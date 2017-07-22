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Все про:ОБСЕ (2709) терроризм (20443) Донбасс (15498) наемники РФ (16)

 Боевики не пускают наблюдателей ОБСЕ в Новоазовск

обсе

Два патруля СММ остановлены наемниками РФ на блокпосте.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом СММ ОБСЕ сообщила в своем микроблоге в Twitter.

"Нарушение Минска: снова нет доступа наблюдателям ОБСЕ в Новоазовск. 2 патруля СММ остановили на блокпосте. Другой гражданский транспорт проезжает", - отметили в сообщении.

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Можно подумать, что ОБСЕ не пускают только туда. Куда хотят, туда и не пускают, а ОБСЕ видит только то, что ему дают, а потом пишет всякую чушь, что "обе стороны конфликта ...." чего-то там не выполнили... тем самым потакая агрессору - России.
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"Штрафбаты" и заградотряды: разведка рассказала об отчаянных мерах "ДЫНЫРЫ"

В соединениях и частях российских оккупационных войск на Донбассе с целью покрытия некомплекта личного состава осуществляется набор на "военную службу по контракту" лиц с криминальным прошлым.
Об этом в Facebook сообщает Главное управление разведки.
В частности, в 11 отдельном мотострелковом полку (Донецк) и 9 отдельном штурмовом мотострелковом полку морской пехоты (Новоазовск) 1 АК (Донецк) ВС РФ формируются подразделения из лиц, отбывших наказание за ранее совершенные преступления.После проведения ускоренной подготовки эти подразделения отправляют на передовые позиции. Под видом резерва за ними размещаются "группы немедленного реагирования" на бронированных боевых машинах, которые выполняют функции "заградительных отрядов". https://www.obozrevatel.com/crime/54190-shtrafbatyi-i-zagradotryadyi-razvedka-rasskazala-ob-otchayannyih-merah-dnr.htm
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Там целая шобла, "В вихре времен" (ВВВ), такие опусы клепает...

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уже призывали их раньше по желанию. даже казус вышел. вся камера подписала контракт, отслужили они около года их взяли всех вместе вернули назад.
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А понту з того що допустят ціх імпотентів і брехунів !!)))
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Ты сюда не ходи, ты туда ходи, снег башка попадет, совсем мертвый будешь (с)
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Новоазовск это Украина? Тогда это Порошенко не пускает туда ОБСЕ? Логично?
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Ватники интересно зашли в Новоазовск, вначале зашли российские войска, а потом в 100км от Новоазовска набрали шахтёров с тюрем,привезли на автобусах пьяными и сделали их освободителями.
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ну а хтож вас на режимний військовий обєкт пустить?
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да в НОВОАЗОВСКЕ И СЕДОВО кацапов до хера.пытаются прятать но ни хера не выходит.Всплывает,потому что не тонет.А у ОБСЕ один из самых центровых инвесторов угадай те ка кто??? Правильно-мордор.Дальше думаю нет смысла тарахтеть по клаве.И так понятно ХУ из ХУ
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