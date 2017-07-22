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 Жанна Немцова обжаловала приговор российского суда по делу об убийстве ее отца

В России дочь убитого оппозиционного политика Бориса Немцова Жанна обжаловала приговор по делу о его убийстве. Адвокаты Жанны Немцовой считают, что преступление надо квалифицировать как посягательство на жизнь государственного деятеля, а не по статье "убийство". Свою позицию защиту Немцовой объясняет тем, что Немцов был депутатом Ярославской областной думы и сопредседателем партии "ПАРНАС".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

13 июля суд в Москве вынес приговоры от 11 до 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима пяти обвиняемым в убийстве Бориса Немцова. Все они выходцы из Чечни - это Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Тамерлан Ескерханов и Хамзат Бахаев. Заказчиком и организатором убийства следствие называет бывшего сотрудника МВД Чечни Руслана Мухудинова. Он объявлен в розыск.

Никто из обвиняемых в суде не признал своей вины. Защита Дадаев уже подал апелляционную жалобу на приговор.

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Возможности обжаловать приговоры не исключило и обвинение, которое просило более тяжелых наказаний.

Адвокаты семьи Немцова считают убийство оппозиционера нераскрытым из-за того, что заказчики до сих пор находятся на свободе. Родные и соратники убитого оппозиционера настаивают, что к убийству причастен глава Чечни Рамзан Кадыров, а организатором преступления они неоднократно называли бывшего заместителя командира батальона "Север" МВД Чечни Руслана Геремеева. Никто из них в ходе следствия допрошены не было.

Бориса Немцова застрелили 27 февраля 2015 в центре Москвы, недалеко от Кремля.

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Напомним, Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года в центре Москвы. В Московском окружном военном суде России 3 октября 2016 года начались слушания по существу дела об убийстве Бориса Немцова. По версии следствия, Бахаев снабжал сообщников информацией и должен был предоставить им укрытие после убийства, а Эскерханов отслеживал маршруты Немцова. Кроме того, следствие предполагает, что убийство Немцова заказал Руслан Мухудинов. Дело в его отношении было выделено в отдельное производство. С ноября 2015 года Мухудинов находится в международном розыске.
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Российский суд- самый гуманный суд в мире,Кадыров подтвердит
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Репортёру русской редакции немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle ( и - по совместительству - официальной дочери БН) это, безусловно, крайне важно...
В память о папе...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЖанна Немцова обжаловала приговор российского суда по делу об убийстве ее отца
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