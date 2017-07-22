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Все про:пожар (3370) Черногория (110) ГСЧС (1205)

 Авиация украинских спасателей сбросила 240 тонн воды во время тушения лесных пожаров в Черногории. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Тушение пожаров продолжается.

С начала работ для тушения лесных пожаров в Черногории авиация Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям сбросила 240 тонн воды. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"По состоянию на 7 часов субботы самолет ГосЧС Ан-32П сбросил на очаги лесного пожара 72 тонны воды.Работы украинской авиации по тушению лесных пожаров в Черногории продолжаются", - сказано в сообщении.

Авиация украинских спасателей сбросила 240 тонн воды во время тушения лесных пожаров в Черногории 01

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Авиация украинских спасателей сбросила 240 тонн воды во время тушения лесных пожаров в Черногории 02


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Можно только представить сколько стырят бабла под это дело ....
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Запасайся впечатлениями и не сходи за придурка!
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В біді треба допомагати одне одному.
А дурні тілько про бабло белькотять.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияАвиация украинских спасателей сбросила 240 тонн воды во время тушения лесных пожаров в Черногории. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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