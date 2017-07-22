 Авиация украинских спасателей сбросила 240 тонн воды во время тушения лесных пожаров в Черногории. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

С начала работ для тушения лесных пожаров в Черногории авиация Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям сбросила 240 тонн воды. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"По состоянию на 7 часов субботы самолет ГосЧС Ан-32П сбросил на очаги лесного пожара 72 тонны воды.Работы украинской авиации по тушению лесных пожаров в Черногории продолжаются", - сказано в сообщении.
205 3
Шестеро американских солдат могут быть представлены к награде Soldier's Medal за спасение львовян из пылающего дома(49)
Новый пожар возник в военном лесхозе на Днепропетровщине, - ГСЧС(3)
Экипаж украинского АН-32П начал тушение лесных пожаров в Черногории. ВИДЕО(31)
Микроавтобус сгорел в центре столицы. ВИДЕО(4)
Деньги и богатство - тлен, декорация к человеческой жизни, нынешние - не знают, у них еще все впереди(0)
951 человек погиб из-за пожаров в этом году(0)
Гройсман поручил направить пожарный самолет Ан-32П для помощи Черногории в ликвидации лесных пожаров(39)
Ответить
Ответить
А дурні тілько про бабло белькотять.
Ответить