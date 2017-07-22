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 Политика Украины
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Все про:Госпогранслужба (2906) Слободян (224) Назаренко (54)

 Назаренко до сих пор в реанимации, состояние его здоровья удовлетворительное, - Слободян

назаренко

Также Слободян сообщил, что говорить о том, когда председатель ГПСУ сможет приступить к исполнения своих обязанностей еще рано.

Председатель Госпогранслужбы Виктор Назаренко до сих пор находится в реанимации, однако врачи оценивают состояние его здоровья как удовлетворительное. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в эфире телеканала "112 Украина" помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"Ночь он провел под наблюдением врачей, сейчас его состояние стабильное, все жизненные показатели в норме, надеемся, что он восстановится в ближайшее время и продолжит свои обязанности", - рассказал Слободян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чиновником, упавшим в обморок во время речи Лукашенко, оказался глава Госпогранслужбы Назаренко

На вопрос о том, когда Назаренко приступит к исполнению своих обязанностей Олег Слободян ответил:

"Сейчас он еще проходит обследование, поэтому делать какие-то выводы рано".
















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Одни инвалиды, пора проверить всех на предмет здоровья и уволить больных.
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жостко , , во-первых , бывает же и внезапно болезнь приключается , во-вторых , и в летчики не всегда здоровые идут , , справку можно купить , , , вспоминается катастрофа самолета в горах европы , толи швейцария , чи франция , пару лет назад ,,,,
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это от голой женщины которую он увидел - припадок случился
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Назаренко до сих пор в реанимации, состояние его здоровья удовлетворительное, - Слободян - Цензор.НЕТ 6228Генпрокурор Луценко шокував заявою: Україну губить випивка без закуски
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А що він не так сказав? Наче все вірно-особливо про відсутність судових вироків в справах про корупцію.
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Говорити і робити -це різні речі!!! В нас можновладці богато говорят, а як до діла!!!)))
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Написано, що "Україна в шоці" від його слів-до чого тут діла? Не пхни свого носа, якщо розібратися не здатен!
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согласен с тобой.все по делу.правда не очень я Юрцу доверяю.хотя могу ошибаться.Я после прокола с Гадей стараюсь не торопится с выводами.
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Я словам жодного політика не вірю-лише справам. Звичка така- життя привчило.
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Особливо, коли каже, що "чесно каже".
Добре, що попередив...
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Кашель не мешает границу охранять???? А то - ведь все такие болезные... А депутаты особенно - при появлении полицейских - у них сразу, срочно,- сердечный приступ... А если полиции нет - сразу деруться... И приступов нет...
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нельзя ему такому больному и такую должность занимать. пусть на инвалидность идет хоть деньги получать будет. ведь сам не уйдет а будет гробить и так хилое здоровье ради Украины и ее народа. вон Саша Крест первенький желает всего хорошего, переживает за наших генералов защитников.
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А навіщо для цього душа? Тільки заважає. От вона і вигила за непотібністю
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Кожен нормальний Українець переживає за своїх близьких, рідних , хлопців які на фронті і військових , неважливо якого чину і це нормально ! І тільки хворі покидьки глузують і піаряться на горі людини !
Сьогодні ти здоровий , а завтра невідомо, що чекає на тебе - цеглина може впасти на голову і кирдик!
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И нафига в Погранслужбу берут таких увечных по здоровью???
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Ти давно у лікаря був , чи ти ще зовсім юний ? Я скажу тобі більше, зараз і юнаків цілком здорових немає , а тут дорослий чолов'яга!
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Я - у лікаря був .... Але - я свое вже відслужив ще в 1989-91..... І не претендую на таке місце.... І йому так само кажу - щонайперше - це відповідальність.. А якщо ті хворий - то навіщо воно тобі треба???
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С таким здоровьем нужно кур пасти на даче и не занимать такой важный пост если старость постучалась в дверь...
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Нелюди! До чего НАБУ народ довело! Чиновники уже в голодные обмороки перед иностранцами на приемах валиться начали!
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вроде молодой мужик...а вот поди ж ты.кабнет,кабнет.на свежий воздух почаще нужно и поближе к "живой " работе.
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Зная Назара лично,а особенно его сынка,думаю он решил свалить по тихому,там такая заворованная семейка что мама не горюй,обеим не на одно пожизненное потянет
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНазаренко до сих пор в реанимации, состояние его здоровья удовлетворительное, - Слободян
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