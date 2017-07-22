 Новым пресс-секретарем Трампа станет Сара Сандерс

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил журналистам Энтони Скарамуччи, которого ранее в пятницу назначили на пост директора по коммуникациям.
"Сара Сандерс будет пресс-секретарем. Наши поздравления", - сказал он на брифинге в Вашингтоне.
На данный момент С.Сандерс - заместитель Ш.Спайсера.
Как сообщалось, ранее в пятницу Ш.Спайсер объявил об уходе в отставку, пояснив, что продолжит работу до конца августа.
Американские СМИ сообщают, что на такой шаг Ш.Спайсер пошел, так как не согласен с назначением Э.Скарамуччи.
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