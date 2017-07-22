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 Пентагон не подтвердил сообщение России о ликвидации лидера "Исламского государства" аль-Багдиди

игил

Министр обороны США Джеймс Мэттис считает, что лидер группировки "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади еще жив.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Русская служба BBC.

"Я думаю, он жив, и я поверю в обратное, когда мы будем знать, что мы убили его. Пока же мы исходим из того, что он жив, и продолжаем охоту за ним", - заявил Мэттис.

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В прошлом СМИ не раз публиковали информацию о смерти лидера ИГ, но она не находила подтверждения.

Ранее в минобороны России заявили, что, по предварительным данным, в Сирии ликвидирован лидер террористической организации "Исламское государство" аль-Багдади. По данным ведомства, аль-Багдади был убит в результате воздушного удара, нанесенного российской авиацией в мае. В свою очередь объединенная коалиция во главе со США заявила, что пока не может подтвердить сообщения о ликвидации в Сирии лидера террористической организации "Исламское государство" аль-Багдади.

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Аль-Багдади (настоящее имя - Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри) впервые появился на публике в июле 2014 года, когда из мечети в захваченном ИГ городе Мосул провозгласил создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но она не находила подтверждения.

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Ну та правильно,сама разведка Пентагона утверждает,шо козломордые не воюют против игил,а только имитируют
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Лучше бьі россия сказала какое звание в фсб у аль-Багдади. Спрятали его в россии и обьявили убитьім, старая тактика.
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Если это заявило "россми", то скорей всего штриха этого если и убили, то пъяные соседи по лесничной клетке, где-то в Мытищах...
И х@йловата сейчас думает, как его в Сирию подбросить и списать 12 "ножевых", и три дырки от лопаты, на авиацию...
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путин отличается от аль багдади только тем,что у него есть ядерное оружие
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Какая там ликвидация - рузге своих в обиду не даст
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПентагон не подтвердил сообщение России о ликвидации лидера "Исламского государства" аль-Багдиди
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