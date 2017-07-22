EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро
 Происшествия
  941  22
Материалы по теме:
Все про:обстрел (6665) Донбасс (15495) Антитеррористическая операция (17162) потери (1118)

 За минувшие сутки в зоне АТО погиб один воин, двое - ранены, пострадали 4 мирных жителя, - штаб

потери

Вчера, после 18 часов и до полуночи, ситуация в зоне АТО оставалась стабильной.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, бандформирования уменьшили количество вооруженных провокаций, однако даже единичные обстрелы имели страшные последствия.

Так, около 21 часа, преступники из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляли дома мирных жителей Марьинки. В результате обстрела 4 местных, среди которых двое детей - трехлетняя девочка и девятилетний мальчик, получили ранения. Состояние всех пострадавших врачи оценивают как удовлетворительное.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комитет Папы Римского выделил полмиллиона евро на восстановление Донбасса

Кроме того, на Мариупольском направлении, боевики из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия били по нашим опорным пунктам вблизи Гнутово и Широкино. Огнем силы АТО заставили противника соблюдать режим тишины.

На Донецком направлении огневые провокации незаконных вооруженных формирований зафиксированы в районе поселка Верхнеторецкое и на шахте Бутовка.

На Луганском направлении, около 18 часов, преступники дважды обстреляли из гранатомета и миномета наши позиции в Крымском.

В общем, за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 11 раз нарушили перемирие. Силы АТО потеряли одного военнослужащего, еще двое получили ранения.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Царство Небесне полеглому Воїну... Світла пам'ять... Співчуття родині та близьким...
Якнайшвидшого одужання пораненим...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Бесят эти ватные совковые формулировки "мирные жители" , а в ВСУ " не мирные не жители" ? или может "агрессоры" ? или может они не за мир на своей земле воюют ? Есть нормальная принятая во всем мире формулировка "Гражданское население". А еще бесит "не винные пострадали", а кто винные эти ребята которые защищают свою землю ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А там є і не мирні жителі, а учасники НЗФ- не знав?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ты вначале читай вдумчиво, твой вопрос о чем вообще ? Я писал выше про формулировки, а не про то кто там есть или нет. Если убили террориста так и надо писать. А насчет НЗФ это тоже вата ! Какие НЗФ которые каждый день обстреливают-терроризируют население Украины ? Это террористы !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А на вбитому терористові десь має бути написано, що він терорист? Чи як про це дізнатися?
Не зі зброєю в руках мертвий лежить- значить мирний житель.
НЗФ-це офіційний термін, поки не доведено, що вони висували вимоги, погрожуючи проведенням або виконавши терористичний акт. Тоді вони стають терористичними угрупуваннями. А НЗФ і звичайні бандити можуть створити.
Ще щось розтлумачити?
 показать весь комментарий
Ответить
 
НВФ сформированые под руководством офицеров регулярной армии, это армия агрессора на нашей территории и не какие на НВФ !
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это армия РФ на нашей территории сформированная частично из местных наемников, что никак не изменяет ее сущность.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я не про суть казав- вам не сподобалися офіційні формулювання, я їх розтлумачив.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ці офіцери знаходяться тут поза межами законів- як найманці. Тому і НЗФ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
По факту- так. Та Україні зараз вигідніше це не визнавати офіційно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
трехлетняя девочка и девятилетний мальчик... - сообщалось, что девочку в живот ранили... Когда война в рашке начнется, не забывайте об этом... - забудьте ваше плаксивое страдание к мокше - "Там же дети".. и цветы к посольству-зигурату...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
За минувшие сутки в зоне АТО погиб один воин, двое - ранены, пострадали 4 мирных жителя, - штаб

блять!!!
. ТАМ ПАЛЬБА СМЕРТИ НЕСЁТ ГЕРОЯМ,
А В ЭТО ВРЕМЯ, ПО БОРИСПОЛЬСКОЙ ТРАССЕ, В РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ "ЭДЕМ" НОЧНОЮ САЛЮТНОЮ ПАЛЬБОЮ ,
ОБЖИРАЯСЬ И ОБПИВАЯСЬ ,
РАЗВЛЕКАЮТСЯ ТЕ, КТО ПЛАМЕННЫМИ РЕЧАМИ ГЕРОЕВ НАПРАВЛЯЮТ НА ВОЙНУ...
ТЕ ЧЬИ СЫНЫ НЕ ВОЮЮТ, НО УЖЕ УЧАСТНИКИ "АТО"...
ТЕ ЧЬИ СЫНЫ БЫКУЮТ ПО БАРАМ, ДАВЯТ ПРОХОЖИХ МАШИНАМИ...
...
( Эдем на против с. Гора в Чубинском в котором ночами гремит канонада десятками салютов под музыкальный долбёж )




.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вічна світла пам'ять і земний уклін усім загиблим захисникам України ......


 показать весь комментарий
Ответить
 
 
еленушка,а что это за "террористическая" операция такая?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ага, голубана с атброськиным просто растерзали..
 показать весь комментарий
Ответить
 
А Порошенко с Гройсманом все переживают что им блокадники не дают осуществлять торговлю на крови с Лугодонией.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А может пора Лугодонии прекратить подачу э/энергии хотя бы наполовину? А то валит им украинская власть только так, еще и бесплатно. Чтобы им комфортно было убивать наших парней(((((
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа минувшие сутки в зоне АТО погиб один воин, двое - ранены, пострадали 4 мирных жителя, - штаб
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти