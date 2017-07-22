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 Адвокат из РФ, встречавшаяся с сыном Трампа, 8 лет работала на ФСБ, - Reuters

трамп

Адвокат Наталья Весельницкая успешно представляла интересы ФСБ по делу о праве собственности на недвижимость в северо-западной Москве 8 лет

Российский адвокат Наталья Весельницкая, с которой встречался сын президента США Дональда Трампа в 2016 году, представляла интересы ФСБ в суде в течение многих лет. Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина, об этом пишет Reuters.

Из документов видно, что адвокат Наталья Весельницкая успешно представляла интересы ФСБ по делу о праве собственности на недвижимость в северо-западной Москве в период с 2005 по 2013 годы, пишет агентство.

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Речь идет об основанной ФСБ военной части 55002. Здание было приватизировано после распада СССР в 1991 году. Весельницкая доказывала в суде, что оно была незаконно продано частным фирмам.

По адресу этого здания зарегистрирована фирма Електронинторг, которая принадлежит государственной корпорации Ростех. В свою очередь, корпорацией Ростех руководит Сергей Чемезов, бывший сотрудник КГБ, служивший с президентом РФ Владимиром Путиным в Восточной Германии.

Этот факт не является доказательством того, что Весельницкая является сотрудницей российской спецслужбы, а сама она отрицает причастность к ФСБ.

В то же время, то, что она представляла интересы ФСБ в суде может вызвать новые вопросы среди американских политиков.

Весельницкая проигнорировала запрос Reuters о сотрудничестве с ФСБ. ФСБ также не ответила.
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Импичмент Трампу будет подтверждением правильности американской системы ...
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Импичмент такая же часть системы как и выборы, только наоборот. Значит выборы неправильные? Или всё правильно, наступать и отступать - всё равно бежать?
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Їй не потрібно ніяких підтверджень- час вже все підтвердив.
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)(уйлостан сплошное кгб-фсб. все или сотрудники, или стукачи по призванию
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Если ФСБ так США прокачало, представьте сколько дерьма они внедрили в Украину...
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А його хтось "винедряв"? Сидить тут з часів совка.
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буков - архивы совка по агентам не открыли (многие вывезли, уничтожили, многие в маскве) + новых вербанули... О чем говорить, если Лебедев, министр обороны Украины был российским гражданином...
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Лєбєдєв це взагалі цікава річ, справа в тому що він одружений на бувшій жінці Куліша, це такий наш кадр, що пішов з останніми комуняками наверх, потім був міністром економіки Криму, потім губернатором в Чернівцях. Його дружина донька викладача політекономії в нашому універі, а там мій батько працював. Той Лєбєдєв спочатку ошукав цю всю комбратію на кримському Титані, згодом і дружину забрав у Куліша.
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буков - "высоких" моральных принципов парниша - если бы не Янукович с двумя судимостями..., быть бы ему президентом Украины...
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Угу, приємно дивитись, як він ватостополбців чмирить наразі.
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Злые языки кажуть, шо раньше без того чтобы не быть завербованным КГБ невозможно было поступить на дипломатическую специальность в ВУЗе. Ну то наговаривают гады на без альтернативного миротворця и великого гения дипломатии
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Раніше і за кордон як турист не можно було виїхати без гебні, та й на любому підприємстві сидів гебешник, можно тільки уявити відсоток громадян, що працювали на КДБ.
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Ну про всі, то звичайно перебільшення, бо що їм було ловити в якомусь ліфтрємонті чи МТСі. А щодо військових, а тим паче у установах, які готували кадри за кордон, то без сумніву - без ГБ ні кроку
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Ну може десь і так було, в нас навіть їх полки були розширеного складу, тут же ще в 60-х роках загибель кдбшника не була дивиною . Останній бій бандерівці дали в 1964 році біля Старої Жадови в 1964 році, рота у 180 чоловік поклала полк гебні у 1500, на жаль і самі всі полегли .
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А особенно если учесть, что папаша Порошенко уже два года как срок мотал "за расхищения социалистической собственности", то вариант вербовки кегебешниками Пети Порошенка не вызывает сомнений.
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вона й зараз там працює тому що бувших не буває
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Американські ЗМІ мають мертву хватку- поки не загризуть, не відчепляться.
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Ранее я сформулировал. Повторюсь.
Количество перешло в качество. В отношении любого с сопредельной территории воникла ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНОВНОСТИ.
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Поясніть, що маєте на увазі? Презумпція вже не працює?
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Що мати зв*язки чи контакти з мокшати - це стало позорним, це викликає підозри, це як вивалятись в лайні.
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Читайте Вікі.
презумпція - лат. praesumptio, від praesumo - «передбачаю»

Тобто, у відношенні до них передбачається виновність.
Вони повинні доказувати, що кожен з них "не верблюд" (С).
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эта ж новость была вчера. точно в таком же виде.
или повторение - мать ученья?
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та пожалуйста!
найдите в тексте 10 различий

21.07.17 21:00 Российский адвокат, с которой встречался сын Трампа, работала на ФСБ, - Reuters

https://censor.net.ua/news/448712/rossiyiskiyi_advokat_s_kotoroyi_vstrechalsya_syn_trampa_rabotala_na_fsb_reuters
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та мне, в общем-то, не жалко.
может кто вчера не прочитал.
просто мне не интересно одно и тоже читать
такие проколы на цензоре частенько бывают.
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Друга така новина за сьогодні-перша про збільшення кількості загиблих мирних жителів зі слів Хуга.
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Чуть прижали Рыжего и гуано полезло из всех щелей. Ща вот информация прошла что Сешнз, генпрокурор Рыжего, обсуждал таки политические вопросы интересующие рашку год назад во время избирательной кампании. А потом - "забыл" об этом на слушаниях в Сенате.
Sessions discussed Trump campaign-related matters with Russian ambassador, U.S. intelligence intercepts show
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кацапская сука нашла казла - сына трампа....
на встречу даже трусы не одела, на всякий случай.

там казлина и постраше есть...
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У козлорылых при таких делах все гэбисты и на задании...
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Сейчас только Трамп и его администрация тормозят поставки летального оружия в Украину, как и введение новых санкций против раши оттягивают республиканцы.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомАдвокат из РФ, встречавшаяся с сыном Трампа, 8 лет работала на ФСБ, - Reuters
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