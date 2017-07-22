 Скандалистке из Femen, оголившейся в Администрации Президента, грозят статьи за хулиганство и подделку документов. Завтра суд изберет ей меру пресечения

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал адвокат Ярослав Яценко корреспонденту телеканала "112 Украина".
Как оказалось впоследствии, здесь, в отделении полиции ей предоставили государственного адвоката, от которого она впоследствии отказалась.
В свою очередь, государственный адвокат сообщил, что задержанному инкриминируют злостное хулиганство с сопротивлением работникам полиции. Данная статья влечет за собой от 2 до 5 лет лишения свободы.
Если также выяснится, что она использовала поддельное удостоверение журналиста, ей также будут инкриминировать статью "использование поддельных документов". Точно известно, что эту ночь задержанная проведет в полиции.
Завтра Печерский райсуд изберет для нее меру пресечения. Ярослав Яценко сообщил, что следователь обещала, что в ближайшее время ему удастся встретиться со своей клиенткой.
Напомним, в Администрации президента на церемонии подписания официальных документов между Украиной и Беларусью, на которой присутствовал Петр Порошенко и Александр Лукашенко, оголилась женщина.
Девушка выкрикивала "Живе Беларусь". Ее вывели сотрудники госохраны.
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разделяй и властвуй...слыхал такое?
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9 год. · Moscow, Russia ·
БЛЯДИНА-ВОЙНА
Вчера подорвался на мине и погиб украинский солдат Руслан Конюша, сын моей великой подруги Нади.
Вот блядина-война добралась и до меня лично.
Надя не подходит к телефону, не может говорить, жить не может она больше, дышать не может. Все потеряло смысл.
Надя, дорогая, щедрая, когда-то радостная и веселая Надя, почерневшая теперь от горя, прости меня - это я, я, я убила твоего сына.
Это я не остановила войну.
Я не выбрала другого президента.
Я еще много чего не сделала, а то, что делала, - было мало и плохо.
Это на моих руках теперь вечно будет кровь двадцатидвухлетнего Руслана.
Сообщение о гибели Надиного сына пришло, когда я заходила в метро. Ехала в поезде, размазывая слезы. Пассажиры вокруг были заняты - кто читал газету, кто разговаривал, кто дремал.
Было ли кому-то из них дело, что в соседней стране погиб из-за всех нас еще один парнишка, не знаю. Может, и было.
Только все равно ведь.
Нам уже не отмыться нам от этого никогда и ничем.
Руслана будут хоронить в закрытом гробу. Не увидит Надя младшего из четырех сыновей перед тем, как уйдет он в землю навсегда.
Не могу писать больше, слезы градом катятся, застилают лицо.
Прости меня, Надя!
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у нас на весь мир задницу на евровидении показывать практически безнаказано можно...
почему сиськи нельзя показывать?
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за жопу ничего не будет...только штраф... :D
а девушке посмотрим что будет за ее сиськи...
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а само происшествие
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Беларусам можем выдать только того ахтунга, который жопу показал. Хай казнят.
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Больше треша, юродивые, больше!
За подделку аккредитации журналиста, а скорее всего именно его она подделала, пару лет будет охране грудь показывать.
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Надо бы поконкретнее, пограмотнее юридически: что нарушила она?
Ведь обязанности граждан сформулированы довольно четко и исчерпывающе:
Статья 68 Конституции Украины.
Каждый обязан неукоснительно соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, не посягать на права и свободы, честь и достоинство других людей.
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