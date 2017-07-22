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Все про:Интерпол (410) смертники (49) терроризм (20444) Исламское государство (522)

 Более 170 боевиков-смертников ИГИЛ подготовлены для организации терактов в Европе, - Интерпол

Более 170 боевиков террористической группировки "Исламское государство" подготовлены для организации терактов в Европе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду, об этом сообщает The Guardian со ссылкой на данные Интерпола.

Интерпол распространил список из 173 боевиков-смертников ИГИЛ, которые были обучены совершать теракты в Европе, чтобы отомстить за военные поражения группировки на Ближнем Востоке.

Список составлен на основе сведений, собранных американскими спецслужбами в регионах Сирии и Ираке, освобожденных от ИГИЛ.

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Эти данные позже были переданы ФБР, а затем и Интерполу.

Сообщается, что список содержит имена потенциальных смертников, даты их присоединения к ИГИЛ, место проживания, включая данные о мечетях, в которых они молились, и их фотографии.

Издание отмечает, что пока нет никаких подтверждений того, что лица из списка въехали на территорию Европы.
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"...Более 170 боевиков-смертников ИГИЛ подготовлены для организации терактов в Европе, - Интерпол.."...................... схоже на звіт.....
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Лавров проговорился, что 170 смертников РПЦ-ФСБ подготовлены для терактов в ЕС?
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если правда оно, ну хотя бы на треть, остается одно: просто лечь помереть...
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Да у вас целая кацапия-террорист под боком,но вы ослепли и оглохли
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Список террористов: старший сержант ФСБ Иванов, капитан ФСБ Пупкин, лейтенант ФСБ Петров и т.д.
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Европа сама их себе поставляет, продуцирует и поддерживает чуть ли не на государственном уровне. И Британия в первых рядах.
А потом видим это:
Более 170 боевиков-смертников ИГИЛ подготовлены для организации терактов в Европе, - Интерпол - Цензор.НЕТ 2072
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Догралися на Близькому Сході. А все почалося зі створення держави Ізраїль.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомБолее 170 боевиков-смертников ИГИЛ подготовлены для организации терактов в Европе, - Интерпол
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