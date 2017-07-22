 Адвокат из РФ, встречавшаяся с сыном Трампа, 8 лет работала на ФСБ, - Reuters

Российский адвокат Наталья Весельницкая, с которой встречался сын президента США Дональда Трампа в 2016 году, представляла интересы ФСБ в суде в течение многих лет. Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина, об этом пишет Reuters.
Из документов видно, что адвокат Наталья Весельницкая успешно представляла интересы ФСБ по делу о праве собственности на недвижимость в северо-западной Москве в период с 2005 по 2013 годы, пишет агентство.
Речь идет об основанной ФСБ военной части 55002. Здание было приватизировано после распада СССР в 1991 году. Весельницкая доказывала в суде, что оно была незаконно продано частным фирмам.
По адресу этого здания зарегистрирована фирма Електронинторг, которая принадлежит государственной корпорации Ростех. В свою очередь, корпорацией Ростех руководит Сергей Чемезов, бывший сотрудник КГБ, служивший с президентом РФ Владимиром Путиным в Восточной Германии.
Этот факт не является доказательством того, что Весельницкая является сотрудницей российской спецслужбы, а сама она отрицает причастность к ФСБ.
В то же время, то, что она представляла интересы ФСБ в суде может вызвать новые вопросы среди американских политиков.
Весельницкая проигнорировала запрос Reuters о сотрудничестве с ФСБ. ФСБ также не ответила.
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Количество перешло в качество. В отношении любого с сопредельной территории воникла ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНОВНОСТИ.
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презумпція - лат. praesumptio, від praesumo - «передбачаю»
Тобто, у відношенні до них передбачається виновність.
Вони повинні доказувати, що кожен з них "не верблюд" (С).
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или повторение - мать ученья?
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найдите в тексте 10 различий
21.07.17 21:00 Российский адвокат, с которой встречался сын Трампа, работала на ФСБ, - Reuters
https://censor.net.ua/news/448712/rossiyiskiyi_advokat_s_kotoroyi_vstrechalsya_syn_trampa_rabotala_na_fsb_reuters
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может кто вчера не прочитал.
просто мне не интересно одно и тоже читать
такие проколы на цензоре частенько бывают.
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Sessions discussed Trump campaign-related matters with Russian ambassador, U.S. intelligence intercepts show
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на встречу даже трусы не одела, на всякий случай.
там казлина и постраше есть...
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