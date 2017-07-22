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Все про:наблюдатель (636) ОБСЕ (2710) Россия (71499) Донбасс (15502)

 Наблюдатели ОБСЕ фиксируют движение военного транспорта около границы Украины с РФ в Донецкой области

обсе

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует движение транспортных средств военного типа в направлении от и к границе Украины с Россией в Донецкой области неподалеку от блокпоста в Новоазовске.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом СММ ОБСЕ сообщила в своем микроблоге в Twitter.

"Больше транспорта военного типа в направлении от/к границе Украины с РФ. СММ не пускают на блокпост в Новоазовске уже больше 2 часов - нарушение Минска продолжается", - говорится в сообщении.

Известно, что наблюдатели покинули эту территорию.

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"После более 3 часов ожидания СММ уезжает из Новоазовска, но вернется. СММ продолжает мониторить и добиваться полного доступа по всей Украине согласно мандату", - говорится в сообщении.

Напомним, специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ сообщила о препятствии в доступе наблюдателей в Новоазовск (Донецкая область), находящийся в настоящее время под контролем боевиков.
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лучше бы они зафиксировали движение украинской техники в сторону зон высокого риска для украинских солдат.
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Вы на что рассчитывали, что они как вы будут держаться за перемирие от Порошенко?
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вата чего ты возбудилось?ну побегают твои братаны лишнего...никакого угрожающего они не создадут...все контроллируется,американскими беспилотниками,из космоса...в случае угрозы примутся соответствующие меры.
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Читаешь и аж какое то уныние приходит, порохососы так деградировали, что вам и методички строчат без энтузиазма (( Значит все плохо
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зато у зрады сплошная радость.бадьористь и жизнестойкость...вы там повнимательнее...суицид не дремлет .синий кит тоже оружие хуйла.
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у вас чо,эстафета?то ныныны тут прикалывал,теперь ты... .
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Гыг с Вами))) А чего вате возбуждаться? Вата радуется, ведь подкрепления подходит.
Несколько дней назад погибло 9 человек, и какие же применились
соответствующие меры, ну-ка парашник напиши?.
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ага.кацапчику,бачив вже я твої крокоділячі сльози...
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Гыг с Вами)))) УгУ, у меня крокодильи сльози из-за того что 9 человек погибло, несколько дней назад, или от того что к россиянцам идет подкрепления, УгУ уточни парашник?
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Гыг с Вами)))) Парашник УпС, а как ты определил что крокодильи ?
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чего мне косить?я говорю то,что думаю .в том числе и о тебе...
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Ты думаешь что тебе судить всех, ты посто ватник.
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та не...легко отделаться хочешь.судить тебя будут соответствующие органы...а много или мало дадут-то несущественно.главное .что ты не сможешь жизнь украинцам портить.не сразу конечно...пока найдут...а у меня просто оценочное мнение
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И, что же думают великие военные стратеги - идти в наступление до границы или что то ещё?
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Новоазовск взяли чисто расейчкие войка а не "днр" , в 2014 по кпп изварино на украинской границе стреляли с территории раши огонь в ответ не открывался. Также как и сейчас никто по Крыму не стреляет.
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А почему бы обсешникам не организовать себе базу не на территории под Украинской юрисдикцией,а на сепарской?Пускать не пускать,уже вопиос отпадет,они уже там будут,а показывать психоновости от обсе,о том что их гдетотамнепустили,это уже заезженная опера.Вообще парадокс,кацапездолы не пускают кацапездолов,многоходовочка однако получается.
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Офигеть информация от ОБСЕ!
Это как сказать, что в воинской части зафиксировано движение солдат (людей в военной форме) по всей территории в/ч.
Там ситуация/положение такое, что иначе быть и не может...
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Пока Украиной руководит полностью коррумпированный,продажный и лживый тип ,другого нечего и ждать ...
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Подскажите, кто по вашему мнению может избавить Украину от коррупции и что же делать с росией и её армией? Кто, по вашему чист как слеза?
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Гиг, соя не йде тобі на користь! Проявляй більше творчсті і менше брєда із методичок)))
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаблюдатели ОБСЕ фиксируют движение военного транспорта около границы Украины с РФ в Донецкой области
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