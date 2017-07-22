 Национальный телеканал Болгарии bTV извинился за размещение карты Украины без Крыма

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Посольство Украины в Республике Болгария проинформировало в Facebook.
Как сообщил посол Украины в Болгарии Николай Балтажы, "наконец получено письменное извинение со стороны руководства национального телевидения bTV за размещение карты Украины без Крыма".
"Попытки посягательства на территориальную целостность Украины обречены на провал!", - отмечается в сообщении.
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Кто вносит в базу искаженную версию?
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Тут их уже давно не покупают - дровами не топим.
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- Я!
- Рядовой Сидоров!
- Я!
- Рядовой.. Хуев?!? Выйти из строя!
- Товарищ сержант, болгарин я, фамилии у нас такие...
- Мда.. Ну ладно, становись в строй... Болгарин Хуев
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