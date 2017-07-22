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 Семье военнослужащего 128 ОГПБр Скопенко нужна помощь, - волонтер Суетова

Военнослужащий Игорь Скопенко и его жена волонтер Мария нуждаются в финансовой поддержке.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет на своей странице в Facebook волонтер Елена Суетова.

"Друзья, Бойцы, Волонтеры, Неравнодушные люди. Есть реальная потребность. Семья военного и волонтера требует финпомощи. Скопненко Игорь (позывной Медведь, 128 ГПБр) и Мария. Киев, Соломенский район. Пытались обойтись своими силами, но они просто иссякли. Маша попала с перитонитом по скорой в больницу. Сделали операцию. Затем произошло нагноение. Сейчас Маша в военном госпитале в надежных руках. Обе операции уже оплатили. Остается постоперационный уход и медикаментозное лечение", - пишет волонтер.

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По ее словам, ориентировочная сумма, которую нужно собрать - 20 тысяч гривен.

"Я прошу каждого, кто может и неравнодушен, приобщиться к сбору средств. Ваши 100 или 200 грн - это не большая сумма, но она может спасти жизнь", - подчеркивает Суетова.

Карточка Игоря Скопненко 4149 4378 5346 5530

Ответственный волонтер Ольга Данилова

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Конечно помочь надо. Но обидно, когда многие чинуши, депутаты, судьи, прокуроры в роскоши купаются, а вот для таких людей нет денег на лечение у государства.
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Гроші є- не має механізму їх ефективного використання. Для цього і потрібна медична реформа.
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Согласен, человеку нужно помочь. Было бы хорошо и Порошенку да и другим достойным олигархам с его команды, они же патриоты с большой буквы, продать свое имущество и пустить хотя бы на лечения АТОвцев, на том бы свете Порошенку и его товарищам по бизнесу воздалось бы за хорошие дела.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСемье военнослужащего 128 ОГПБр Скопенко нужна помощь, - волонтер Суетова
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