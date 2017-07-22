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 Суд арестовал экс-беркутовца Лободу на месяц без права залога

Суд избрал меру пресечения для экс-бойца спецподразделения "Беркут" Сергея Лободы - содержание под стражей один месяц без права внесения залога.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает 24 канал.

Лободу подозревают в избиении 22-х "Автомайдановцев" 23 января 2014 на улицах Щорса и Грушевского.





Правоохранители задержали экс-беркутовца 20 июля утром на выезде из Киева в сторону Борисполя. Он ехал в собственном авто с женой и ребенком.

Лобода находился в розыске полтора года.


17 июля правоохранители задержали бывшего сотрудника спецподразделения "Беркут" по подозрению в нападении и избиении участников "Автомайдана" в Киеве в январе 2014 года.

Напомним, в ночь с 22 на 23 января 2014 на улице Щорса в Киеве возле городской больницы № 17 сотрудники столичного спецподразделения "Беркут" задержали 8 активистов общественного движения "Автомайдан", избили их и повредили их автомобиль.
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А скільки вчора тут галасу було, що його відпустять... А дзуськи вам!
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Полтора года искали? Нет, чтоб на работу в БеркутКОРД к нему подъехать?
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В свою очередь адвокат Лободы Сергей Волков в комментарии журналистам сообщил о том, что его подзащитный не совершал преступление, которое ему инкриминируют: "Преступление, которое инкриминируют Лободе, он не совершал. Человек не виноват, он инвалид 3-й группы, был ранен на Майдане, долгое время лечился, имеет семью,
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Ага... "Трудное детство, чугунные игрушки, коляска без дна, мать-алкоголичка, сестра - проститутка, жена неизлечимо больна, дети без присмотра...".
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Мені до дупи його "проблеми"- інвалід не міг в КОРДіі служити.
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Не положено... Если он из ментов официально не уволен, то пойдёт на Макошино, в "спецколонию". Там таких, как он, много... "Менты", судьи, "прокуроры, СБУшники...
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А жаль, так бы мусора на "вертеле" приготовили бы.
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Кстати,"шишку" на этой "зоне" держат именно такие, как Лобода, "менты-мордовороты"... А в "стукачах" у "кума" - судьи работают...
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а і не знав що лобода в беркуті підробляла...
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Все верно суд сделал. Но вот почему коррупционерам всегда с правом залога?!
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Бо такий дурний закон, який Зрада ніяк не скоригує.
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Корупція-це важкий злочин проти держави!!! Тому терміни мают бути відповідні-від 10 і до довічного, з обов"язковою конфіскацією і жодних застав, амністій і УДЗ !!!)))
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Суд арестовал экс-беркутовца Лободу на месяц без права залога - Цензор.НЕТ 9366ЗАРПЛАТЫ ПРОКУРОРОВ ПЛАНИРУЮТ УВЕЛИЧИТЬ НА 70%
В Верховной Раде проголосовали за закон, который предусматривает повышение заработной платы на 70% для следователей и прокуроров, и на 30% - для административных работников прокуратуры.Суд арестовал экс-беркутовца Лободу на месяц без права залога - Цензор.НЕТ 3401
После поддержания президентом принятых Верховной Радой изменений в государственный бюджет заработная плата региональных и местных прокуроров возрастет на 70%, административных руководителей - на 30%.
Об этом рассказал генеральный прокурор Юрий Луценко на совещании с региональными прокурорами в Днипре 21 июля.
«Закон проголосован Верховной Радой, находится на подписи у председателя парламента, после этого очевидно поступит на подпись к президенту. Думаю, что с большой долей вероятности, этот документ будет подписан», - отметил Луценко.
Генпрокурор пояснил, как изменятся доходы прокуроров.
«Так региональный прокурор, который получал на руки минимально 23 тысячи, максимально 33000 - в зависимости от стажа -, будет иметь эту «вилку» в размере от 27 до 44 тысяч. Прокурор региональной прокуратуры, сегодня получает на руки в пределе от 10 до 15000 планируется от 15000 до 26000″, - сказал генпрокурор.
«Старший следователь по особо важным делам сегодня имеет 11000-17000, планируется 16-29 тысяч. Старший следователь, получает 10,5-15,5 тысячи, планируется - 15,5до 28,5 тысячи», - добавил он.
Таким образом, по максимальной ставке рост составит около 70%, а рост выплат для административных руководителей - плюс 30%.
Луценко также назвал цифры для местной прокуратуры.
Так местный руководитель в зависимости от выслуги от будет получать 22 до 35000 (ранее 21-29). Начальник отдела будет иметь 15,5 - 26,5 тысячи зарплаты (ранее 12,5 - 17,5), а прокурор местной прокуратуры соответственно - 14,5 до 25,5 тысячи (ранее 10-14,5).
«Дополнительно отмечу, что генеральный прокурор и его заместители получают увеличение на 30% как и все административное руководство региональных и местных прокуратур», - сказал Луценко.
Генпрокурор отметил, что это - серьезный сдвиг в финансовом обеспечении работников прокуратуры.
«Мы фактически выходим на - не полное, но почти - выполнение закона о прокуратуре. А это значит, что мы должны работать максимально эффективно», - резюмировал Луценко.+
После удержания налогов и сборов Луценко получил 50 864 гривен.
ИСТОЧНИК 24tv
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Було на Цензорі і відношення до цієї новини не має.
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