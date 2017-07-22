 Командование террористов призывает на службу уголовников, - разведка

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки МО, командование российских наемников старается компенсировать недобор путем призыва лиц с криминальным прошлым.
"С целью покрытия некомплекта личного состава в соединениях и частях российских оккупационных войск осуществляется набор на военную службу по контракту лиц с криминальным прошлым. В частности, в 11 отдельном мотострелковом полку (Донецк) и 9 отдельном штурмовом мотострелковом полку морской пехоты (Новоазовск) 1 АК (Донецк) ВС РФ формируются подразделения из лиц, отбывших наказание за ранее совершенные преступления", - сказано в сообщении.
После проведения ускоренной подготовки указанные подразделения направляются на передовые позиции. Как правило, за ними под видом резерва размещаются т.н. "Группы немедленного реагирования" на бронированных боевых машинах, которые выполняют функции "заградительных отрядов".
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Лондон так с ходу и не возьмешь... Нуна много уголовников...А бабы на дамбасе не справляются-медленно уголовников рожают.
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все выполнила и повела себя достойно.
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Кто этим подписантам теперь поверит...
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Властелин колец: Две Сорванные Башни (Гоблин).
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- Штирлиц, за столь ценные сведения вам присвоен орден Боевого Красного Знамени.
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fА чего их кормить дармоедов? Был уголовник -а стал контрактник рф! Ненадолго,но все-же на довольствии.
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