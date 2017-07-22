 Власти Палестины заявили о приостановке отношений с Израилем

Об этом 22 июля сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
По словам президента Палестины, все отношения его администрации с Израилем будут приостановлены до тех пор, пока Израиль не снимет усиленные меры безопасности вокруг святыни в Иерусалиме.
Ранее 21 июля трое израильтян и трое палестинцев погибли в ряде инцидентов по всей стране после противостояния в Иерусалиме.
Сообщается, что вечером в пятницу палестинец зарезал трех израильтян в еврейском поселении Галамиш на Западном берегу Иордана.
Перед тем двое палестинцев погибли во время столкновений с израильскими силовиками в окрестностях восточной, преимущественно арабской части Иерусалима. Еще один палестинец погиб при неизвестных обстоятельствах "вследствие перестрелки" - пока неизвестно, где это произошло и связан ли этот инцидент с иерусалимским противостоянием.
Столкновения в Иерусалиме произошли, когда группы палестинцев стали забрасывать камнями израильских силовиков, пытаясь прорваться сквозь их границы.
Перед этим мирно прошли многотысячные пятничные молитвы, главные для мусульман в течение недели, - на улицах перед входами в Старый город Иерусалима; в его пределах находится и важная мусульманская святыня, где эти молитвы происходят обычно.
После того, как израильская полиция объявила запрет на вход в Старый город мужчинам-мусульманам в возрасте 50 лет и меньше, а для старших и для женщин установила металлоискатели на воротах Старого города, лидеры мусульманской общины призвали не идти к святыне и тех своих верующих, кому вход не запрещали, и молиться вместо этого на улицах.
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Ну і де «виражкні глубокой обеспокоєності» ООН, ЄЕС і інших с приводу дискримінації за національним та релігійним принципом?
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Мало того, Израиль не намерен признавать Голодомор 1932-1933 годов в Украине актом этнического геноцида.
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то у них там собакии лают,
а то руины говорят.
(с)
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http://cursorinfo.co.il/utochnennye-dannye-v-halamishe-ubity-otets-ego-syn-i-doch/
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