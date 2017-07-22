 Более 170 боевиков-смертников ИГИЛ подготовлены для организации терактов в Европе, - Интерпол

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду, об этом сообщает The Guardian со ссылкой на данные Интерпола.
Интерпол распространил список из 173 боевиков-смертников ИГИЛ, которые были обучены совершать теракты в Европе, чтобы отомстить за военные поражения группировки на Ближнем Востоке.
Список составлен на основе сведений, собранных американскими спецслужбами в регионах Сирии и Ираке, освобожденных от ИГИЛ.
Эти данные позже были переданы ФБР, а затем и Интерполу.
Сообщается, что список содержит имена потенциальных смертников, даты их присоединения к ИГИЛ, место проживания, включая данные о мечетях, в которых они молились, и их фотографии.
Издание отмечает, что пока нет никаких подтверждений того, что лица из списка въехали на территорию Европы.
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