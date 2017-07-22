 За минувшие сутки в зоне АТО погиб один воин, двое - ранены, пострадали 4 мирных жителя, - штаб

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, бандформирования уменьшили количество вооруженных провокаций, однако даже единичные обстрелы имели страшные последствия.
Так, около 21 часа, преступники из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляли дома мирных жителей Марьинки. В результате обстрела 4 местных, среди которых двое детей - трехлетняя девочка и девятилетний мальчик, получили ранения. Состояние всех пострадавших врачи оценивают как удовлетворительное.
Кроме того, на Мариупольском направлении, боевики из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия били по нашим опорным пунктам вблизи Гнутово и Широкино. Огнем силы АТО заставили противника соблюдать режим тишины.
На Донецком направлении огневые провокации незаконных вооруженных формирований зафиксированы в районе поселка Верхнеторецкое и на шахте Бутовка.
На Луганском направлении, около 18 часов, преступники дважды обстреляли из гранатомета и миномета наши позиции в Крымском.
В общем, за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 11 раз нарушили перемирие. Силы АТО потеряли одного военнослужащего, еще двое получили ранения.
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Не зі зброєю в руках мертвий лежить- значить мирний житель.
НЗФ-це офіційний термін, поки не доведено, що вони висували вимоги, погрожуючи проведенням або виконавши терористичний акт. Тоді вони стають терористичними угрупуваннями. А НЗФ і звичайні бандити можуть створити.
Ще щось розтлумачити?
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блять!!!
. ТАМ ПАЛЬБА СМЕРТИ НЕСЁТ ГЕРОЯМ,
А В ЭТО ВРЕМЯ, ПО БОРИСПОЛЬСКОЙ ТРАССЕ, В РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ "ЭДЕМ" НОЧНОЮ САЛЮТНОЮ ПАЛЬБОЮ ,
ОБЖИРАЯСЬ И ОБПИВАЯСЬ ,
РАЗВЛЕКАЮТСЯ ТЕ, КТО ПЛАМЕННЫМИ РЕЧАМИ ГЕРОЕВ НАПРАВЛЯЮТ НА ВОЙНУ...
ТЕ ЧЬИ СЫНЫ НЕ ВОЮЮТ, НО УЖЕ УЧАСТНИКИ "АТО"...
ТЕ ЧЬИ СЫНЫ БЫКУЮТ ПО БАРАМ, ДАВЯТ ПРОХОЖИХ МАШИНАМИ...
...
( Эдем на против с. Гора в Чубинском в котором ночами гремит канонада десятками салютов под музыкальный долбёж )
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