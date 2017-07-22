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 Политика Украины
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 Крымчанам начали приходить уведомления об уплате российского транспортного налога

налог

Налоговые уведомления об уплате российского транспортного налога поступили в отделения связи оккупированного Крыма.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.реалии, первые несколько сотен жителей полуострова получили документы, а некоторые уже уплатили налог, сообщила 21 июля пресс-служба налоговой службы России в Крыму.

"В этом году расчет проведен относительно 350 тысяч транспортных средств, что на 100 тысяч больше, чем за аналогичный период 2015 года. Такое увеличение во многом связано с тем, что большая доля транспортных средств в Крыму поставлена на учет в органах ГИББД в 1 квартале 2016 года - это был крайний срок перерегистрации техники с украинского формата на российский", - напоминают журналисты.

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Уведомления на уплату транспортного налога рассылаются центром обработки данных, расположенном в Волгограде соседней России.
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Вот и Камни с Неба на рассейском блюдце с Золотой каёмочкой Орды!
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Напомнить, что соевые мародеры тоже хотят вернуть транспортный сбор и прохождение ТО? Ну это совпадение канешна
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Виходить, що є... Бо Крим- це Україна. А так- нема.
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В Украине, сборы давно превратились в поборы и с каждой сменой власти аппетиты только увеличиваются.
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Цензор, а зачем эту фигню постить здесь?!
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На расеи живут багата, значит нужно платить вроттенбергам и хуйлу с димоном налоги разные и много
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это еще мелочь,по сравнению с отъемом участков,бизнеса,повышением цен на все в 2-3раза,отсутствием качественной медицины."Жили как в раю"-говорила тетка про дом возле Артека,и что не хватало?Камней с неба)))
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жизнь кацапа сурова и беспощадная за то есть первомай и день пабеды
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Рубль штучка,десять кучка,за каждый камень на головы Крысчан от Хуйла...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКрымчанам начали приходить уведомления об уплате российского транспортного налога
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