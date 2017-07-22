EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро
 За рубежом
  2831  138
Все про:дипломатия (998) Израиль (848) конфликт (733) Палестина (109)

 Власти Палестины заявили о приостановке отношений с Израилем

израиль

Президент Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что замораживает все контакты с Израилем после дня насилия и противостояния вокруг доступа мусульман к их святыни.

Об этом 22 июля сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

По словам президента Палестины, все отношения его администрации с Израилем будут приостановлены до тех пор, пока Израиль не снимет усиленные меры безопасности вокруг святыни в Иерусалиме.

Ранее 21 июля трое израильтян и трое палестинцев погибли в ряде инцидентов по всей стране после противостояния в Иерусалиме.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конфликт в Иерусалиме: трое израильтян убиты на Западном берегу Иордана. Палестина заявила о прекращении всех контактов с Израилем

Сообщается, что вечером в пятницу палестинец зарезал трех израильтян в еврейском поселении Галамиш на Западном берегу Иордана.

Перед тем двое палестинцев погибли во время столкновений с израильскими силовиками в окрестностях восточной, преимущественно арабской части Иерусалима. Еще один палестинец погиб при неизвестных обстоятельствах "вследствие перестрелки" - пока неизвестно, где это произошло и связан ли этот инцидент с иерусалимским противостоянием.

Столкновения в Иерусалиме произошли, когда группы палестинцев стали забрасывать камнями израильских силовиков, пытаясь прорваться сквозь их границы.

Перед этим мирно прошли многотысячные пятничные молитвы, главные для мусульман в течение недели, - на улицах перед входами в Старый город Иерусалима; в его пределах находится и важная мусульманская святыня, где эти молитвы происходят обычно.

После того, как израильская полиция объявила запрет на вход в Старый город мужчинам-мусульманам в возрасте 50 лет и меньше, а для старших и для женщин установила металлоискатели на воротах Старого города, лидеры мусульманской общины призвали не идти к святыне и тех своих верующих, кому вход не запрещали, и молиться вместо этого на улицах.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
объявила запрет на вход в Старый город мужчинам-мусульманам в возрасте 50 лет и Источник: https://censor.net.ua/n448749
------------------
Ну і де «виражкні глубокой обеспокоєності» ООН, ЄЕС і інших с приводу дискримінації за національним та релігійним принципом?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Палестина..-Израиль,- Арабы.. Как это актуально для наших граждан и наших пенсионеров -- я даже боюсь себе представить... А приостановка отношений Палестины с Израилем - то это вааще капут ---- как это важно для страны,- где убивают её граждан путиноиды регулярно.... Только очень большая разница -- Путеноиды воюют за деньги или - за собственную малохольность ( чтобы вообще ничего не платить),,, а наши - за честь и присягу... Большими деньгами там не пахнет.. А Палестина и Израиль - мне как-то пох... ( Да простят меня Израильтяне - но они тоже - не спешат нам помогать).. Поэтому - ЕВРЕЙСКИЙ ВОПРОС АКТУАЛЕН ТОЛЬКО СРЕДИ ЕВРЕЕВ.... Желаете решение своих проблем - так помогайте бороться с общим врагом.... И оружием, и деньгами... А вы как хотели??? На чужом Х.Ю в Рай ускакать??
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да простят меня Израильтяне - но они тоже - не спешат нам помогать...

Мало того, Израиль не намерен признавать Голодомор 1932-1933 годов в Украине актом этнического геноцида.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А евреи - считают геноцидом- если Мойшу за пэйсы подёргали.. А если хохла убили, а его дочь изнасиловали пацаки - это мелочь...И мировое господство им спать не даёт... Ведь кроме Гитлера и Пацакских вождей - евреев никто массово не уничтожал... Черты осёдлости - да, были... НО - их там никто не лишал еды и не высылал... И лично Я - понимаю - есть евреи,, а есть ЖИДЫ.... У меня есть друзья -- евреи,, -так они сами жидов ненавидят...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну что скажешь,сразу видно что у правительства Израиля нет бизнеса в Палестине,что палестинские предприятия не платят налогов миллиардами в бюджет Израиля и массы еще глупых и абсурдных совпадений.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
то тарелками пугают, дескать подлые летают,
то у них там собакии лают,
а то руины говорят.
(с)
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Влада Палестини заявила про припинення відносин із Ізраїлем"-ай-яй-яй какая боль, Аргентина -Ямайка 5-0..........
 показать весь комментарий
Ответить
 
Приостановили отношения, прекрасно...Значит и финансирование от Израиля прекратить следует..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сектор Газа досі не є самодостатній і є залежний від гуманітарної допомоги з Ізаїлю. Як можна кусати руку, що тебе годує хлібом? Ставайте незалежними, тоді вже будуйте свої відносини з Ізраїлем. Сьогодні багато чого вирішується з допомогою міжнародного тиску, а не тільки грубої сили
 показать весь комментарий
Ответить
 
Донбасс говаривали тоже, всю Украину кормил,а вышло то как?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
еврейское поселение в котором палестинец зарезал троих людей

 показать весь комментарий
Ответить
 
находящаяся рядом палестинская деревня где он жил

 показать весь комментарий
Ответить
 
Война и оккупированные территории это плохо,с 48 года,умные евреи не могут это понять...и договориться.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
у них просто нет своего кучмы и мндведчука....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Настоящие Иерусалим находился в районе современного города Ерос напротив Константинополя (Рима). Когда переписывали историю - воткнули Рим в Италию, а Иерусалим - в Палестину.
 показать весь комментарий
Ответить
 
День Сурка. Только Манделы с Анжелой Дэвис не хватает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
даешь малоизраиль и новопалистинию ! кацапы и здесь свое рыло всунули
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Из более 8 млн.учтенных граждан Израиля почти 2 млн. или четверть составляют арабы, в том числе живущие на территории Палестинской автономии. В стране два государственных языка иврит и арабский. В парламенте полтора десятка депутатов арабских партий, множество газет и телеканалов на арабском. Арабы представлены в армии, полиции и в судах. Арабы учатся в израильских школах и университетах, имеют израильскую медицинскую страховку и лечатся в израильских клиниках, работают на израильских предприятиях по нормам израильского трудового законодательства и наравне с евреями получают зарплату и все социальные льготы, пособия и пенсии, причем в ненавистных шекелях. Среди арабских беженцев в Европу нет никого из оккупированной и угнетенной Израилем несчастной Палестины. Даже странно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это типа модель будущего Украины с деоккупированным долбасом. Только у нас это сектор угля.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Просто удивительно, сколько за три с половиной года стало у нас общих с Израилем проблем и вариантов правильного или неправильного их решения. Вместо того, чтобы внимательно изучать этот опыт и выбирать полезное для Украины, все сводится к забалтыванию темы "жидами" и вообще как они пьют кровь христиан. Ну прямо как бИндеровцы, которые закусывают русскоязычными мальчиками в трусиках.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Общеизвестно, что самые жестокие бандеровцы в Украине - русскоговорящие жидобандеровцы из Львова. Их ненавидят и боятся даже русскоязычные арабские эмигранты с финским гражданством.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Но за забором Палестины живут бедно,как в резервации,даже с Иорданией не сравнить....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Более того скажу я вам. Генетически арабы и евреи - ОДИН И ТОТ ЖЕ народ. Отличаются только религией.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Более того,что это один народ,они настолько схожи,палестинцы с евреями,что сами себе боятся признаться в этом,только религия разделила эти древние племена....
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВласти Палестины заявили о приостановке отношений с Израилем
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти