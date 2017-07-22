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Все про:Иерусалим (34) Израиль (847) конфликт (732) Палестина (108)

 Конфликт в Иерусалиме: трое израильтян убиты на Западном берегу Иордана. Палестина заявила о прекращении всех контактов с Израилем

израиль

Трех израильтян зарезали в еврейском поселении на Западном берегу реки Иордан.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

В течение последних трех дней происходили столкновения между палестинцами, что отказывались проходить металлодетекторы, и израильскими силами безопасности.

В пятницу, 21 июля, трое палестинцев были убиты во время разгона протестов против новых мер безопасности в мечети Аль-Акса, расположенной на священной для евреев и мусульман Храмовой горе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Израиль намерен урезать финансирование Палестины из-за выплат "зарплат" террористам

Позже, президент Махмуд Аббас заявил, что Палестина приостановит все официальные контакты с Израилем, пока не будут отменены новые меры безопасности на Храмовой горе - священном месте Иерусалима для мусульман и евреев.



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Вот всегда было интересно - почему евреям выделили землю и государство, а у арабов забрали?
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Выделили? Они сами взяли. А арабы отдали. Закон джунглей, выживает сильнейший.
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Арабы попытались. Если бы израильтяне по закону джунглей выступили - весь Египет, Сирия и Иордания были бы ихними. Вот только им оно никуда не впилось, свое взяли и хрен отдадут.
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Не сами взяли, а ООН дали. На территории, где всегда жили и те и другие.
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Сначала британцы отобрали землю у Турции, а уже потом был запущен механизм делёжки и отбора
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А зачем арабам земля?Толка ноль,израильтяне хоть цивилизованной государство построили,наши заробитчане туда работать едут и лечиться ,а у арабов на ослах ездят
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Ну, например, с 15 по 20 века на территории Палестины проживало 2% евреев, остальные арабы.
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в 1922 г - 11%
после второй мировой - 33%.
То есть, понаехали и захватили земли, прям как москали.
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если вспомнить, что Иерусалим построили евреи, а родина арабов - Arabia Felix, сиречь Аравийский п-ов, то вопрос кто куда понаехал и чего захватил как-то сразу отпадает.
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Арабы пытались забрать свою землю в 1973 году. Соснули и теперь кроме как на нытье не способны. Впрочем нахера арабам земля, если они понятия не имеют, что с ней потом делать.
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Кацапы тоже не знают, что делать с землями ворованными, но держат же.
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Опять пейсатые воду мутят, все не терпица пейсыкам продолжить анексию палестинской земли.
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Израильский Домбас............Евреи захватили землю у Палистинцев........конца и края конфликту не видно.
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Хрен на нее положить и жить дальше..........
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подача новости - это пипец. так понял, что 3х арабов зарезали или нет? это все равно что написать "вчера на данбассе 9 уроженцев ссср погибло". ересь.
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Ну формально палестинцы с гражданством Израиля являются израильтянами
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Зарезали-3-х евреев. Убили-3-х арабов. Что не понятно?
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Нихрена не понял-троих израильтян или троих палестинских арабов?
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Вчера 3-х арабов,при разгоне "протестующих". Сегодня,в отместку,арабы зарезали 3-х Израэли.
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Арабы никогда не убивали евреев в отместку. Они их убивают за то, что они евреи.
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Згоден. Евреи в пустыне выращивают достаточно всякого добра,шоб экспортировать по всему Миру. А арабы как жили в дерьме,так и живут. В бедах полузверей всегда виноват успешный сосед.
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Там в один день троих израильтян зарезали и часом после троих палестинцев убили.
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Та,млин,в подобных делах из оттуда никогда ясности нет.
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Фото из дома, где были зарезаны три израильтянина.
Конфликт в Иерусалиме: трое израильтян убиты на Западном берегу Иордана. Палестина заявила о прекращении всех контактов с Израилем - Цензор.НЕТ 1704
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Если убили евреев-мало не покажется,они за своих горой,это не наша власть
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Вся проблема ,что последние лет 30 под прогрессивное мнение человечества прогинаются, а большинство этого человечества на унитазе ни разу не срало.
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Раньше носили лопатки на поясе. Стали ли человеки более прогрессивны с появлением унитаза?
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Никакая она не святая эта "Аль-Акса". Когда израильтяне освободили восточный Иерусалим в 1967 году от иорданской оккупации, там всё за$рано было до безобразия. Евреи привели всё в порядок, за что арабы на них теперь с ножами кидаются.
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Инфа для чайников:
1) Иерусалим упомянут в Библии около 800 раз. Угадайте,сколько раз он упомянут в Коране ?
2) Третья по значимости для мусульман мечеть - никакая не "Аль-Акса", а мечеть Омейядов в Дамаске. Там похоронен их главный военный предводитель:Саладин.
3) Почему мечеть Омейядов никогда, нигде не упоминается в СМИ ? Ответ: в Дамаске нет евреев , потому всем начхать - что там происходит.
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раз пошла такая пьянка, Палестинская автономия теперь перестанет деньги брать из израильского бюджета или как?
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Да, щас. Если арабам на неделю остановить выплаты, через неделю они своего Аббаса сами повесят на центральной площади Рамаллы, под лозунгом "Не оправдал доверия !"
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомКонфликт в Иерусалиме: трое израильтян убиты на Западном берегу Иордана. Палестина заявила о прекращении всех контактов с Израилем
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