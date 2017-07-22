 Глава ГПСУ Назаренко до сих пор в реанимации, состояние его здоровья удовлетворительное, - Слободян

Председатель Госпогранслужбы Виктор Назаренко до сих пор находится в реанимации, однако врачи оценивают состояние его здоровья как удовлетворительное. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в эфире телеканала "112 Украина" помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.
"Ночь он провел под наблюдением врачей, сейчас его состояние стабильное, все жизненные показатели в норме, надеемся, что он восстановится в ближайшее время и продолжит свои обязанности", - рассказал Слободян.
На вопрос о том, когда Назаренко приступит к исполнению своих обязанностей Олег Слободян ответил:
"Сейчас он еще проходит обследование, поэтому делать какие-то выводы рано".
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Про це він заявив під час наради з представниками прокуратур Дніпропетровської, Запорізької, Луганської, Донецької, Харківської, Полтавської та Сумської областей На нараді Луценко різко розкритикував роботу керівник Бердянської місцевої прокуратури Андрія Бутенка.«Україну губить встановлена корупція без судових вироків, випивка без закуски і прокурори без совісті, це я вам чесно кажу», - заявив Луценко.
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Добре, що попередив...
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Сьогодні ти здоровий , а завтра невідомо, що чекає на тебе - цеглина може впасти на голову і кирдик!
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Шота не везёт нашему Главнокомандующему. Войско постоянно "сыпется". То на инаугурации солдатик из президентского полка, теперь главный пограничник..... Дурной знак.
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Почитайте требования к американским военнослужащим, с учетом возраста:
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Army_Physical_Fitness_Test
Думаю, сам Муженко их не сдаст.
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