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 Политика Украины
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Все про:разведка (1824) терроризм (20443) уголовная ответственность (402) наемники РФ (16)

 Командование террористов призывает на службу уголовников, - разведка

разведка

В рядах террористов недобор военнослужащих.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки МО, командование российских наемников старается компенсировать недобор путем призыва лиц с криминальным прошлым.

"С целью покрытия некомплекта личного состава в соединениях и частях российских оккупационных войск осуществляется набор на военную службу по контракту лиц с криминальным прошлым. В частности, в 11 отдельном мотострелковом полку (Донецк) и 9 отдельном штурмовом мотострелковом полку морской пехоты (Новоазовск) 1 АК (Донецк) ВС РФ формируются подразделения из лиц, отбывших наказание за ранее совершенные преступления", - сказано в сообщении.

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После проведения ускоренной подготовки указанные подразделения направляются на передовые позиции. Как правило, за ними под видом резерва размещаются т.н. "Группы немедленного реагирования" на бронированных боевых машинах, которые выполняют функции "заградительных отрядов".
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С криминальным прошлым так сразу и уголовники? Юга, наших обижают!
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Вьетнамка, чы хто ты там, я не интересуюсь вашими потребностями, а тем более по субботам не подаю.
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Командование террористов призывает на службу уголовников

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Лондон так с ходу и не возьмешь... Нуна много уголовников...А бабы на дамбасе не справляются-медленно уголовников рожают.
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А Вы про "чёрную пехоту", 1941-го года, что-нибудь слышали? Так что ничего нового... Сталин целые лагеря в дивизии переформировал и в "первый эшелон" поставил, перед операцией "Гром"... Жаль, Гитлер со своим планом "Барбаросса" впутался...
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Где-то в 1994 году прибыли новобранцы в "Десну", в "учебку". Большой процент - с Донбасса... Так замполит мотострелкового полка рассказывал, что "донбасситы" кормёжкой восхищались - "Мы так и дома редко ели...".
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наконец то уголовники начали призывать уголовникпв.
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Уголовники призывают на службу уголовников, все будет даунбасс.
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В 14 году в многих городах уголовники-рецедивисты,наркоманы устраивали беспорядки,убийства и избиение людей.
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Вот все здесь знают, что сидят только невиновные, которых мусора пытками заставили себя оговорить и нет денег откупиться от продажных судей. Тогда ни хрена не понятно. То ли пожалеть ни в чем не винных страдальцев, то ли в лугандоне правильные мусора и судьи, которые ловят и сажают настоящих гопников.
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та нормально...неизбежно состояние армии ухудшится,а уголовников улучшится .законы энтропии еще никто не отменял
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из всех подписантов будапештского только Украина
все выполнила и повела себя достойно.
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Да , с будапештским как то неловко получилось.
Кто этим подписантам теперь поверит...
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"Которые из дерьма вылупились - всех помыть, переодеть и в отряд."
Властелин колец: Две Сорванные Башни (Гоблин).
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Сразу видно, что Тлкиена Вы не читали - ограничились тем "дерьмом", что в Голливуде придумали... В книге такой эпизод отсутствует...
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Вы не только не обратили внимания что я цитировал не книгу, но и то что перевод тоже не из Голливуда. Прежде чем что то писать хотя бы читайте то что хотите комментировать
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Алекс-Юстасу. Командование вермахта и гестапо призывает на службу в хиви и полицию уголовников.
- Штирлиц, за столь ценные сведения вам присвоен орден Боевого Красного Знамени.
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Командование террористов призывает на службу уголовников

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fА чего их кормить дармоедов? Был уголовник -а стал контрактник рф! Ненадолго,но все-же на довольствии.
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Сказали бы что просто ПУШЕЧНОЕ МЯСО, а зарплата где что стыбрит
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а до этого там были студенты театрального училища и института культуры
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКомандование террористов призывает на службу уголовников, - разведка
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