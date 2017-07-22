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 Политика Украины
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 Национальный телеканал Болгарии bTV извинился за размещение карты Украины без Крыма

Болгарский телеканал извинился за размещение карты Украины без Крыма.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Посольство Украины в Республике Болгария проинформировало в Facebook.

Как сообщил посол Украины в Болгарии Николай Балтажы, "наконец получено письменное извинение со стороны руководства национального телевидения bTV за размещение карты Украины без Крыма".

"Попытки посягательства на территориальную целостность Украины обречены на провал!", - отмечается в сообщении.

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Шестнадцатая республика СССР опять отчебучила?
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Да все такие "ошибочные"! То Гугл, то болгары, то ещё кто-нибудь. Такие, бедные, затурканые, как в том анекдоте про неверную жену.
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А где эти болгары нашли карту Украины без Крыма ? они что с российских сайтов информацию черпают?
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А где они берут карты Украины без Крыма?
Кто вносит в базу искаженную версию?
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Работа поставлена на поток,сколько уже было случаев с лжекартами.
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с таким ником только матрешками торговать на Киевском вокзале.
Тут их уже давно не покупают - дровами не топим.
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и шо там болгары нарисовали вместо Крыма? Море??
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- Рядовой Петров!
- Я!
- Рядовой Сидоров!
- Я!
- Рядовой.. Хуев?!? Выйти из строя!
- Товарищ сержант, болгарин я, фамилии у нас такие...
- Мда.. Ну ладно, становись в строй... Болгарин Хуев
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А виновного нашли и зад надрали? Если нет, то извинения не принимаются. Все эти каналы русской агентуры влияния надо пресекать на корню.
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Предлагаю нашим телеканалам показывать карту ИГИЛа где Болгарии вообще нет где эта территория обозначена как Исламское государство !
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У меня есть дедовская карта 1939 года в сборнике карт для офицеров от воениздата 1939 года. Там Польша (без западной Украины, отошедшей к УССР после "дружбы оплаченной кровью, которая по словам сралина должна быть вечной, между Германией гитлера и совком сосо писсуаррионовича) обозначена как "зона интересов Германии". Болгария - вы зона интересов рашки, как и Украина!
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Даже у нас в Беларуси знают чей Крым на главном метео сайте :Украина
Алушта, Алчевск, Артёмовск, Аскания-Нова, Белая Церковь, Белополье, Бережаны, Бобринец, Богодухов, Броды, Буковель, Весёлый Подол, Винница, Владимир-Волынский,Вознесенск, Гадяч, Гайсин, Геническ, Городня, Губиниха, Гурзуф, Джанкой, Днепропетровск, Донецк, Дрогобыч, Дружба, Дубровица, Евпатория, Житомир, Запорожье,Звенигородка, Знаменка, И.Франковск, Измаил, Изюм, Каменец-Подольский, Керчь, Киев, Кирилловка, Кировоград, Кобеляки, Ковель, Коломия, Комиссаровка, Конотоп,Коростень, Кременец, Кривой Рог, Кузнецовск, Ливадия, Лозовая, Лубны, Луганск, Луцк, Львов, Любашевка, Любешов, Мариуполь, Мироновка, Могилев-Подольский, Мукачево,Н.Ушица, Нежин, Николаев, Новая Каховка, Новоград-Волынский, Овруч, Одесса, Олевск, Очаков, Полтава, Прилуки, Припять, Пришиб, Рава-Русская, Ратно, Репки, Ровно,Ромны, Саки, Санаторное, Сарны, Светловодск, Свитязь, Севастополь, Селятин, Семёновка, Симферополь, Славутич, Советский, Судак, Сумы, Тернополь, Тетерев, Ужгород,Умань, Феодосия, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Черкассы, Чернигов, Чернобыль, Черновцы, Черноморское, Чертков, Чигирин, Шепетовка, Яготин, Ялта :http://6.pogoda.by/search/
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНациональный телеканал Болгарии bTV извинился за размещение карты Украины без Крыма
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