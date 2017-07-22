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 Новым пресс-секретарем Трампа станет Сара Сандерс

спайсер

Пресс-секретарем Белого дома после ухода с этого поста Шона Спайсера станет Сара Сандерс

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил журналистам Энтони Скарамуччи, которого ранее в пятницу назначили на пост директора по коммуникациям.

"Сара Сандерс будет пресс-секретарем. Наши поздравления", - сказал он на брифинге в Вашингтоне.

На данный момент С.Сандерс - заместитель Ш.Спайсера.

Как сообщалось, ранее в пятницу Ш.Спайсер объявил об уходе в отставку, пояснив, что продолжит работу до конца августа.

Американские СМИ сообщают, что на такой шаг Ш.Спайсер пошел, так как не согласен с назначением Э.Скарамуччи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер подал в отставку

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Несчастный Спайсер ожидал от Орангутана вознаграждения за свою собачью преданность. Красная Макака,по своей привычке,его киданула через йух,вышвырнув за борт,как использованный гондон.
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"Сара Сандерс будет пресс-секретарем. Наши поздравления", - сказал Энтони Скарамуччи.

Новым пресс-секретарем Трампа станет Сара Сандерс - Цензор.НЕТ 3609
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНовым пресс-секретарем Трампа станет Сара Сандерс
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