти та зрадники, яким пощастить втекти, частково засядуть в РФ, частково їх знищить Росія як небажаних свідків.

Ми виграємо цю війну саме на умовах переможців. Інакше бути не може - нам загиблі не пробачать, якщо здамося або відступимо.
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ЧОМУ паРАШЕНКА 3 РОКИ БЛОКУЄ РАТИФІКАЦІЮ РИМСЬКОГО СТАТУТУ????????

Усічні 2015р
у Верховній Раді був зареєстрований законопроект Віталія Купрія про
внесення змін до Конституції України для ратифікації Римського статуту.

Законопроект
передбачає доповнення статті 124 Конституції України положенням про те, що
"Україна може визнати юрисдикцію Міжнародного кримінального суду на умовах
Римського статуту Міжнародного кримінального суду".

Римський
статут Міжнародного кримінального суду був підписаний Україною ще у 2000
році. Наступного року Конституційний Суд України дійшов висновку, що деякі
положення Статуту не узгоджуються з статтею 124 Конституції України, а тому
приєднання України до цього Статуту відповідно можливе лише після внесення до
неї відповідних змін.

Верховна
Рада України у попередньому скликанні визнала юрисдикцію Міжнародного
Кримінального Суду (МКС) лише на період з 21 листопада 2013 року по 22
лютого 2014 року. Таким чином, можливості міжнародного правосуддя обмежені виключно
періодом Євромайдану та не охоплюють воєнні злочини під час конфлікту на
Донбасі. ЧОМУ???

До злочинів,
які розглядає МКС, належать геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини та
злочини агресії.

Після
ратифікації Римського статуту Україною, Міжнародний Кримінальний Суд володітиме
юрисдикцією щодо притягнення до відповідальності осіб, які вчинили
найжорстокіші порушення прав людини та гуманітарного права на території держави
або по відношенню до громадянина цієї держави.

В умовах збройного конфлікту на сході, подальша затримка з
ратифікацією буде зрадою тих, хто страждає від жахів війни. Вже 17 років
Україна відкладає у довгий ящик ратифікацію установчого документа Гаагського
суду. ЧОМУ???

http://amnesty.org.ua/bez-rubriki/p-yata-richnitsya-pidpisannya-ukrayinoyu-rimskogo-statutu-podalsha-zatrimka-ratifikatsiyi-ye-nedopustimoyu/
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Якобы финансирование терроризма, а отнюдь не оккупацию доказывают власти Украины.
Такое содержание и постановлении суда будет.
Не более.
Это - наруку агрессору, выдающиму свою агрессию за якобы помощь в якобы гражданской войне.
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На закритій нараді вищого керівництва Російської Федерації у травні цього року Путін розкритикував свого радника Владислава Суркова за провал операції щодо дестабілізації громадсько-політичної ситуації в Україні.
Про це заявив голова СБУ Василь Грицак.
За його інформацією, Путін віддав Суркову нове завдання щодо України - перезавантаження чинної влади в Україні. Місцем для провокацій обрали столицю України - Київ.
"Лише протягом тижня, з 28 червня по 4 липня, СБУ викрила 6 спроб з боку російської сторони організувати акції протесту біля Посольства Польщі. Російські куратори вимагали провести у Києві акції протесту щодо річниці Волинської трагедії", - розповів Грицак.
За його даними, 5 липня СБУ попередила 7 спробу провокацій теж біля польського посольства. Ціна акції - 3 тисячі доларів. Найняті псевдоактивісти мали принести з собою шибеницю і навкруги розлити червону фарбу. А також підпалити фото відомих польських діячів.
Українські спецслужби затримали провокаторів, які розказали інформацію про замовників. http://24tv.ua/putin_dav_surkovu_nove_zavdannya_shhodo__ukrayini_n844435
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_Если бы мир действительно хотел обуздать рашистов, то поводов и доказательств было уже сверх меры. Но желания такого нет. Наоборот, хотят за счет Украины умиротворить людоедов.
А потому сколько и каких бы доказательств им не предъявили Грузия, Украина, Молдова, сирийцы - все это коту под хвост!
_Рассчитывать и надеяться мы можем только на самих себя.
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все из фейковых аков вконтакте, созданными патриотами украинушки из-за неимения реальных перемог
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Международный суд ООН переданы тысячи страниц доказательств относительно финансирования Россией терроризма, - Грицак
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