 Жанна Немцова обжаловала приговор российского суда по делу об убийстве ее отца

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.
13 июля суд в Москве вынес приговоры от 11 до 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима пяти обвиняемым в убийстве Бориса Немцова. Все они выходцы из Чечни - это Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Тамерлан Ескерханов и Хамзат Бахаев. Заказчиком и организатором убийства следствие называет бывшего сотрудника МВД Чечни Руслана Мухудинова. Он объявлен в розыск.
Никто из обвиняемых в суде не признал своей вины. Защита Дадаев уже подал апелляционную жалобу на приговор.
Возможности обжаловать приговоры не исключило и обвинение, которое просило более тяжелых наказаний.
Адвокаты семьи Немцова считают убийство оппозиционера нераскрытым из-за того, что заказчики до сих пор находятся на свободе. Родные и соратники убитого оппозиционера настаивают, что к убийству причастен глава Чечни Рамзан Кадыров, а организатором преступления они неоднократно называли бывшего заместителя командира батальона "Север" МВД Чечни Руслана Геремеева. Никто из них в ходе следствия допрошены не было.
Бориса Немцова застрелили 27 февраля 2015 в центре Москвы, недалеко от Кремля.
Напомним, Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года в центре Москвы. В Московском окружном военном суде России 3 октября 2016 года начались слушания по существу дела об убийстве Бориса Немцова. По версии следствия, Бахаев снабжал сообщников информацией и должен был предоставить им укрытие после убийства, а Эскерханов отслеживал маршруты Немцова. Кроме того, следствие предполагает, что убийство Немцова заказал Руслан Мухудинов. Дело в его отношении было выделено в отдельное производство. С ноября 2015 года Мухудинов находится в международном розыске.
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