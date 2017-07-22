 Семье военнослужащего 128 ОГПБр Скопенко нужна помощь, - волонтер Суетова

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет на своей странице в Facebook волонтер Елена Суетова.
"Друзья, Бойцы, Волонтеры, Неравнодушные люди. Есть реальная потребность. Семья военного и волонтера требует финпомощи. Скопненко Игорь (позывной Медведь, 128 ГПБр) и Мария. Киев, Соломенский район. Пытались обойтись своими силами, но они просто иссякли. Маша попала с перитонитом по скорой в больницу. Сделали операцию. Затем произошло нагноение. Сейчас Маша в военном госпитале в надежных руках. Обе операции уже оплатили. Остается постоперационный уход и медикаментозное лечение", - пишет волонтер.
По ее словам, ориентировочная сумма, которую нужно собрать - 20 тысяч гривен.
"Я прошу каждого, кто может и неравнодушен, приобщиться к сбору средств. Ваши 100 или 200 грн - это не большая сумма, но она может спасти жизнь", - подчеркивает Суетова.
Карточка Игоря Скопненко 4149 4378 5346 5530
Ответственный волонтер Ольга Данилова
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