 Гройсман поручил активизировать работу по отбору руководителей и членов наблюдательных советов госкомпаний

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"Я хотел бы перезапустить нашу с вами работу с целью выбрать наблюдательные советы и назначить руководителей ряда важных государственных предприятий. Мы должны приводить в государственный сектор качественные кадры", - сказал Гройсман на заседании Номинационного комитета.
Он отметил, что по его мнению, отсутствие надлежащих механизмов корпоративного управления является источником коррупции в компаниях государственной собственности. Премьер-министр призвал членов Номинационного комитета быстрее согласовать процедуры и начать поиск новых руководящих кадров для ряда важных государственных компаний.
В частности, речь идет об отборе руководителей для таких компаний как Укрспирт, Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины, Электротяжмаш, Укрхимтрансамиак, Объединенная горно-химическая компания.
Планируется в ближайшее время также осуществить отбор членов наблюдательного совета для 7 предприятий: Укрзализныця, Укрпочта, Укрэнерго, Укргидроэнерго, аэропорт "Борисполь", Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины, Энергоатом.
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Про це повідомила речниця Генеральної Прокуратури України Лариса Сарган на своїй сторінці в Facebook.
Як зазначається, 21.07.2017 р. Апеляційний суд Одеської області відмовив у відкритті апеляційного провадження за скаргами представників ПАТ "Одеський нафтопереробний завод", ТОВ "Енергія і газ Україна" та представника безпосередньо Сергія Курченка.
"Таким чином, 21.07.2017 набуло законної сили рішення Суворовського районного суду м. Одеси про спеціальну конфіскацію на користь держави всього майна Одеськогонафтопереробного заводу та товариства з обмеженою відповідальністю", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що за рішенням суду на користь держави конфісковано нежитлові виробничі приміщення та адміністративні будівлі загальною площею понад 38 тисяч квадратних метрів, а також земельні ділянки площею 77 гектарів та установки для забезпечення діяльності заводу.
Орієнтовна вартість конфіскованого майна складає понад 200 млн доларів чи більш ніж 5 млрд гривень.
Як повідомлялося, судова тяжба довкола ОНПЗ розпочалася у березні минулого року після спроб компанії ВЕТЕК на чолі з "бухгалтером сім'ї Януковича" бізнесменом Курченком передати активи підприємства при посередництві російського ВТБанку компанії "Роснефть".http://www.epravda.com.ua/news/2017/07/21/627349/
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А его между прочим враги пристрелить хотят!
ГРОЙСМАН: не исключено, что меня могут пристрелить…
Опасная работа - премьер в Украине.
Кули так и норовят попасть в лоб!
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Обворовывать народ, опускать жизненный уровень людей, поднимать тарифы, цены, поднимать пенсионный возраст, уничтожать медицину. образование, итд...
Конечно, за такое могут и убить этого гадёныша.
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