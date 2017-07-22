 Конфликт в Иерусалиме: трое израильтян убиты на Западном берегу Иордана. Палестина заявила о прекращении всех контактов с Израилем

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.
В течение последних трех дней происходили столкновения между палестинцами, что отказывались проходить металлодетекторы, и израильскими силами безопасности.
В пятницу, 21 июля, трое палестинцев были убиты во время разгона протестов против новых мер безопасности в мечети Аль-Акса, расположенной на священной для евреев и мусульман Храмовой горе.
Позже, президент Махмуд Аббас заявил, что Палестина приостановит все официальные контакты с Израилем, пока не будут отменены новые меры безопасности на Храмовой горе - священном месте Иерусалима для мусульман и евреев.
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после второй мировой - 33%.
То есть, понаехали и захватили земли, прям как москали.
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Инфа для чайников:
1) Иерусалим упомянут в Библии около 800 раз. Угадайте,сколько раз он упомянут в Коране ?
2) Третья по значимости для мусульман мечеть - никакая не "Аль-Акса", а мечеть Омейядов в Дамаске. Там похоронен их главный военный предводитель:Саладин.
3) Почему мечеть Омейядов никогда, нигде не упоминается в СМИ ? Ответ: в Дамаске нет евреев , потому всем начхать - что там происходит.
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