 Суд арестовал экс-беркутовца Лободу на месяц без права залога

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает 24 канал.
Лободу подозревают в избиении 22-х "Автомайдановцев" 23 января 2014 на улицах Щорса и Грушевского.
Правоохранители задержали экс-беркутовца 20 июля утром на выезде из Киева в сторону Борисполя. Он ехал в собственном авто с женой и ребенком.
Лобода находился в розыске полтора года.
17 июля правоохранители задержали бывшего сотрудника спецподразделения "Беркут" по подозрению в нападении и избиении участников "Автомайдана" в Киеве в январе 2014 года.
Напомним, в ночь с 22 на 23 января 2014 на улице Щорса в Киеве возле городской больницы № 17 сотрудники столичного спецподразделения "Беркут" задержали 8 активистов общественного движения "Автомайдан", избили их и повредили их автомобиль.
710 15
Информатор боевиков "ДНР" арестована в Винницкой области, - прокуратура(55)
Суд арестовал Добкина с залогом 50 млн гривен. ФОТО+ВИДЕО(282)
Директор ЛБЗ Тымкив арестован на два месяца с альтернативой залога в 2 млн гривен(31)
Суд арестовал с правом залога троих подозреваемых по делу Львовского бронетанкового завода(26)
У Києві поліція по-звірячому побила учасника АТО. ФОТО, ВІДЕО(0)
Суд продлил пребывание в СИЗО "титушкам", стрелявшим по участникам Евромайдана. ФОТО(26)
Суд не выпустил экс-главу СБУ Киева Щеголева под домашний арест(3)
Ответить
БеркутКОРД к нему подъехать?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
В Верховной Раде проголосовали за закон, который предусматривает повышение заработной платы на 70% для следователей и прокуроров, и на 30% - для административных работников прокуратуры.
После поддержания президентом принятых Верховной Радой изменений в государственный бюджет заработная плата региональных и местных прокуроров возрастет на 70%, административных руководителей - на 30%.
Об этом рассказал генеральный прокурор Юрий Луценко на совещании с региональными прокурорами в Днипре 21 июля.
«Закон проголосован Верховной Радой, находится на подписи у председателя парламента, после этого очевидно поступит на подпись к президенту. Думаю, что с большой долей вероятности, этот документ будет подписан», - отметил Луценко.
Генпрокурор пояснил, как изменятся доходы прокуроров.
«Так региональный прокурор, который получал на руки минимально 23 тысячи, максимально 33000 - в зависимости от стажа -, будет иметь эту «вилку» в размере от 27 до 44 тысяч. Прокурор региональной прокуратуры, сегодня получает на руки в пределе от 10 до 15000 планируется от 15000 до 26000″, - сказал генпрокурор.
«Старший следователь по особо важным делам сегодня имеет 11000-17000, планируется 16-29 тысяч. Старший следователь, получает 10,5-15,5 тысячи, планируется - 15,5до 28,5 тысячи», - добавил он.
Таким образом, по максимальной ставке рост составит около 70%, а рост выплат для административных руководителей - плюс 30%.
Луценко также назвал цифры для местной прокуратуры.
Так местный руководитель в зависимости от выслуги от будет получать 22 до 35000 (ранее 21-29). Начальник отдела будет иметь 15,5 - 26,5 тысячи зарплаты (ранее 12,5 - 17,5), а прокурор местной прокуратуры соответственно - 14,5 до 25,5 тысячи (ранее 10-14,5).
«Дополнительно отмечу, что генеральный прокурор и его заместители получают увеличение на 30% как и все административное руководство региональных и местных прокуратур», - сказал Луценко.
Генпрокурор отметил, что это - серьезный сдвиг в финансовом обеспечении работников прокуратуры.
«Мы фактически выходим на - не полное, но почти - выполнение закона о прокуратуре. А это значит, что мы должны работать максимально эффективно», - резюмировал Луценко.+
После удержания налогов и сборов Луценко получил 50 864 гривен.
ИСТОЧНИК 24tv
Ответить
Ответить