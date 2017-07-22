 Крымчанам начали приходить уведомления об уплате российского транспортного налога

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.реалии, первые несколько сотен жителей полуострова получили документы, а некоторые уже уплатили налог, сообщила 21 июля пресс-служба налоговой службы России в Крыму.
"В этом году расчет проведен относительно 350 тысяч транспортных средств, что на 100 тысяч больше, чем за аналогичный период 2015 года. Такое увеличение во многом связано с тем, что большая доля транспортных средств в Крыму поставлена на учет в органах ГИББД в 1 квартале 2016 года - это был крайний срок перерегистрации техники с украинского формата на российский", - напоминают журналисты.
Уведомления на уплату транспортного налога рассылаются центром обработки данных, расположенном в Волгограде соседней России.
1943 19
Материалы по теме: Оккупация Крыма
Чубаров: "Изменения в Конституцию Украины по статусу Крыма будут готовы в сентябре"(41)
В Севастополе таможенники арестовали яхту украинца(60)
Завершено спецрасследование в отношении замкомандира бригады морской пехоты Черноморского флота РФ Карпушенко, - ГПУ(5)
СБУ объявила о подозрении жителю Херсонщины, который получил награду за оккупацию Крыма. ФОТО(19)
"Мы, россияне, быдлорабы!", – блогеры РФ комментируют курортный сбор(0)
"Мы не забыли про Крым", - посол Великобритании Гоф(38)
Россия нарушила территориальную целостность Украины самым откровенным образом, - помощник генсека НАТО Дукару(67)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
1 рубель за вдох, 2 - за видох.
)))
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить