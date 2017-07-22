 Наблюдатели ОБСЕ фиксируют движение военного транспорта около границы Украины с РФ в Донецкой области

Как передает Цензор.НЕТ, об этом СММ ОБСЕ сообщила в своем микроблоге в Twitter.
"Больше транспорта военного типа в направлении от/к границе Украины с РФ. СММ не пускают на блокпост в Новоазовске уже больше 2 часов - нарушение Минска продолжается", - говорится в сообщении.
Известно, что наблюдатели покинули эту территорию.
"После более 3 часов ожидания СММ уезжает из Новоазовска, но вернется. СММ продолжает мониторить и добиваться полного доступа по всей Украине согласно мандату", - говорится в сообщении.
Напомним, специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ сообщила о препятствии в доступе наблюдателей в Новоазовск (Донецкая область), находящийся в настоящее время под контролем боевиков.
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Несколько дней назад погибло 9 человек, и какие же применились
соответствующие меры, ну-ка парашник напиши?.
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Это как сказать, что в воинской части зафиксировано движение солдат (людей в военной форме) по всей территории в/ч.
Там ситуация/положение такое, что иначе быть и не может...
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