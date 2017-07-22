 Суд арестовал экс-беркутовца Лободу на месяц без права залога

17 июля правоохранители

бывшего сотрудника спецподразделения "Беркут" по подозрению в нападении и избиении участников "Автомайдана" в Киеве в январе 2014 года.

Напомним, в ночь с 22 на 23 января 2014 на улице Щорса в Киеве возле городской больницы № 17 сотрудники столичного спецподразделения "Беркут" задержали 8 активистов общественного движения "Автомайдан", избили их и повредили их автомобиль.