 Штаб АТО опроверг новость о пьяной драке украинских военных: "Информация не соответствует действительности"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина, с соответствующим заявлением выступил спикер пресс-центра штаба АТО Андрей Лысенко во время брифинга.

"Вчера СМИ распространили сообщение о том, что в четверг большинство украинских военных, которые были ранены 20 июля пострадала в результате столкновения между собой, эта информация не соответствует действительности", - сообщили в штабе.

"Упомянутый инцидент имел место, но он случился не в четверг, а в среду - 19 июля и он никак не связан с боевыми действиями. В настоящее время проводится расследование", - добавил Лысенко.

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