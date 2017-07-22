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 Политика Украины
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Все про:драка (2131) опровержение (119) штаб (747)

 Штаб АТО опроверг новость о пьяной драке украинских военных: "Информация не соответствует действительности"

лысенко

В штабе АТО опровергли информацию о том, что 20 июня семь украинских военных пострадали в результате пьяной ссоры.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина, с соответствующим заявлением выступил спикер пресс-центра штаба АТО Андрей Лысенко во время брифинга.

"Вчера СМИ распространили сообщение о том, что в четверг большинство украинских военных, которые были ранены 20 июля пострадала в результате столкновения между собой, эта информация не соответствует действительности", - сообщили в штабе.

"Упомянутый инцидент имел место, но он случился не в четверг, а в среду - 19 июля и он никак не связан с боевыми действиями. В настоящее время проводится расследование", - добавил Лысенко.

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Какая водка в ВСУ? Не неси ересь, кацапы читают.
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ну дык не стекломой же.а водка...а точнее горилка.облизнулся-и на точку сру
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Для украинцев - нет...

Кто с чем идет в гости?
Англичанин - с чувством собственного достоинства и с мыслью: «Как бы его где-то не уронить…».
Француз - с чужой женой и с мыслью: «Мари уже надоела… Надо подыскать что-нибудь посвежее…».
Еврей - с тортиком и с мыслью: «Как бы умудриться, чтобы тортик не съели…».
Украинец - с кругом домашней колбасы, паляницей, бутылкой хорошего самогона и с мыслью: «Только бы компания не скучная была… И чтоб выпить не дураки, и закусить, и песни попеть…».
Русский - со своим стаканом и с мыслью: «Только бы не обнесли и полнее наливали…».
Кто с чем из гостей возвращается?
Англичанин - с чувством собственного достоинства и с мыслью: «Не уронил ли я его как-нибудь?»
Француз - с чужой женой и с мыслью: «А блондинка слева все-таки была поаппетитнее…».
Еврей - с тортиком и с мыслью: «Скорее бы новый день рождения, пока тортик не зачерствел…».
Украинец - с песнями и с мыслью: «Эх, хорошо погуляли… И поели, и попили, и попели…».
Русский - с набитой рожей и с мыслью: «Хоть и морду мне начистили, но настроение я им всем испортил…».
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"новость о пряной драке"
типа драка со специями ?
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Я просто о том, что заголовок Цензора не соответствует содержанию новости.
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и шо тут такого зрадного?мало драк в войсках при совке было?или во 2 мировую не бухали?
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"Упомянутый инцидент имел место, но он случился не в четверг, а в среду - 19 июля и он никак не связан с боевыми действиями.(?!) В настоящее время проводится расследование", - добавил Лысенко. Не было!...но было?
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Головне - точність , так була така бійка - але ж не в четвер , а в середу ... Це ж усе змінює !
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Пряная драка-це як, в маринаді, з духмяним перцем????))))
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А я было подумал, что УНИАН- соврал, о этом кошмаре, ибо Цензор- не упоминал. Оказывается- было дело. И две гранаты РГД... и пьяные разборки... А первые сообщили Lb.ua. Неслабые у них информаторы, в органах.
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Здравствуйте. Это- Республика Гана. Порт Такоради. Я тут рудой занимаюсь. Гружу и перегружаю... И так- все мои хорошие выходные.
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Эх хотел бы я знать где ты живёшь барток. Так подискутировать с украми. Если что 34121 Кассель
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Начальник Белорусского Фронта Генерал армии Павлов напал на начальника Генштаба РККА генерал армии Жюкова.в результате будущий маршал Жюков лишился ДЕВСТВЕННОСТИ...и это 22 июня 1941 года...ужОс...
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Ну звичайно-звичайно............. ніхто і не вірив цій новині. Невже герої можуть таке вчинити?
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В житті все трапляється-а на війні тим більше.
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чого-чого, а "аватарів" в нас вистачає. В військові статистиці совка навіть пункт був, де вазувався допустимий відсоток небойових втрат від оковитої
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вот если бы генералы в штабе резню устроили, тогда да!
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Класне спростування--Це було не 20 -го, а 19-го!! Алеж було!!!))))
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це ще одне підтвердження тупості наших пропагандистів...
Головне правило пропаганди - казати правду, лише правду, але не усю правду.
Сказали б просто: "Ми спростовуємо. 20-го не було п'яної драки"... І ніхто не звинуватить у брехні, і на якійсь час спростували компромат, а потім у людей і інтерес до події зникне.
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Це ви про автора заголовку так? Так він ні разу не пропагандист.
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І який зв'язок? Ще скажіть, що земля не кругла.
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Зв'язок у тому, що усе що друкується для людей, показується по ТБ, розказується по радіо - усе є пропаганда.
what you see what you hear nothing is what it seems
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Ні. Є і просто інформація. Та іноді вони подається пропагандистськими методами.
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якщо вона подається не пропагандиськими методами, то вона подається на корись ворога...
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І знову ні. Крім війни та політики в житті є ще багато чого.
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у часи тотальної пропаганди, якщо показують прогноз погоди і в паузах нічого про позитивне в Україні, то накачується враження, що Україна така нудна країна, що окрім погоди там і сказати нічого.
Тому у світі вже давно під час прогнозу погоди підкидують якусь корисну інформацію або рекламку.
Усе є пропаганда. Або на твою користь, або на користь ворога.
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То есть пьяная драка с выше указанными последствиями была ,но на сутки раньше,и что это меняет?
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Якщо 20-го це ого-го, а якщо 19-го то то таке, дрібничка, не варта уваги !!))))
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Так середа ж - день пісний , вживати алкоголь і битися не можна ! ..))
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Тоді це все пояснює , а отже - початковий заголовок був вірним
Штаб АТО опроверг новость о пьяной драке украинских военных: "Информация не соответствует действительности" - Цензор.НЕТ 8271 Пушной Зверь
"новость о пряной драке"
типа драка со специями ?
22.07.2017 13:31

А дійсно - що ж за риба без прянощів ..?!
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Когда в войсках анархия а офицерский состав на все ложит то ничего здесь нет хорошего.Не все так хорошо как нам преподносят. По этому и потери ,когда водка забирает ум то теряется рассудок и бдительность а руководство в стране тоже грешит алкоголем часто.
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Угу. Рассказывайте. Всё очень просто: любая(!) армия, зарывшаяся в землю и не ведущая активных боевых действий- непременно подвергнется разложению! Любая! Скока уже линию обороны укрепляем? А с февраля 2015-го. Так что- это самый обычный кризис. Ничего удивительного. И рискну предположить худшее, в самом ближайшем будущем. Говорю- как моряк, который знает что такое ограниченный круг общения и напряги ежедневные.
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Для цього є ротація. Тобі скільки ще там бовтатися?
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Знаю,о ротации. Однако, знаю и то, что далеко не все горят желанием вернуться, их первых рук знаю. А мне- ещё месяц...
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На фронт чи на гражданку повернутися?
А тобі-протриматися.
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На передок. Там ведь тоже свои нюансы имеются, как оказалось. А я- просто обязан продержаться. Я на эту компанию поставил всё...
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Порошенко напал на Гройсмана и показал Хутину Пуйлу мертвое тело чЛенина и Сралина....в МАВЗОЛЕЕ...
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Трёхлетняя эпоха

Юрій Гудименко

Китайская поговорка "Не дай вам бог жить в эпоху перемен" уже изрядно поднадоела за последние несколько лет. Потому что мы - так уж получилось - сейчас живём как раз в эпоху перемен и не особо можем это изменить. И события развиваются настолько быстро, что мы не успеваем отреагировать.

До конца 2013 года каждое событие мало-мальски приличного масштаба могло обсасываться днями, а то и неделями. Приезд Папы Римского несколько лет назад обсуждали месяцами. Приезда генерального секретаря ООН неделю назад многие даже не заметили. Как и визита главы НАТО (тоже несколько дней назад), и госсекретаря США, и кого-то из ЕС - кого же именно…

...Точно так же и реформы. Попытка изменить что-либо, например в здравоохранении, в спокойные годы моментально конвертировалась в телевизионные человеко-часы. Все более-менее публичные политики считали своим долгом высказаться о реформе. Её обсуждали на рынках и кухнях. "А вы слышали?.. - Конечно, слышала!.."

Сейчас реформ (хороших ли, плохих ли - история рассудит) обсуждается, принимается и запускается столько, что ни народ, ни политики просто не успевают за ними. Полдня обсуждали нехватку средств на реформу образования, вторую половину - грядущий законопроект о медицинской реформе. Потом начали снимать с депутатов неприкосновенность - и весь вечер обсуждали это. Наутро о депутатах забыли - началось что-то ещё. А потом ещё что-то. И ещё.
Это время перемен. Добро пожаловать.

Если вы помните учебники истории, то наверняка думали о том, что время в них распределено неравномерно. Сначала в учебниках идёт по сотне тысяч лет мировой истории на абзац - от палки-копалки до колеса проходят тысячелетия и несколько строчек (это в основном потому, что в те годы ещё не было письменности, и соответственно информации до нас дошло немного, так что мы не можем описать, например, внутриплеменные интриги шамана Ыыыйыхх против вождя Оааыырр: нет данных).

Потом, с появлением письменности (сначала у наших соседей, а потом у нас) учебник истории Украины начинает быть более детальным и конкретным. Из глав постепенно исчезают слова "предположительно", "возможно" и "учёные считают, что": с переходом от летописей к книгам и стабильному бумажному документообороту каждое событие подтверждается сразу несколькими источниками. То есть мы не до конца уверены даже, существовал ли легендарный Рюрик, основатель династии киевских князей, поскольку первые летописи, упоминающие его имя, сложены через пару веков после его предполагаемой смерти, а за двести лет информация могла несколько исказиться. Зато через сотни лет археологи смогут не то что убедиться в реальности каждого из нас с вами, но и собрать столько информации, что хватит на пятитомник: каждая справка о нашем здоровье, семейном положении или, например, о смерти дублируется в трёх экземплярах, имеет дату, подпись и печать, дублируется в компьютере - и это не считая постов, которые мы сами оставляем в соцсетях: "Я завела котика))) Назвала Рюриком))) Рюрик-Мурик))".

Короче говоря, чем больше у историков информации, тем подробнее становятся главы в учебниках, тем всестороннее рассматриваются все процессы. Но и это не главное.
Вспомните, сколько страниц в учебнике занимает Вторая мировая война? Пятьдесят? Семьдесят? Сто? Сколько занимает предыстория, сколько ход битв, сколько говорится об УПА, о роли Украины, о потерях украинцев в этой войне… Это десятки страниц. Добрая половина всего учебника. Всего на шесть лет человеческой истории. Потому что это были годы перемен, полностью изменившие ход истории и лицо планеты.

Про пятидесятые, шестидесятые, семидесятые годы в учебнике написано значительно меньше и более расплывчато. Нет, события, конечно, происходили и в те годы (особенно в мировой истории, Украину они затрагивали в меньшей степени). Но по масштабу, пожалуй, шесть лет войны повлияли на мир значительно больше, чем тридцать лет относительного мира. Время перемен, ага.

Я уверен, что в учебниках будущего эти наши три с половиной года будут занимать весьма почётное место, особенно если учесть, что историки станут оценивать те или иные факты через призму последствий, чего не можем мы сейчас. Например, реформе армии посвятят, наверное, страницу. Там будут фотографии времён оккупации Крыма - худеньких солдат в нелепом "дубке" и советских жалких касках. А рядом - фотографии следующих лет. В новых украинских берцах, в современной форме, на "хаммерах" и с тепловизорами (о том, что тепловизоры привезены волонтёрами, учебник, вероятно, скромно умолчит). Это что касается реформы армии. А если реформа, например, полиции так и закончится недоделанной переаттестацией и введением новых патрульных, то не видать ей больше абзаца (зато, вероятно, тоже с красивой фотографией "копов" на "приусе").

Учебник будет поучать потомков, рассказывая им о наших провалах и победах, тыкая носом в очевидные (через много лет) ошибки, рассказывая о политиках и шарлатанах. Так, о прошедшем месяце, вероятно, напишут следующее: "В начале июня 2017 года активизировалась украинская дипломатия. Вступил в силу безвизовый режим Украины со странами Евросоюза. Президент Порошенко и ряд министров провели несколько важных встреч в США - с Дональдом Трампом и министром обороны. Украина окончательно закрепила курс на вступление в НАТО (о самом вступлении см. стр. 249). Эти события проходили на фоне острого обсуждения реформ пенсионного обеспечения, образования, здравоохранения, приватизации госпредприятий и отмены моратория на продажу земли. В июне 2017 года в зоне проведения АТО погибло и было ранено…"

Один абзац всего лишь, а ведь мы прожили целый месяц, полный событий, "перемог" и "зрад", взлётов и падений. С начала войны прошло всего три с лишним года, а кажется, что это было только вчера. С начала Майдана прошло ещё больше времени, но уже забылось, какими моральными уродами были правители дореволюционного времени, забылось их отношение к нам и наше к ним. Многое забывается. Эпоха перемен идёт и не планирует заканчиваться.

Главное, чтобы это именно наши потомки писали учебники нашей истории. И делали это на нашей земле. Всей, от Закарпатья до Зеленополья и от Киева до ЮБК. Потому что эпоха перемен - она не обязательно заканчивается хорошо. Иногда она заканчивается просто потому, что некому больше ничего менять. Но это уже наша зона ответственности. Жить сейчас - это страшно, но весело. Просто давайте сделаем это. Сделаем Украину лучше, пардон за очередную затяганную фразу.

Just do it, друзья, Just do it.
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Почему бывшие кадровые с опытом военные не хотят служить в ВСУ а набрали в основном из сел и городков мужиков которые раньше даже автомата в руках не держали где нет работы? Потому что не верят власти.
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дело в мотивации...бывшие кадровые военные начинали службу в совке.и многие совками и остались.
в любой войне с югом,западом они бы пригодились,именно для этого и готовились.
в войне же с северо-востоком они не годятся.
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Тоді чому 99% нашого генералітету й досі з цих совків і складаються ?!
Напиши - чому влада так вперто не бажає їх змінювати ?
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потому что мы говорим об военнослужащих запаса...а ты всунулся со своими представлениями (ничем не подтвержденными) о действующих военных
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Тобто - ти будеш заперечувати , що весь теперішній генералітет починав службу в совку і давав присягу ще СРСР ..?! ....))
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я фігню не заперечую...я на неї не звертаю увагу
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Тобто - дати пояснення цьому факту ти не здатний ?
так би одразу і написав ...))
А на дозвіллі подумай - чому твоя улюблена влада з Банкової так вперто тримається за генералів Кучми-Яника , які 25 років розвалювали ЗСУ ...
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я и написал-на твой бред не обращаю внимания
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совкодрочери шли служить (бухать, воровать, составлять бумажки), но только не воевать

єто они просрали Крим, сдавали оружие и технику на Донбасе
если би не добровльци в 14-15, так би и било
сейчас єта гавеная совковая блядота повилазила со всех щелей из за зарплат и пенсий
у них нет мотивации воевать и они просрут любую войну
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Насчёт младшего командного состава уровня комода,почти согласен,но начиная от замка и выше..,просто плохая персональная работа офицеров занимающихся идеологией(раньше тоже не слишком"жировали",но мы готовы были рвать глотки всем кто был против сесесера,а членин какал-цветочками,и вся энта хрень худо-бедно,но обосновывалась),и таки сужу по себе(ВУ+УниверТГШ) очень многие,"...бывшие кадровые военные начинали службу в совке..", поняли в какой жо..пе оказались и с большим удовольствием применяя все знания дают по морде мишебратьям.
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но только те,кто пришел в военкомат добровольно...меркава ведь хочет всех задействовать...
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совковая тактика для окопной войны вполне себе обеспечивает нормальную оборону ,другой вопрос если например по инж.обесп.боя стыки вопов должны обвязываться смешанными минными полями в т.ч. ппмками фугасными и управляемыми по проводам а у нас ипучая конвенция про заборону ппм,и мины никто не выпускает,вот и результат шо по флангам сепары в тыл проходят и потери.И это всего лишь один из примеров как можна было и как не нужно.Так шо даже на совковой тактике по обороне с современными примочками типа тепликов,безпилотников и звукометрических систем разведки можна нормально чухать и крошить.Другой вопросс если тело старое тупое ленивое радикулитное и ниче копать не хочет
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2 часа назад купил ящик сигарет нашим ребятам и бутерброды с чашкой кофе каждому...что вы сделали за эти 2 часа? крысы пля....
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выражение «Х...м по лбу стукнутый…»?! Это вообще «перл», но уже не эпохи Средневековья, а уже ХХ века. В позапрошлом веке западноевропейские страны стали задумываться о вооружении полиции несмертельным оружием (неогнестрельным аналогом «травматического оружия»). Дали полиции дубинки. Из чего только их ни изготавливали - и просто дерево, и дерево, кожей обшитое, и просто наборная кожа на твердом стержне… Ничто до конца не устраивало, так как наносило видимые травмы - ссадины, кровоподтеки и т. д.
Наконец, один «умник» додумался - предложил изготавливать дубинки из …высушенного бычьего члена. Он устроил всех - крепкий, упругий, и длина соответствует - около полуметра. Прокопченный, чтобы не отсыревал, с рукояткой и «темляком (петлей у торца рукояти), чтобы дубинка из руки не выскальзывала, вложенная в кожаный чехол, она пришлась по душе работникам полиции Западной Европы.
Полиция Германии, Франции, Великобритании, Австро-Венгрии, сразу приняли его «на вооружение». (Только российская полиция до самой революции «селедку» таскала. (Так, в то время, пренебрежительно, народ называл полицейскую шашку).
Кстати, в землях Западной Украины, входивших тогда в состав Австро-Венгрии, этому предмету снаряжения украинцы даже специальное название дали, которое точно указывает на его происхождение - «быкивэць» («бычатник») (И. Франко, «Добрый заробок»).
Так вот, все началось с Первой Мировой войны. Обе стороны брали пленных, однако, чтобы не нести расходы по их содержанию, власти в концлагеря помещали лишь офицеров (правда, они тогда, в отличие от немецких концлагерей времен ІІ Мировой войны, на пионерские лагеря отдыха похожи были, только с вооруженной охраной). А солдат, в то время, особенно в Германии и Австрии, отдавали помещикам (юнкерам), кулакам (бауэрам), для работы. Пленные работали у них за кров и еду.
В выходные или праздничные дни все отдыхали. Пленные, имевшие деньги (что-то украл, изготовил, продал, «на халтурку» подрядился, хозяин подарил), шли в «бирхалле» (пивнуху). А какая же у русских пьянка без драки?! Вот тут и появлялся «шуцман» - деревенский полицейский. Он, для наведения порядка, своих не жалел, а что ему какие-то «грязные русские свиньи»… Дубинкой по голове, и «сиди, очумелый». (В литературном переводе на украинский, «Сидить, як «чамрений» (одурманенный), і в голові джмелі гудуть…»)..Вот отуда-то, и пошло вышеназванное выражение, став на территории России, «крылатым»…
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В нашем городке раньше стояла до 2011 года воинская часть - полк самоходок который расформировали и десятки офицеров и прапорщиков остались толи из за квартир толи из-за места ибо рядом Польша но ни кто не пошел служить и что интересно никого не призывали по мобилизации а забирали или пацанов или местных алканавтов из гражданских.
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Я сам с 1988 года начинал срочную в танковом полку стрелок-радист Т-72 и после прапорщиком отслужил до 1997 года -ушел в бизнес ,с 2000 года жил в Израиле и два года отслужил в ЦЕХАЛ в танковом батальоне а вернулся домой в 2012 году тоже из за бизнеса и молодой жены хотя я гражданин двух государств.
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А ты с Т-34 не перепутал??? Нет такой должности в экипаже Т-72, звиздуняра сраный!
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ко мне в магазин тоже один изя флюгерастый пгиходил и чесал пго войска пегвого бгозка,подспутно предлагая карту мадьяра за не дорого,этого афериста потом люди год по Киеву искали хахахахаха
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а хай бы и пьяные побились,я вон бухой вообще нового мента нечаянно обстругал и он меня на Кульпар в вытрезвитель отправил.Кто вообще не бухал или не дрался?
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Пострадали как?!
Напились и отравились?
Напились и... подрались между собой / подрались с патрулём / подрались с местными...
Вообще-то, думаю, что таких инцидентов каждый день по несколько штук происходит, но почему только этому так уделили внимание?
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Гига,ну що ти на ту хрень Merkava Mk IV,звертаеш увагу,я певен що він навіть не підозрює,що це за хрень така - Mk IV, про Merkava-навіть певен,цей гуглсперміст почув нещодавно, чи побачив у тому ж Гуглі.
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Как же опроверг, если подтвердил? Заголовки и статьи кто-тот редактирует?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныШтаб АТО опроверг новость о пьяной драке украинских военных: "Информация не соответствует действительности"
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