 Во Львове эвакуировали полсотни человек из "заминированного" старейшего в городе отеля

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ НП во Львовской области.
"Правоохранители проводят мероприятия с целью установления личности анонима, который сегодня, 22 июля, сообщил, что в гостинице "Жорж", которая расположена на площади Мицкевича во Львове, произойдет мощный взрыв... Из отеля эвакуированы 55 человек. Взрывотехники обследовали помещения здания и прилегающую территорию, взрывоопасных предметов не обнаружено", - сказано в сообщении.
Правоохранители устанавливают личность анонима, который сообщил о ложном минировании отеля. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
489 1
Хуг и другие наблюдатели СММ ОБСЕ не смогли проехать к Светлодарску по дороге М-03 из-за мин(5)
Житель Мариуполя "заминировал" два предприятия(14)
Хакеры взломали серверы отелей Трампа(53)
СБУ задержала мужчину, который сегодня по телефону "минировал" станции киевского метрополитена. ФОТО(120)
Turkish Airlines ввела бесплатную услугу для украинских пассажиров(0)
В Чернобыле открыли хостел(50)
Из-за подозрительной сумки на рельсах на Львовщине останавливали движение поездов(1)
Ответить