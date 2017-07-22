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 Политика Украины
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Все про:поздравление (628) Порошенко (13468) Донбасс (15495) Антитеррористическая операция (17162) деоккупация (149)

 Порошенко поздравил с годовщиной освобождения от оккупации жителей Лисичанска, Северодонецка и Рубежного

порошенко

Города освободили 3 года назад.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Президент Украины написал на своей странице в Фейсбук.

"Поздравляю жителей Северодонецка, Лисичанска и Рубежного с третьей годовщиной освобождения от оккупации. Сегодня мы с благодарностью вспоминаем тех, кто вернул мир в эти города, кто подвинул ад на десятки километров восточнее и южнее и очистил от оккупантов большую часть Донбасса. Слава украинским воинам! Донбасс был, есть и будет украинским!" - пишет Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жертв среди гражданского населения на Донбассе в этом году на 50% больше, - Хуг

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А помянуть погибших в последние дни воинов язык не поворачивается..?
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Пропонуєш оголосити в Україні постійний траур?
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я не про жалобу за загиблими, хоча і вона у таких випадках потрібна..і французи і німці вже якось висловились з приводу загострення ситуації..а "гарант" ні..
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гидрант труслив до неприличия: все острые углы обходит десятой дорогой, все мало-мальски имиджеопасные высказывания поручает делать челяди. президент (не додон!) вроде как есть, но его почти не видно...
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ти хоч читаєш що пишеш? раненько тебе випустили.....
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так и есть..только наши спортсмены медаль выграли оно уже через пол часа поздравлялки постит..а как трупы-трупы-трупы - не видать подлеца..
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запевай зраду парни
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гнида папка твой
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О да, у ольгинцев это прием номер 1, переходить на родителей. Сейчас затянешь про грантоедов и сцаные тряпки.
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Клоунада от соевого барыги похоже ещё не достала только его самого ...
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а вот и певец появилься
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Ну тогда спой нам про достижения соевой банды,хоть посмеёмся ...
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він не в голосі.... коли бере верхні ноти -во славу бариги , то боїться що обдєлається.
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Та они похоже все не в голосе,когда надо рассказать про соевые успехи и офшорные достижения пети и его подельников ...
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реформы в образовательной,здравоохранительной сферах, в економике, ассоциация с ЕС, безвиз, тотальная борьба с коррупцией, аресты и следствие над депутатами корупционерами, строиться дороги, повышение зарплат учителям, медработникам, новая сильная армия по стандартах НАТО,хотя зачем это все повторять тухлодырому клоуну вроде тебя который свет под разными прокси здесь часами на пролёт
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90% твого поста нажаль брехня. тренуйся на ватанах.
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про безвіз-правда. а ось реформа поліції- це взагалі повнва ..опа ! тай медицинська реформа - де ? арешти депутатів- під викуп ? бомба !!!!!!
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Безвиз дали не благодаря соевой шайке а скорей вопреки ,он был получен благодаря тем кто погибал на Майдане а не тем кто на крови героев пролезли к корыту ...
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разве порошенко заслуги в этом ?
только его заявление о преждевременномти вопроса о вмтуплении в нато чего стоит,
а покупка родственнику места в парламенте ?
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Ну поехали милок не торопясь - образование,как было никаким ,так таким и остаётся ,как учились детишки за бабки так и продолжают учится ,енто РАЗ ,далее - первое место Украины по уровню смертности и невакцинированности говорит о рехформах в сфере медицины ,это ДВА ,понеслись родной дальше - нулевое количество посаженых в тюрьму топ коррупционеров говорит,что вся эта борьба блеф и показуха для лохтората ,это ТРИ ,пошли потихоньку дальше - про повышения зарплат и говорить смешно ,когда курс доллара вырос больше чем втрое а тарифы в 7-8 раз,и цены на всё жизненно необходимое также выросли немерено ,это ЧЕТЫРЕ, ну и на последок - дорог,как не было так и нет,ну а про силу армии страны говорит не твой бред а освобождённые от оккупантов территории и НИКАК иначе - вот мы и пришли к выводу,что всё написанное тобой является идиотизмом ,как не крути !!!
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это не идиотизм,это сознательное враньё моральных уродов.
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Оба-на! Мальчик из хуйлостана вылупился!
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Не впевнений, що для всіх жителів цих міст це дійсно свято. Та й біс з ними!
Всіх інших жителів- зі святом!
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я бы на месте кондитера послал бы вас к Путлеру в ГУЛАГ.................
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Половина Донбасса под оккупацией, где ходит российская валюта, где российские законы, а он видно, не в курсе. Поздравления направо и налево.
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Они и третью часть не взяли,деточка..географию в школе изучала?
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Может я и выразилась буквально, что половина, но и в освобожденных городах правят рыги и сепары.
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Может кому-то и хотелось бы чтобы под оккупацией была половина Донбасса, а то и весь Донбасс со всей Украиной, но это не так.
И для тех, кого освободили, сегодня действительно праздник.
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полковник Александр Радиевский. Освобождал Северодонецк, на следующий день погиб освобождая Лисичанск. У местной власти так и не хватило духу назвать в его честь не улицу не площадь. Памятник поставили на деньги собранные волонтерами.
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Винницкие барыги всё больше прибирают Украину в свои бездонные мошны,а на ЮВТ вновь ,как даунецкие барыги ,наслали банду воров шукать компрометирующую иголку в стогу сена,пока лето.
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ще одна перемога.... це так-для інформації.

Порошенко поздравил с годовщиной освобождения от оккупации жителей Лисичанска, Северодонецка и Рубежного - Цензор.НЕТ 7033
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Спонтанный митинг в Северодонецке. Люди собрались буквально сразу же как только вошли украинские военные.
Северодонецк наш! Спасибо! Жители города ликуют и встречают воинов освободителей.
https://www.youtube.com/watch?v=tnXRQg7og44
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А шо такое Донбасс? Давайте и другие регионы называть на совковый манер по наличию залежей спресованных тысячелетиями экскрементов динозавров и других корысных копалын. Вводить местные праздники освобождения с хороводами и стенгазетами по поводу... А потом нахмурив бровки патякать о декоммунизации. Эгеж?
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"Не впевнений, що для всіх жителів цих міст це дійсно свято. Та й біс з ними!
Всіх інших жителів- зі святом!" (Г. Кір'янова)

Галю, не жітєлєй, а мешканців. У школу, Галю. У школу! І не плюндруй мову
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Русско-украинский словарьжительсущ. муж. рода; одуш.тот, кто живет, проживает где-н., обитательжитель¤ городской житель -- міський житель

Источник: https://gufo.me/dict/ruuk/%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C#ixzz4nXY150c7
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О так взять и выдать источник как ты пишешь на Цензори? При помощи мокше-украинского переводчика, кацапского происхождения и составленного же кацапами? Ай маладца! Дотепна жінка! Только они ж таки же неучи как и ты
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Пол Украины надо выгонять к плешивому ПЕДОФИЛУ для экспериментов..а лучше 60% КРЫС...
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Для зрадогівнюків що не день то жалоба. Псяче кодло лайнометів. Пороху респект і уважуха. Все робить правильно.
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Спасибо! Большинство этого не пережили и даже не предсталяют, что значит вернуться в родные места. Желаю всем переселенцам быстрее вернуться домой.
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альтернативная новость
Украинский военный перепил в Песках и бросил в сослуживцев две гранаты
Cьогодні о 9:04 Рупор
В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе в толпу военных была брошена боевая граната, в результате чего пострадали семь военнослужащих Вооруженных сил Украины.
Об этом передает LB.ua со ссылкой на источники в полиции.
По имеющимся данным, инцидент произошел в ночь на четверг, 20 июля, в Ясиноватском районе Донецкой области в населенном пункте Пески. Издание сообщает, что инцидент произошел между военнослужащими после распития алкогольных напитков. После этого один из бойцов бросил две противопехотные осколочные ручные гранаты РГД-5 под ноги своим сослуживцам.
В результате взрыва осколочные ранения получил сам бросивший гранату, а также еще шесть человек. Все они были экстренно госпитализированы в военный госпиталь в Покровске.
По данному факту открыто уголовное производство по статье статье 129 Уголовного кодекса Украины "Угроза убийством".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко поздравил с годовщиной освобождения от оккупации жителей Лисичанска, Северодонецка и Рубежного
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