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Все про:Femen (582) Администрация_Президента (1472) Лукашенко (1667) скандал (5046)

 Скандалистке из Femen, оголившейся в Администрации Президента, грозят статьи за хулиганство и подделку документов. Завтра суд изберет ей меру пресечения

в ап голая

Активистка, оголившая грудь в Администрации президента, находится в Печерском районном отделении полиции с 16.00. Ей вменяется в вину хулиганство и подделка документов. Суд определит ей меру пресечения завтра.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал адвокат Ярослав Яценко корреспонденту телеканала "112 Украина".

Как оказалось впоследствии, здесь, в отделении полиции ей предоставили государственного адвоката, от которого она впоследствии отказалась.

В свою очередь, государственный адвокат сообщил, что задержанному инкриминируют злостное хулиганство с сопротивлением работникам полиции. Данная статья влечет за собой от 2 до 5 лет лишения свободы.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Полуголая девушка выскочила к Порошенко и Лукашенко во время подписания официальных документов. ВИДЕО

Если также выяснится, что она использовала поддельное удостоверение журналиста, ей также будут инкриминировать статью "использование поддельных документов". Точно известно, что эту ночь задержанная проведет в полиции.

Завтра Печерский райсуд изберет для нее меру пресечения. Ярослав Яценко сообщил, что следователь обещала, что в ближайшее время ему удастся встретиться со своей клиенткой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оголившаяся в АП активистка задержана, ее уведомят о подозрении в хулиганстве, - Нацполиция

Напомним, в Администрации президента на церемонии подписания официальных документов между Украиной и Беларусью, на которой присутствовал Петр Порошенко и Александр Лукашенко, оголилась женщина.

Девушка выкрикивала "Живе Беларусь". Ее вывели сотрудники госохраны.
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зробіть ласку, не світіть у медіа феесбешну підтанцьовку
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А может АнА на вечного подтанцовщика хуйла пАкушалась?
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Лишить субсидий гадину! И не давать бизвиззз! Дрыгать ляжками дозволено лишь Марыни! Да, и то токмо на ахметовском канале
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Как этого порошенка еще фсб не выкрало с такой горе-охраной.
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а он им не нужен ...он в сговоре с хуйлом...
разделяй и властвуй...слыхал такое?
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Выкатить тётке ящик "Рафаэлло" за храбрость, простить и отпустить, а охране вставить здоровенный пистон.
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Victoria Ivleva

9 год. · Moscow, Russia ·

БЛЯДИНА-ВОЙНА
Вчера подорвался на мине и погиб украинский солдат Руслан Конюша, сын моей великой подруги Нади.
Вот блядина-война добралась и до меня лично.
Надя не подходит к телефону, не может говорить, жить не может она больше, дышать не может. Все потеряло смысл.
Надя, дорогая, щедрая, когда-то радостная и веселая Надя, почерневшая теперь от горя, прости меня - это я, я, я убила твоего сына.
Это я не остановила войну.
Я не выбрала другого президента.
Я еще много чего не сделала, а то, что делала, - было мало и плохо.
Это на моих руках теперь вечно будет кровь двадцатидвухлетнего Руслана.

Сообщение о гибели Надиного сына пришло, когда я заходила в метро. Ехала в поезде, размазывая слезы. Пассажиры вокруг были заняты - кто читал газету, кто разговаривал, кто дремал.
Было ли кому-то из них дело, что в соседней стране погиб из-за всех нас еще один парнишка, не знаю. Может, и было.
Только все равно ведь.
Нам уже не отмыться нам от этого никогда и ничем.
Руслана будут хоронить в закрытом гробу. Не увидит Надя младшего из четырех сыновей перед тем, как уйдет он в землю навсегда.
Не могу писать больше, слезы градом катятся, застилают лицо.
Прости меня, Надя!
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Грудь президентам, срок. Жопа, всему миру, штраф и общественные работы. Вопрос, кто у нас президент, прокурор, судьи и менты?
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та я вас умоляю...
у нас на весь мир задницу на евровидении показывать практически безнаказано можно...
почему сиськи нельзя показывать?
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потому что у нас во власти пидарасы - им жопы нравятся, а от сисек их воротит
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можно но осторожно, ну то всё так шоу, а не серьёзное политическое мероприятия ..могут дети смотреть по новостям, ну я не знаю должен же быть предел где можно безобразничать в таком виде , вы понимаете
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а я как раз о другом...
за жопу ничего не будет...только штраф... :D
а девушке посмотрим что будет за ее сиськи...
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За сиськи штраф меньше будет, чем за мужскую жопу. В них хоть какая-то эстетическая компонента есть.
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Вчера задницу, сегодня сиськи, завтра влагалище, послезавтра очередной "борцун за демократию" вывалит член из матни... Далеко зайдем.
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А на сиськах хоть на беларуском написано было? Какая-то у нее стремная сирийская внешность. Может она перепутала и сегодня должна была перед Трампом сиськи показывать за отказ в помощи оппозиции?
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Лепей луку сипатую по статье оформите лет на ... надцать, без права переписки, а потом "бритвой по горлу и в колодец" (с), а деффке - премию и значок!
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ясчитаю не стоит акцентировать внимание на том что это мулатка или метиска как правильно, он гражданка Украины. украинка какого-то там происхождения, кстати я и не заметила если б не поискала потом как тут увидела картинки что там было написано,
а само происшествие
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Переживаю за девушку. У Беларуси смертная казнь действует...
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Украина порнозвезд не выдает.
Беларусам можем выдать только того ахтунга, который жопу показал. Хай казнят.
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немножко эротики на скучной вечеринке никогда не помешает .
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За показ груди можно и не штрафовать, ничего плохого в этом нет.
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А шо, можно подделать удостоверение и показать сраку, к примеру, Всей Верховной Раде, а вместе с тем и всей Украине? И за это ничего, штраф 20 гр?
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за 20 гривен я бы регуярно показывал бы. Меня бы устроил и балкон.
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Киреев уже потирает потные ручонки ) будет исследовать вещдоки.
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Жульці за підробку протоколу засідання Уряду овощ дав сім років колонії у Качанівці.
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Стриптизерш - в школы, кальяны - в театры, эксгибиционистов - в музеи, скоморохов - на похороны!
Больше треша, юродивые, больше!

За подделку аккредитации журналиста, а скорее всего именно его она подделала, пару лет будет охране грудь показывать.
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Суки, отпустите слабую и храбрую женщину, Если честно, то у меня в последнее время Порошенко вызывает более брезгливое чувство, нежели Х"йло. Врага принято ненавидеть, а этого барыгу я презираю. Мать родную продаст, не то, что Украину. На фронте 11 героев головы положили за последние сутки, а оно целуется в десна с подхуйловником, который совместные учения проводит с оккупантами. Где траур, где приспущенные флаги? Кому война, а кому офшоры.
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Вона шукає чоловіка. Вирішила сіськами перед камерами потрясти, щоб збільшити ареал пошуку!
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Так шо, ей теперь месяц не мыться до приговора суда? А на процессе вещдоки будут предъявлять?
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Под "хулиганство" привычно можно "пошить" многие дела.
Надо бы поконкретнее, пограмотнее юридически: что нарушила она?
Ведь обязанности граждан сформулированы довольно четко и исчерпывающе:
Статья 68 Конституции Украины.
Каждый обязан неукоснительно соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, не посягать на права и свободы, честь и достоинство других людей.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСкандалистке из Femen, оголившейся в Администрации Президента, грозят статьи за хулиганство и подделку документов. Завтра суд изберет ей меру пресечения
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