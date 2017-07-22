 Порошенко поздравил с годовщиной освобождения от оккупации жителей Лисичанска, Северодонецка и Рубежного

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Президент Украины написал на своей странице в Фейсбук.
"Поздравляю жителей Северодонецка, Лисичанска и Рубежного с третьей годовщиной освобождения от оккупации. Сегодня мы с благодарностью вспоминаем тех, кто вернул мир в эти города, кто подвинул ад на десятки километров восточнее и южнее и очистил от оккупантов большую часть Донбасса. Слава украинским воинам! Донбасс был, есть и будет украинским!" - пишет Порошенко.
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https://censor.net.ua/news/448724/v_rezultate_artobstrela_marinki_raneno_chetyre_cheloveka_sredi_nih_rebenok_treh_let_obnovleno
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только его заявление о преждевременномти вопроса о вмтуплении в нато чего стоит,
а покупка родственнику места в парламенте ?
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Всіх інших жителів- зі святом!
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И для тех, кого освободили, сегодня действительно праздник.
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полковник Александр Радиевский. Освобождал Северодонецк, на следующий день погиб освобождая Лисичанск. У местной власти так и не хватило духу назвать в его честь не улицу не площадь. Памятник поставили на деньги собранные волонтерами.
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Северодонецк наш! Спасибо! Жители города ликуют и встречают воинов освободителей.
https://www.youtube.com/watch?v=tnXRQg7og44
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Всіх інших жителів- зі святом!" (Г. Кір'янова)
Галю, не жітєлєй, а мешканців. У школу, Галю. У школу! І не плюндруй мову
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Источник: https://gufo.me/dict/ruuk/%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C#ixzz4nXY150c7
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Украинский военный перепил в Песках и бросил в сослуживцев две гранаты
Cьогодні о 9:04 Рупор
В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе в толпу военных была брошена боевая граната, в результате чего пострадали семь военнослужащих Вооруженных сил Украины.
Об этом передает LB.ua со ссылкой на источники в полиции.
По имеющимся данным, инцидент произошел в ночь на четверг, 20 июля, в Ясиноватском районе Донецкой области в населенном пункте Пески. Издание сообщает, что инцидент произошел между военнослужащими после распития алкогольных напитков. После этого один из бойцов бросил две противопехотные осколочные ручные гранаты РГД-5 под ноги своим сослуживцам.
В результате взрыва осколочные ранения получил сам бросивший гранату, а также еще шесть человек. Все они были экстренно госпитализированы в военный госпиталь в Покровске.
По данному факту открыто уголовное производство по статье статье 129 Уголовного кодекса Украины "Угроза убийством".
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