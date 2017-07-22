 Пентагон не подтвердил сообщение России о ликвидации лидера "Исламского государства" аль-Багдиди

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Русская служба BBC.
"Я думаю, он жив, и я поверю в обратное, когда мы будем знать, что мы убили его. Пока же мы исходим из того, что он жив, и продолжаем охоту за ним", - заявил Мэттис.
В прошлом СМИ не раз публиковали информацию о смерти лидера ИГ, но она не находила подтверждения.
Ранее в минобороны России заявили, что, по предварительным данным, в Сирии ликвидирован лидер террористической организации "Исламское государство" аль-Багдади. По данным ведомства, аль-Багдади был убит в результате воздушного удара, нанесенного российской авиацией в мае. В свою очередь объединенная коалиция во главе со США заявила, что пока не может подтвердить сообщения о ликвидации в Сирии лидера террористической организации "Исламское государство" аль-Багдади.
Аль-Багдади (настоящее имя - Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри) впервые появился на публике в июле 2014 года, когда из мечети в захваченном ИГ городе Мосул провозгласил создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но она не находила подтверждения.
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И х@йловата сейчас думает, как его в Сирию подбросить и списать 12 "ножевых", и три дырки от лопаты, на авиацию...
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