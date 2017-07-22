 Боевики не пускают наблюдателей ОБСЕ в Новоазовск

"Нарушение Минска: снова нет доступа наблюдателям ОБСЕ в Новоазовск. 2 патруля СММ остановили на блокпосте. Другой гражданский транспорт проезжает", - отметили в сообщении.
Порушення Мінська:знову немає доступу спостер-м #ОБСЄ в Новоазоськ. 2 патруля СММ зупинили на блокпості. Інший цивільний транспорт проїжджає pic.twitter.com/65o48wlLxu- OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 22 липня 2017 р.
Ответить
В соединениях и частях российских оккупационных войск на Донбассе с целью покрытия некомплекта личного состава осуществляется набор на "военную службу по контракту" лиц с криминальным прошлым.
Об этом в Facebook сообщает Главное управление разведки.
В частности, в 11 отдельном мотострелковом полку (Донецк) и 9 отдельном штурмовом мотострелковом полку морской пехоты (Новоазовск) 1 АК (Донецк) ВС РФ формируются подразделения из лиц, отбывших наказание за ранее совершенные преступления.После проведения ускоренной подготовки эти подразделения отправляют на передовые позиции. Под видом резерва за ними размещаются "группы немедленного реагирования" на бронированных боевых машинах, которые выполняют функции "заградительных отрядов". https://www.obozrevatel.com/crime/54190-shtrafbatyi-i-zagradotryadyi-razvedka-rasskazala-ob-otchayannyih-merah-dnr.htm
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить